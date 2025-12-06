고등학교에 차린 '실패연구소', 아이들이 달라졌다

큰사진보기 ▲실패연구소 포스터서울로봇고등학교가 운영하는 ‘실패연구소-나의 실패 이야기’ 공모전 포스터. 학생들은 실패한 작품, 깨진 보드, 망친 시험 등 다양한 경험을 공유하며 서로의 성장을 돕고 있다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

"제 실수가 결정적인 원인이 된 것 같아 죄책감이 들었고, 긴장감과 갑작스러운 상황에 제대로 대응하지 못한 게 너무 안타까웠다."

"대회 직후 한동안 유민이가 훈련장에도 잘 안 나왔어요. 다른 아이들 앞에서 자신의 실패를 마주하는 게 두려웠던 거죠. 직업계고 학생들에게 기술대회 실패는 단순한 경험이 아니라 자신의 진로 선택 전체를 의심하게 만드는 사건이 됩니다."

"하늘에 뜬 모든 드론은 언젠가 추락할 수 있다. 실패는 성공 가능성을 만드는 과정이다."

33년 동안 직업계고에서 아이들을 지켜보며 알게 되었다. 이들에게 '실패'는 단순한 흔들림이 아니라 존재 자체를 뒤흔드는 경험이라는 것을. 이 아이들이 겪는 실패의 두려움은 생각보다 깊고 성공에 대한 압박은 생각보다 날카롭다는 사실이었다. 성공 신화를 강요하는 문화 대신, 실패를 기꺼이 꺼내놓고 함께 이야기할 수 있는 학교를 만들고 싶었다.그래서 2024년, 내가 평교사 출신으로는 처음 서울로봇고등학교 공모교장으로 부임해 가장 먼저 시작한 교육 프로그램은 '실패연구소 - 나의 실패 이야기'였다.그해 12월, 첫 번째 '나의 실패 이야기' 공모전에 50편의 이야기가 모였다. 전교생 400여 명 중 약 8%의 학생들이 자신의 실패를 기꺼이 꺼내 놓은 것이다. 솔직히 처음엔 걱정이 많았다. 실패를 공유하는 것이 오히려 또 다른 낙인이 될 수 있다는 우려도 있었다. 하지만 심사를 하며 깨달았다. 아이들은 이미 자신의 실패를 혼자 삼키며 고통받고 있었고, 오히려 이를 나눌 수 있는 안전한 공간을 갈망하고 있었다는 것을.그 첫 번째 공모전에서 은메달을 차지한 정유민(가명, 로봇정보통신과, 3학년)군의 이야기는, 오늘의 직업계고 학생들이 어떤 심리적 긴장을 견디며 살아가는지를 압축적으로 보여준다.전국기능경기대회 드론 조종자로 참가한 유민 군에게 대회 4일 차 오후는 잊기 어려운 순간이었다. 비가 섞인 바람이 세차게 몰아치는 악조건 속, 옆 선수의 드론이 추락하는 장면을 본 순간 작은 불안감이 순식간에 마음을 압도했다고 한다. 마지막 비행 순서였던 그는 깊은 숨을 고르고 이륙했지만, 곧 카메라 짐벌이 멈추며 모니터 화면이 사라지는 극한 상황에 놓였다.결정적인 순간은 그다음이었다. 파트너의 목소리와 자신의 감각만 의지해야 하는 상황에서 조종기 신호까지 불안정해지자, 긴장한 손끝이 긴급 모드를 잘못 눌렀고 공중에 떠 있던 드론은 그대로 추락하고 말았다. 그는 그때의 심정을 담담히 털어놓았다.유민 군의 기능 지도 담당 선생님은 당시를 이렇게 회상했다.실패를 용납하지 않는 경쟁의 환경에서, 아이들의 드론은 종종 그들의 마음과 함께 추락하곤 한다.나는 이 이야기를 단순한 기계 결함이나 우연한 사고로 보지 않는다. 그의 고백 속에는 '성공만이 가치'라고 말하는 사회의 강박 앞에서 흔들리는 한 청소년의 마음이 고스란히 담겨 있기 때문이다.직업계고 학생들이 겪는 실패의 무게는 좀 다르다. 대회나 자격증 시험 실패 후 주변의 실망스러운 시선을 받을 때면 직업계고로 진학한 자신의 선택이 틀렸다는 자책을 많이 한다."