윤호중 "헌법존중TF 공무원 줄세우기 아냐, 국민에게 봉사하는 공직자상 재정립"

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (10:00~10:50)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 윤호중 / 행정안전부 장관◎ 박정호 > 오마이TV에서는 이재명 국민주권정부 장관, 차관 인터뷰 릴레이로 계속 진행하고 있는데요. 오늘은 정말 중요한 분을 모셔서 함께합니다. 윤호중 행정안전부 장관 나오셨습니다. 안녕하십니까?◎ 윤호중 > 네. 안녕하세요.◎ 박정호 > 반갑습니다. 예. 바쁘신데 고맙습니다, 장관님.◎ 윤호중 > 아유, 초청해주셔서 감사합니다.◎ 박정호 > 아유, 예. 반갑고요. 먼저 저희 오마이TV 시청자분들께 정식으로 인사 말씀부터 좀 부탁드리겠습니다.◎ 윤호중 > 네. 안녕하세요.◎ 박정호 > 카메라 이거 보시면 됩니다.◎ 윤호중 > 아, 이쪽이군요. 네. 윤호중 행정안전부 장관입니다. 우리 이재명 정부의 첫 행안부 장관을 맡아서 열심히 국민 여러분을 위해서 일하고 있습니다. 특히 행정안전부는 이재명 대통령님의 국정 철학을 어떻게 국정에 반영해서 중앙정부와 지방정부가 함께 협력해서 국민의 행복과 안전을 책임지고 지켜드리는 그 일을 해나갈 것인가 열심히 노력하고 있다는 말씀 드립니다. 잘 지켜봐 주시고요, 응원해주시면 고맙겠습니다. 감사합니다.◎ 박정호 > 네. 고맙습니다. 아, 예. 제가 이제 장관 전에 이제 의원이실 때는 국회에서도 뵙고 했지만, 장관 되고 이제 처음 뵙습니다.◎ 윤호중 > 예. 그렇습니다.◎ 박정호 > 어떠세요? 일하시기 어떻습니까?◎ 윤호중 > 네. 어, 뭐 나름의 보람도 있고요. 그런데 국회의원 할 때보다 훨씬 해야 되는 일이 많고, 또 책임감도 무거워서 굉장히 어깨가 무겁습니다.◎ 박정호 > 그러게 말입니다. 이재명 정부 들어서 대통령실 사람들 제가 취재를 해봐도 그렇고 너무 바쁘다고 하더라고요. 일할 게 많다.◎ 윤호중 > 네, 네. 아 그리고 대통령님이 워낙 국정이 구석구석 아시는, 뭐 다 잘 아셔서 하나하나 아주 구체적으로 업무지시를 하시기 때문에, 대통령님 업무지시를 따라가는 것도 굉장히 벅차고요. 기본적인 업무는 말할 것도 없고. 예.◎ 박정호 > 그러게 말입니다. 이게 뭐 실시간으로 계속해서 여쭤보시고 실시간으로 여러 가지 얘기가 좀 나오고 있기 때문에. 장관들의 단톡방도 있다고 제가 들었는데, 국무위원들의. 그런 걸 통해서 여러 가지 또 의견 조율 이런 것도 있을 것 같아요. 실시간으로.◎ 윤호중 > 네, 그렇습니다.◎ 박정호 > 네. 그 최일선에서 이재명 정부 위해서 일하고 있는 윤호중 장관과 앞으로 저희가 함께하게 될 텐데요. 이것부터 좀 여쭙고 싶습니다. 어제 수도권과 강원 지역 폭설. 이게 김민석 총리가 이제 폭설은 재난 상황이다. 제빙, 제설, 또 교통 대책 마련 관련 긴급 지시도 했고 장관님께서도 중대본부장이시잖아요.◎ 윤호중 > 네, 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 어제 보니까 중대본 1단계 가동이 됐는데. 현재 정부는 어떻게 대응하고 있는지 이것도 궁금합니다.