거제장목 큰사랑의원, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁

거제시는 장목면 소재 큰사랑의원(대표 백수동)에서 5일 연말을 맞아 이웃을 돕기 위한 사랑의 성금 100만 원을 장목면에 전달했다고 밝혔다.



백수동 대표는 "겨울철 어려움을 겪는 이웃들에게 작은 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역 내 따뜻한 나눔이 이어지도록 꾸준히 힘을 보태겠다"고 전했다.



이날 기부된 금액은 장목면지역사회협의체의 저소득층 특화사업 비용으로 사용될 예정이다.