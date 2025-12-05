국민의힘 경남도당, '양산 민생100℃ 정책협의' 가져

큰사진보기 ▲국민의힘 경남도당, 양산시청 ‘양산 민생100℃ 정책협의회’ ⓒ 국민의힘 관련사진보기

국민의힘 경남도당(위원장 강민국)은 5일 양산 남부시장과 양산시청을 방문해 '양산 민생100℃ 정책협의회'를 개최했다.국민의힘 경남도당은 "양산시청에서 열린 정책협의회는 양산의 주요 현안을 심도 있게 논의하고, 시민이 체감할 수 있는 민생정책을 마련하기 위한 중요한 정책 논의의 자리가 됐다"라고 전했다.정책협의회에 앞서 강민국 위원장은 양산 남부시장을 방문해 상인회・번영회와 간담회를 진행하고, 공실 상가 등 시장 환경을 직접 점검했다.강민국 위원장은 "남부시장은 양산의 대표하는 전통시장이자 양산시민의 일상과 가장 가까운 지역 경제의 심장"이라며 "상인들의 실질적인 어려움이 해소될 수 있도록 도당 차원에서 정책적 지원 방안을 적극 검토하는 한편, 시장이 다시 활력을 찾을 수 있도록 정치권과 행정이 함께 시장 상품 유통의 다각화와 시장 환경 개선 등에 새로운 시각으로 접근하겠다"고 밝혔다.이어 열린 정책협의회에서는 양산의 미래 발전을 위해 해결해야 할 ▲부산~양산~울산 광역철도 조속 개통 ▲황산공원 진입여건 개선 사업 ▲남물금&사송 하이패스 IC 설치 추진 등 지역 현안들이 집중 논의됐다.여러 의견을 청취한 강 위원장은 "오늘 남부시장에서 들은 상인들의 절박한 목소리와 정책협의회에서 다룬 지역 현안들은 양산의 미래를 결정짓는 중요한 과제들"이라며 "국민의힘 경남도당은 양산시와 긴밀히 협력해 시민을 위한 실효성 있는 정책을 지속적으로 제시해 양산의 미래 성장 동력이자 경남의 미래 성장 동력들을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.정책협의에는 윤영석 국회의원과 나동연 양산시장 등이 참석했다.국민의힘 경남도당은 앞으로 시・군을 순회하며 민생 현안을 점검하는 '민생100℃' 현장 행보를 이어갈 계획이라고 밝혔다.