◎ 윤호중 > 어제 6시부로 전부 네 개 지방에서, 시도가 폭설 주의보가 내려지면서 저희가 중대본 가동에 들어갔고요. 각 지방정부로 하여금 제설작업을 선제적으로 하라. 그리고 혹시 피해나 희생이 있을 경우에 즉각적인 구제 복구가 이루어질 수 있도록 만면의 준비를 하라. 이렇게 다 또 연락을 했고요. 잘 따라줬습니다만, 아무래도 갑작스럽게 뭐 짧은 시간이지만 폭설이 내리는 바람에 즉각적인 대응이 좀 늦어져서, 아마 한 전부 45곳 정도 교통 통제가 어제저녁에 있었던 것 같습니다. 교통 통제하고 다 제설작업을 마쳐서 오늘 아침에는 출근에 큰 이상이 없도록 그렇게 준비를 잘 했습니다.◎ 박정호 > 아, 그렇군요. 아무래도 이제 올겨울 워낙에 이상기후가 일상화가 됐기 때문에 올겨울 보면 제설 관련 대책도 중요하고 제설에도 신경을 써야겠다 이런 생각도 드는데. 혹시 어떤 대책을 좀 고민하고 계시는지 이것도 좀 여쭤볼 수 있을까요?◎ 윤호중 > 우선, 요즘에 이제 재난이 예고 없이 오는 것이 재난의 기본적인 속성이긴 합니다만, 기후변화 영향도 있고 상당히 이제 복합적이고 대형 재난이 발생하고 있습니다. 그래서 사실 제가 장관 된 지 넉 달 지났는데요. 그 넉 달 동안 재난 대응한 것이 뭐 한 3분의 2 정도 되는 것 같습니다. 폭우, 그다음에 혹서.◎ 박정호 > 아, 너무 더웠죠.◎ 윤호중 > 네. 뭐 그런가 하면 또 가뭄도 왔었고. 예, 항상 재난은 예고 없이 오는데 미리미리 철저히 할 것, 그다음에 사고가 발생하면 과하다 싶을 정도로 총력을 기울여서 복구하고 또 신속히 재난 구제를 하고요. 또 피해자들에 대해서는 또 심리적인 지원뿐만 아니라 각종 지원을 아끼지 않는, 이런 재난 대응 체제를 갖춰놓고 있습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 이 대응 체제가 또 제대로 작동하는지 저희가 그거 지켜보도록 하고. 사실 이재명 정부가 이제 출범한 지 6개월이 됐습니다. 사실 저를 비롯해서 우리 제작 스태프, 이재명 대통령이 주재하는 국무회의를 즐겨보고 있거든요. 생중계가 돼가지고.◎ 윤호중 > 아, 그러십니까? 예.◎ 박정호 > 아 이게 보는 맛이 있더라고요. 이재명 대통령의 여러 가지 발언도 그렇지만, 지시를 하면 거기에 대해서 또 국무위원들이 답변하고. 아, 이렇게 토론을 통해서 우리 국정이 운영이 되는구나. 이런 생각도 하게 되는데. 모르겠습니다. 거기에 참석하는 국무위원들, 국무회의의 멤버는 또 어떤 생각을 하고 있을까라는 궁금증도 생기는데. 장관님 어떻습니까?◎ 윤호중 > 뭐 제가 과거 국무회의를 가보지를 못해서. 과거 국무회의하고 비교는 못 하겠습니다만, 아마 과거에는 그냥 짜여진 대로 안건 제안하고 그냥 통과시키는. 예, 뭐 한마디 할 필요가 있는 경우가 많지 않을 것 같습니다. 그런데, 그래서 뭐 국무회의가 30분, 1시간 넘는 경우가 거의 없었다고 하는 얘기를 들었습니다. 근데 지금은 뭐 2시간도 모자를 정도로. 끝나고 나서 점심 먹으러 가기도 힘든, 뭐 그럴 정도로 이제 열띠게 토론을 하고, 또 그걸 주도를 하시고. 그게 또 국민들한테 그냥 공개가 돼 있잖아요. 이게 사실은 국민주권정부가 국민들을 어떻게 모시는가 하는 그런 자세를 보여주는 것 같아서요. 그러니까 저희 정부가 하고 있는 일들을 투명하게 국민들께 보여드린다는 측면에서 굉장히 잘한 일인 것 같습니다.