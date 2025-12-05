사회부산경남한줄뉴스 25.12.05 17:35ㅣ최종 업데이트 25.12.05 17:35 거제장목 큰사랑의원, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 거제시는 장목면 소재 큰사랑의원(대표 백수동)에서 5일 연말을 맞아 이웃을 돕기 위한 사랑의 성금 100만 원을 장목면에 전달했다고 밝혔다. 백수동 대표는 "겨울철 어려움을 겪는 이웃들에게 작은 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역 내 따뜻한 나눔이 이어지도록 꾸준히 힘을 보태겠다"고 전했다. 이날 기부된 금액은 장목면지역사회협의체의 저소득층 특화사업 비용으로 사용될 예정이다. #거제시 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주 '사랑의 집 고쳐주기' 준공행사 갤러리 오마이포토 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 1/7 이전 다음 이전 다음 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.