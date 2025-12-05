충북대-교통대 통합, 구성원 반대로 엎어지나

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

충북대와 한국교통대 통합이 불투명해졌다.최근 양 대학이 통합안에 대해 합의를 한 것으로 발표해 통합이 급진전될 것으로 전망됐지만, 지난 3일과 4일 이틀간 실시한 글로컬대학30(대학 통합) 지속 추진 여부에 대한 구성원 찬반투표 결과, 충북대 구성원들의 반대 비율이 찬성보다 높게 나옴으로써 다시 안갯속에 빠졌다.투표 결과, 한국교통대는 학생 53.54%, 교원 67.64%, 직원·조교 73.68%가 각각 찬성해 세 주체 전원에서 과반 찬성을 확보했다. 이로써 교통대는 통합 신청서 제출의 내부 조건을 충족했다.반면 충북대는 학생 36.83%, 교원 44.23%, 직원·조교 47.16%만 찬성해 세 주체 모두에서 과반 찬성을 얻지 못했다.양 대학은 세 주체 중 두 주체 과반 찬성 시 통합 추진을 지속하기로 해, 일단 제동이 걸린 상황이다.이로 인해 오는 11일 예정된 교육부 11차 통폐합심사위원회 개최 여부도 불투명해졌다.현재 두 대학은 공식 입장 표명을 유보하고 있다.충북대는 구성원 반대가 확인된 상황에서도 재투표 여부, 통합 논의 철회 여부 등 대응 방안을 정하지 못한 채 신중모드다.교통대는 내부적으로 통과했음에도 충북대의 결정을 기다려야 하는 처지에 놓였으며, 당초 8일 예정했던 지역 주민 설명회를 전면 취소했다.만일 통합이 무산될 경우 양 대학은 2023년 선정된 글로컬대학30 사업에서 탈락하게 되며, 이미 확보한 사업비까지 환수될 수 있는 상황에 처했다.글로컬대학 30은 교육부가 2027년까지 혁신을 통해 새로운 성장 모델을 구축하는 비수도권 대학 30곳을 지정해 5년 동안 학교당 1천억 원을 지원하는 사업이다.