◎ 박정호 > 맞아요. 저희 국민들께서 국민주권정부라는 이름에 걸맞게 정말 달라진, 체감할 수 있는 부분이기도 하고. 근데 여기 참석해서 각본에 짜여지지 않는 질문도 나올 수 있기 때문에 참석할 때마다 긴장이 또 될 것 같기도 하고. 어떻습니까, 장관님?◎ 윤호중 > 그래서 공부를 많이 해야죠. 미리 공부를 많이 하고 가고, 언제 어떤 질문이.◎ 박정호 > 아, 그렇죠. 나올 수 있을지 모르니.◎ 윤호중 > 예, 예. 저한테 올지 모르니까. 예.◎ 박정호 > 그래요. 사실은 이재명 대통령의 당대표 시절도 있었고, 국회에서 계속 봬왔던 이재명 대통령인데. 대통령 취임 이후, 지금 이제 용산 대통령실에 있는 이재명 대통령의 모습 볼 때 뭔가 좀 달라진 점이나, 뭔가 어 이거는 정말 더 달라지고 더 좋아졌다, 이렇게 생각하시는 부분도 있을 것 같기도 하고. 어떻습니까?◎ 윤호중 > 저는 뭐 그렇게 달라진 것을 느끼지는 못하고 있습니다. 워낙, 워낙 일에 대해서 꼼꼼한 분이셨고, 그다음에 또 뭐 뭉쳐있는, 또는 뭐 이렇게 뭐랄까요, 이렇게 국정을 끌어가는 데 있어서도 어디에 가면 병목 현상이 있다. 또 어디 가면 어떤 걸림돌이 있다, 이런 거를 너무 잘 아셔서. 그런 부분들에 미리미리 대비를 하도록 지시하고 그다음에 국정을 운영하도록 이렇게. 어떻게 보면 아주 훌륭한 감독 역할을 하고 계신 거죠.◎ 박정호 > 훌륭한 감독 역할. 그러니까 적재적소에 뭐가 필요하고 어떤 게 문제가 있는지. 감독이 모든 걸 다 알아야 배치도 하고.◎ 윤호중 > 네. 감독이 플레이를 이렇게.◎ 박정호 > 그렇죠. 배치하고 누굴 넣고 이런 걸 하는데, 전략을 짜는데. 그걸 이재명 대통령이 잘하고 있다. 그래요. 이재명 정부 6개월을 거치면서 우리가 내란 이후에 들어선 정부기 때문에 인수위도 없고, 그리고 용산 대통령실에 갔을 때 볼펜 한 자루 없었다는 거 아닙니까. 그 정도로 아무것도 없는 상황에서 6개월이 지났는데, 참 숨 가쁘게 흘러왔던 순간인 것 같아요. 어떻게 좀 돌아보시고 평가하십니까? 이재명 정부 6개월.◎ 윤호중 > 비록 준비 기간 없이 시작한 정부지만 그동안 이재명 대통령께서 이제 야당 대표를 뭐 2년간 쭉 해오시면서, 아, 3년이죠. 3년간 해오시면서 국정에 대한 많은 계획과 이런 것들을 잘 세워놓고 계셨던 것 같습니다. 하나하나 이제 그걸 풀어가고 계시는데요. 특히 이제 지난, 지지난달이네요, 벌써. 10월 말에 경주 APEC을 성공적으로 이렇게 마무리하시는 걸 보고, 아 이게 뭐, 원래 이제 지방정부는 외교를 안 하지 않습니까? 그래서 외교 안보 이쪽에는 좀, 뭔가 좀 잘 못 하실 수도 있지 않나, 뭐 이런 걱정을 좀 했는데, 외교 안보 이런 쪽에서도 그렇고, 특히 경제 외교, 관세 협상, 뭐 이런 데에서까지 성과를 내시는 걸 보고 아, 정말 우리가 좋은 정부를 만들 수 있겠구나. 또 좋은 결과를 국민들께 만들어드릴 수 있겠구나 하는 그런 확신을 갖게 됐습니다.◎ 박정호 > 우리 '마루'님께서, 시청자께서 '국민도 공부가 되는 국무회의.' 뭐 이렇게도 말씀을 하고 계시고. '국민은 즐거워요, 국무회의가.' 이렇게도 의견 주고 계시는데. 일하는 모습을 보면서 우리 국민들이 흐뭇하게 되고. 