실패는 성공의 어머니"라는 말은 어른들의 위로일 뿐이다. 대학 대신 기술을 선택한 직업계고 학생들에게 한 번의 실수는 '기술을 택한 아이는 실수하면 안 된다'는 숨은 시선이 덧붙여져, 더 깊고 치명적인 낙인이 된다.직업계고 학생들에게 실패는 개인의 실수가 아니라, 이미 좁아진 선택지에서 또 하나의 문이 닫히는 듯한 두려움으로 다가온다.인공지능(AI)과 로봇의 시대는 도전과 혁신을 요구하지만, 우리의 교육은 여전히 '실수 없는 정답'을 강요하며 아이들의 도전 정신을 서서히 마르게 한다. 유하 군의 경험은 중요한 사실을 상기시킨다.기술 실력보다 더 중요한 것은 예상치 못한 상황을 받아들이고 흔들리는 마음을 다스릴 심리적 회복력이라는 것이다. 아이들은 기술보다 먼저 '마음의 근육'을 배워야 한다. 마음의 근육은 넘어짐의 경험을 통해 비로소 강해진다. 실패는 그 근육을 길러주는 가장 정직한 수업이다.실패연구소는 단순히 이야기를 모으는 공간이 아니다. 매년 선정된 실패담은 공유되고, 비슷한 경험을 한 학생들끼리 멘토-멘티 관계를 맺도록 연결한다. 한 학생은 "내 실패가 후배들에게 도움이 될 수 있다는 생각을 하니, 실패가 쓸모없는 경험이 아니라는 걸 알게 됐다"고 말했다.유민 군이 이 경험에서 얻은 결론은 '실패연구소'의 존재 이유를 다시 확인하게 해준다. 그는 드론 장기 부사관이라는 새로운 목표를 세우며 이렇게 말했다.그의 말처럼, 실패를 낙인으로 남기지 않고 공동체의 지혜로 바꾸는 것, 그것이 바로 실패연구소가 지향하는 교육이다.우리가 실패를 기록하고 나누는 이유는, 아이들이 더 이상 혼자서 실패를 감당하지 않도록 하기 위함이다. 아이들은 서로의 실패담에서 배운다. '두려움 없는 도전'은 구호가 아니라, 실패를 분석하고 다시 일어서는 과정 속에서 실현된다. 실패를 따뜻하게 바라보는 공동체 속에서 아이들은 자신을 더 믿게 된다. 이것이 교육의 핵심이다.서울로봇고가 기르고자 하는 인재, 'Young Meister'는 실수하지 않는 학생이 아니다. 실패를 경험한 뒤에도 좌절하지 않고 다시 도전할 줄 아는 사람이다.나의 학교경영계획의 캐치프레이즈는 '참성공시대'이다. 여기서 '성(成)'은 단순한 성공이 아니라, 그 성공을 가능하게 한 성장의 과정을 함께 끌어안는 교육을 뜻한다. 즉 성장을 위한 실패경험까지 포함한다.드론의 추락을 '실패의 기록'이 아니라 '도전의 이정표'로 바꾼 유민 군. 그러나 그의 이야기는 여기서 끝나지 않았다. 실패는 때로 다음 장을 여는 초대장이 되기도 한다.한 해의 끝자락인 12월, 두 번째 실패이야기 공모전이 막을 올렸다. 올해는 어떤 실패가 우리를 또 한 번 성찰하게 하고, 어떤 용기가 새로운 도전을 열어줄지 벌써 기대된다.유민 군의 꿈이었던 드론 장기 부사관 선발 결과를 기다리던 12월 5일, 합격 소식이 날아들기를 바랐지만 아쉽게도 명단에서 그의 이름은 없었다. 그러나 그는 이미 단기 부사관 시험에 합격해 12월 24일 입대를 앞두고 있었고, 군 복무 중 다시 장기 부사관에 도전할 계획을 세워두었다.실패연구소는 실패를 없애는 곳이 아니라, 실패를 대하는 태도를 바꾸는 곳이다. 유민 군은 이제 실패를 자신의 이야기로 만들 줄 아는 사람이 되었다.입대 전, 교장실에서 그의 눈빛을 다시 마주하고 싶다. 실패를 딛고 다시 일어서려는 청소년의 눈빛은, 우리가 왜 교육을 하는지를 조용히 일깨워준다.이것이 서울로봇고 '실패연구소'가 만들고자 하는 진짜 성공, 참성공이다. 넘어지지 않는 법이 아니라, 넘어진 후 일어서는 법을 배우는 교육. 그 교육 속에서 아이들은 비로소 자신만의 날개를 펼친다.