또 언급하신 것처럼 경주 APEC 성과라든가 또 이번에 있었던 중동·아프리카 순방 G20 회의를 보면서 그냥 어깨가 이렇게 저절로 올라간다고 해야 되나요? 으쓱하게 되고. 우리 국격이 올라가고 있다는 게 느껴지는 그런 6개월이란 생각이 들어요.◎ 윤호중 > 네. 아, 그리고 국무회의 말씀이 나왔으니까. 이게 국무회의 보시면서 좀 부탁드리고 싶은 것도 있거든요.◎ 박정호 > 어? 뭡니까?◎ 윤호중 > 이를테면, 그러니까 국무회의의 과정은 토론이 이루어지는 과정입니다. 그러니까 그런 토론을 통해서 어떤 결론을 내리고 그 결론을 집행하는 그런 회의이지 않습니까? 그래서 이제 토론을 하는 과정에 A라는 의견이 있으면, B라는 의견도 있을 수 있습니다. 왜냐면 여러 측면에서 국정을 바라봐야 되니까요. 그런 측면에서 바라볼 수 있는 면들을 지적하고 거기에서 이제 어떤 오류에 빠지지 않도록 하는, 결론을 내리는 과정이라서. 국무위원들은 전부 대통령님과 함께 그 결론을 책임지고 끌어가는, 실행하는 사람들입니다. 그 과정에 나왔던 몇 마디 의견이 약간 마음에 안 들어도 그것이 좋은 결론을 도출하기 위한 과정이다. 이렇게 생각하고 결론을 받아들여 주셨으면 좋겠어요.◎ 박정호 > 그러게요. 이제 국무회의 상에서는 한번 여러 가지 얘기가 다 나올 수밖에 없는 것이고. 토론의 과정이기 때문에. 그걸 좀 감안해달라, 이렇게 말씀해주셨는데. 이번에 보면 이 순방, 최근에 있었던 중동·아프리카 순방 기간 동안. 이재명 대통령, 순방 중에도 또 여러 가지 말씀도 하셨습니까? 이 메시지를 통해서.◎ 윤호중 > 아, 아닙니다. 하하하.◎ 박정호 > 이번에는.◎ 윤호중 > 네, 네. 이번에는 저희들한테까지. 아마 비서실에다는 많은 지시를 하셨을 텐데요, 국무위원들한테까지 지시를 하신 것은 없었습니다.◎ 박정호 > 아, 그렇군요. 대통령실은 아마 또 바빴을 거라고 저는 생각이 드는데. 그렇게 외교부터 우리 정부 경제 정책까지 하나하나 챙기고 있는 이재명 정부, 국민주권정부 보면서 많은 분들이 평가를 하고 잘한다. 아까도 제가 여론조사 결과를 언급하기도 했지만, 10명 중의 6~7명은 이재명 정부 6개월 잘하고 있다. 이런 말씀을 많이 하시더라고요. 앞으로 남아있는 이 기간 동안도 많은 분들께서 기대하시고 응원하실 것 같습니다. 자, 그리고 이제 행정안전부 상황을 좀 저희가 보게 되면, 조직개편을 했습니다. 지난 11월에. 이게 어떤 의미를 담고 있는지. 이것도 국민들이, 아마, 어? 조직개편 했었어? 라는 생각하시는 분도 있을 것 같고. 어떤 의미지? 라고 궁금하신 분들 있을 것 같아요.◎ 윤호중 > 네. 행안부 관련 기사를 세밀하게 보시는 분들은 아시겠지만 아마 많이 모르실 겁니다. 근데 요번에 이제 우리 행정안전부가 가지고 있는 기본적인 업무, 그러니까 이 디지털정부 업무, 그다음에 또 정부 조직을 담당하고 있고요, 그다음에 또 국민 안전, 그다음에 지방정부와의 협력, 지방자치. 그리고 지방경제. 뭐 이런 것들을 이제 책임을 지고 있는데. 거기에 더해서 사회연대경제를 또 주관부서로서 일을 하게 됐습니다. 그래서 이제 이 부분들을 좀 묶어서, 묶어서, 이제 뭐 종합적으로 보면 자치혁신실을 신설을 했고요. 그다음에 이제 그 자치혁신실 안에 사회연대경제국을 또 신설을 했고. 그다음에 이제 디지털정부혁신실이 있었는데 그걸 이제 AI정부실로, 인공지능으로 빠르게 전환한다라는 의미에서 AI정부실로 만들었고요. 그다음에 또 참여혁신국을 만들어서 조직국과 함께 정부혁신, 그리고 국민 참여, 이런 것들을 통해서 그야말로 참여, 그리고 연대, 혁신을 이뤄내는 그런 부처의, 행정안전부의 조직 체계를 다시 정비했다는 말씀을 드립니다.◎ 박정호 > 지금 이재명 정부가 지향하고 있는, 미래의 비전에 따라서 정비가 됐다. 이렇게 볼 수가 있겠네요.◎ 윤호중 > 아 예. 그렇습니다.◎ 박정호 > AI 시대, 인공지능정부실, 이게 들어왔다는 게 저도 이제 눈에 들어오고. 참여, 연대, 혁신의 그 키워드로 행정안전부가 확 달라졌다. 기대를 좀 더 해보겠습니다. 근데 일각에서는 그런 얘기도 하는 것 같아요. 행안부 권한이 좀 비대화 되는 게 아니냐. 행안부 산하에 뭐 중수청 얘기 나오다 보니까 여러 가지로 행안부가 너무 세지는 거 아니야? 이렇게 보시는 분도 있을 것 같은데 어떻습니까?◎ 윤호중 > 뭐 지금도 이제 경찰청과 소방청이 행안부의 외청입니다. 물론 저희가 이제 일반적으로는 뭐 지휘권을 갖고 있기도 하고, 그다음에 정책을 책임지고 있기도 합니다만, 뭐 무슨 구체적인 수사권을 가지고 있는 것은 아니니까요. 아마 중수청이 오더라도 행안부 장관이 가지고 있는 일반지휘권이나 민주적 통제권, 이런 것보다는 아마 공소청이 갖고 있는 사법적 통제 기능이 훨씬 더 강력하지 않을까 싶습니다. 저희는 뭐 책임질 일이 그만큼 많아졌다, 이렇게 느끼고 있습니다.◎ 박정호 > 그러게 말입니다. 권한 비대화보다 책임을 더 통감하게 되는, 느끼게 되는 그런 조직개편이다.◎ 윤호중 > 이제는 뭐 범죄 수사, 사회 정의를 구현하는 이런 부분에 있어서 법무부가 가지고 있었던 그런 역할의 상당 부분을 저희가 수행해야 되는 이런 것이죠.◎ 박정호 > 어깨가 더 무거워지는 그런 시점이기도 할 것 같습니다. 이 조직개편 가운데 이것 좀 자세하게 좀 여쭤보고 싶습니다. 이 조직개편에 디지털정부혁신실을 이제 폐지하고 인공지능, AI정부실을 신설했다고 말씀하셨는데, 구체적으로 여기서는 어떤 일을 하게 되는지 이것 좀 설명 좀 해주세요.◎ 윤호중 > 예. 우선 뭐 공공 AI 전환을 추진을 하고요. 그래서 실제로 지금도 그렇습니다만, 일종의 소버린(Sovereign) AI 플랫폼을 통해서 직접 인공지능과의 대화를 통한 업무를 하게 됩니다. 그래서 공무원들이 그동안은 뭐 모든 자료를 자기가 관리하고 뭐 이렇게 해왔다면, 정말 이게 몇 마디 질문으로 그런 자료 조사라든가 뭐 이런 걸 AI한테 시키고. 다시 말하면 이제 소위 가짜 노동이라는 말도 많이 하는데요. 그러니까 뭐 이 보고서라든가 이런 것들을, 아주 루틴한 업무인데도 뭐 조금 어투 하나 바꾸고 뭐 하는 데도 계속 그 일에 매달려 있었던 이런 것보다는. 그러니까 그런 업무는 이제 AI한테 맡기고 정말 국민에게, 국민들께 도움이 되는 창조적인 일에 집중할 수 있어지고요. 그다음에 이제 국민들께는 또 원스톱 서비스를 통해서, 또는 이제 신청이 없더라도 우리 국민들한테 이런이런 어려움이 있다면 이런 서비스를 이용하실 수 있습니다라고 하는 거를 먼저 선제적으로 알려드릴 수 있는. 그래서 훨씬 더 봉사하는 그런 정부가 될 수 있겠죠.◎ 박정호 > 아까 가짜 노동 언급도 하셨지만, 공직 사회, 저도 지인들 얘기를 들어보면 이거 뭐 보고서 작성이나, 그러니까 어떻게 보면 국민들이 체감할 수 없는 그런 일 때문에 바쁘다, 이런 얘기도 했었는데. AI 시대로 접어들면서 그런 것들보다 국민들께 더 다가갈 수 있는, 실질적인 도움이 되는 공직 사회의 모습을 또 기대할 수가 있겠네요.◎ 윤호중 > 또 그만큼 정부 조직이 효율화되지 않습니까? 그러면 이제 거기에서 좀 남는 인력은 좀 더 생산적이고 또 국민에게 혜택이 가는 그런 일로 또 전환해서 일을 할 수 있게 될 것으로 보입니다.◎ 박정호 > 네. 그래서 이재명 정부, 이제 AI민주정부를 강조하고 있는데. 그래서 행안부에서도 AI 정부를 사실은 만드는 주무 부처기 때문에 더 이제 집중하실 것 같고. 정부24. 이것도 저도 앱을 많이 쓰고 있는데 여기서도 AI가 적용이 된다고요? 앞으로.◎ 윤호중 > 네, 네. 정부24도 뭐 2천5백만 분의 국민들께서 이미 이용을 하고 있습니다.◎ 박정호 > 이미 많이 이용을 하고 계십니다.◎ 윤호중 > 이제 여기에서도 이제 뭐 각종 검색기능이라든가 이런 것을 AI 엔진을 통해서 지원을 받으실 수가 있고. 또 어떤, 나에게는 어떤 서비스가 있는가라고 하는 것을 이제 한 번에 다 찾아볼 수가 있고요, 또 그걸 이용하실 수도 있습니다. 그래서 이렇게 국민비서를 한 분씩, 5천 2백만 국민들께 국민비서 5천2백만 명을 1대1로 드리는 것과 같은 효과를 내겠다.◎ 박정호 > 아 그렇네요. 지금까지는 앱도 있고 홈페이지가 있다고 하더라도 찾아가서 검색해서 이거 왜 안 나오지 하면서 다시 전화할 때도 있고 그랬는데.◎ 윤호중 > 그것도 찾아보고 그러면 아, 여기 가야 이용되는구나 그러면 거기 또 들어가서 신청하고, 뭐 본인인증하고 다 하지 않습니까? 그런데 본인인증하고 나한테 필요한 것 좀 얘기해줘 그러면 뭐뭐뭐뭐. 뭐 어떤 걸 필요로 하십니까? 뭐 이거 이거라고 하면 AI가 알아서 신청하고 결과를 딱 가져오는 뭐 이런 정도의.◎ 박정호 > 대단하네요.◎ 윤호중 > 좋아지겠죠?◎ 박정호 > 예. 생각만 해도 너무 편해질 거라는 생각도 들고. 결국에는 AI민주정부의 실질적인, 체감할 수 있는 게 어떻게 보면 행정안전부가 일하고 있는 그런 것들이 제일 일선에 있기 때문에 빠르게 변하고 있는.◎ 윤호중 > 뭐 저희들뿐만 아니라 많은 부처에서, 뭐 산업부는 산업부대로, 중기부는 중기부대로, 복지부는 복지부대로 또 많은 서비스를 하고 있지 않습니까? 이런 것들이 이제 통합적으로 국민들께 드리는, 서비스를 해드리는 그런 플랫폼을 이제 저희 행안부가 관리한다.◎ 박정호 > 아, 알겠습니다. 기대를 해보겠습니다. 그리고 어제가 사실은 이제 내란 1년이 되는 날. 비상계엄 선포가 되고 우리가 막아낸 지 1년이 되는 날이기도 했었는데.◎ 윤호중 > 네. 또 국민주권의 날로 선포한 날이고.◎ 박정호 > 국민주권의 날. 그렇습니다. 뜻깊은 날이 됐었는데. 사실 이제 헌법존중 정부혁신 TF, 그러다 보니까 더 어떻게 진행이 되고 있는지, 또 어떤 결과가 예상이 되는지 여기에 대해서도 국민들께서 관심을 가질 것 같아요. 우리 장관께서 직접 이 TF 단장을 맡으신 건데, 행안부 TF 어떻게 구성되고 있고 어떤 일을 할 거라고 보면 되겠습니까?◎ 윤호중 > 행안부 TF, 각 이제 정부 기관에다 TF가 만들어지는데 아무래도 이제 전임 장관이 내란에 직접 관여를 해있고, 또 현재 구속돼서 재판을 받고 있는 상황 아니겠습니까? 그래서 행안부는 또 더 이렇게 TF 활동이 필요한 그런 부처이기도 한데요. 우선, 12명의 TF 위원으로 구성이 돼 있고 그중 5명은 외부전문가들입니다. 법률가들도 있고, 뭐 이제 시민사회에서 활동하시던 분도 함께 TF 활동을 하고 있고요. 이 내란 과정에 관여한 분들이 있는지, 우리 이제 행안부 공무원들 중에. 그래서 이제 이번 달 12일까지 신고 접수를 받습니다. 그래서 이건 좀 확인을 해야 될 사안이다라고 싶은 케이스를 아주 엄선해서 최소화하고 그다음에 뭐랄까요, 의혹이 분명한 이런 부분에 대해서는 이제 조사를 실행할 예정입니다. 다만 이제 조사 결과는 사법 당국에 고발을 한다든가 이래야 할 사안이면 국민들께도 알려지겠지만, 그렇지 않은 경우는 뭐 내부 징계를 한다든가 아니면 인사에 반영하는 뭐 이런 정도가 이루어지지 않을까 싶습니다.◎ 박정호 > 그래요. 이제 부처별로 진행이 되고 있는데. 야당에서는 그런 얘기를 합니다. 이거 공무원 줄 세우기 아니냐. 이런 비난을 하고 있어요. 이 공직 사회를 어떻게 보면 손아귀에 쥐고 흔들려는 그런 차원의 일이 아니냐라는 비판도 있는데. 장관님께서는 어떻게 보십니까?◎ 윤호중 > 그 뭐, 그렇게 우리 공직자들이, 이를테면 내란 극복에 부정적인 시각을 가지고 있다고 생각하지 않고요. 많이 협조를 할 것이라고 생각을 합니다. 어떤 그 과정에 공직자들 한 명 한 명의 인권을 침해한다든가, 뭐 이런 일이 있어서는 안 될 것이고, 그런 면에 아주 유의해서 잘 운영할 계획이라는 말씀도 드립니다.◎ 박정호 > 이 TF가 헌법존중 정부혁신 TF라고 돼 있는데, 이 TF를 통해서 드러나는 여러 가지 사실들, 뭐 이런 것들. 그러니까 TF를 꾸려서 조사할 수밖에 없는 그 이유도 있는 거 아니겠습니까? 그것 좀 설명 좀 해주세요.◎ 윤호중 > 이 TF를 만들어서 하겠다라고 하는 거는 이게 뭐 특검 수사도 진행이 되고 있고 거의 뭐 끝나가고 있습니다만, 수사를 통해서 모든 게 밝혀질 때까지 기다리다 보면 실제로 이제 뭐 많은 인사도 지체가 되고 있고, 그다음에 또 혹시 이제 인사가 좀 잘못돼서 내란에 주요하게 중요한 역할을 했던 공직자가 계속해서 어떤 공무를 담당하게 되는 이런 문제가 있을 수 있습니다. 그래서 그런 걸 가장 짧은 시간 안에 정리를 해서, 이를테면 인사에 반영할 부분 반영하고, 그다음에 이제 공직 분위기를, 공직 사회 분위기를 짧은 시간 안에 좀 쇄신하자라고 하는 측면에서 추진이 되고 있다라는 말씀을 드릴 수 있겠습니다.◎ 박정호 > 네. 이 부분에 있어서도 이재명 대통령, 뭐 국무회의 통해서 김민석 총리가 이제 보고를 해서 거기서도 토론 과정이 있었던 걸로 알고 있는데. 관련해서 특별하게 하실 말씀, 전할 말씀이 있다면 어떤 게 있으시겠습니까?◎ 윤호중 > 이게 내란과 관련한 부분은 현재 어떤 헌법 질서를 공직자로서 어떻게 바라보고 있는가라고 하는, 그야말로 공직자로서의 아주 기본이 되는, 뭐랄까요, 요건에 해당된다고 봅니다. 그래서 이 과정을 거쳐서 우리 정부의 일하는 모든 공직자들이 정말 주권자인 국민에게 봉사하는 그런 공직자로 다시 공직자상을 재정립하길 바랍니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 그래서 이게 지금 일부 언론보도나 이런 걸 통해서, 아 이거 휴대전화를 다 이제 받아서 다 들여다보고 하는 거, 이거 너무 심한 거 아니냐, 이런 지적도 일각에서는 하고 있던데. 이거 맞습니까? 휴대전화 다 이제 거둬가지고 다 보고 이런 겁니까?◎ 윤호중 > 전 공직자의 휴대전화를 들여다보고 포렌식하고. 하하하. 그럴 역량도 없고요. 짧은 기간 안에 제기되는 문제에 대해서 뭐 본인의 해명도 들어보고, 그다음에 그 해명을 하는 과정에 사실 이렇다라고 스스로 동의하고 내놓는 경우가 아니면 뭐 그걸 뭐 강제한다든가 이런 일은 없을 것이다. 그렇게 말씀드리네요.◎ 박정호 > 예. 그 상황들을 이제 확인하고 동의하에 그걸 들여다보는 그런 절차는 있을지라도 이걸 뭐 강제적으로 이걸 들여다보고 포렌식하고 이런 거는 잘못 알려진 거다.◎ 윤호중 > 아 예.◎ 박정호 > 알겠습니다. 이렇게 정리를 해보겠고. 어쨌든 어제 내란 1년을 맞아가지고 우리 국민들께서 국회 앞에서 또 응원봉을 들고 내란 종식을 또 외치셨습니다. 사실은 이재명 대통령도 참석하시겠다라고 했지만 경호 문제, 위해 가능성, 우려 이런 것 때문에 불참하셨지만, 아마 마음은 함께하셨을 것 같아요.◎ 윤호중 > 아유 정말 오고 싶어 하셨던 걸로 알고 있습니다. 여건이 허락됐다면 아마 오셔서 시민들과 정말 손잡고 내란 극복한 그 기쁨을 다시 한번 느끼고 싶으셨을 텐데요.◎ 박정호 > 그래서 저도 좀 아쉽더라고요.◎ 윤호중 > 네. 아쉽습니다.◎ 박정호 > 저도 현장에 가서 시민들 만났는데 다들 기다리고 계시는데 속보를 보니까 못 오신다고 해가지고 좀 그랬는데. 어쨌든 마음은 함께하고 계시고.◎ 윤호중 > 저도 그 현장에서 기다리고 있었습니다. 하하하.◎ 박정호 > 아, 그러셨어요? 하하하. 근데 이재명 대통령이 못 오시게 되고. 그때 현장에 계셨다고 하셨으니까, 우리 시민들의 그 열기. 그다음에 내란 극복을 외치는 그 마음. 그것도 생생하게 느끼셨겠네요.◎ 윤호중 > 참, 이게 사법 절차라고 하는 게, 참 뭐라 그럴까요, 이게 어느 날 갑자기 혁명하듯이 그냥 뭐 이렇게 이루어지는 게 아니지 않습니까? 그러니까 참 답답한 면도 있고요. 특히 사법개혁이 국회에서 논의되고 있는데, 이런 그 국민들의 답답함이 빨리 해소가 됐으면 좋겠습니다.◎ 박정호 > 그러게 말입니다. 답답함이.◎ 윤호중 > 더 길게 말씀드릴 방법이 없네요.◎ 박정호 > 이 3대 특검이 진행되고 있고, 그 이후에 사법 절차가 진행이 되고 있고. 지금도 뭐 일단 진행이 되고 있는 부분이 있긴 하지만 그걸로 충분하겠느냐, 그걸로 내란 종식이 되겠느냐, 이런 생각. 그래서 이제 당에서는 종합 특검 얘기도 나오고 있고. 그리고 이걸 국수본에서 제대로 또 수사를 할 수 있겠느냐부터 해서, 하는 게 맞느냐부터. 여러 가지 갑론을박이 되는 것 같아요. 장관님은 어떻게 보십니까?◎ 윤호중 > 저희가, 이게 또 국수본은 뭐 어떻든 행안부의 외청인 경찰청에서 진행하는 일이기 때문에. 이제 특검 수사가 마무리되면 이제 뭐 특검법에 따라서 이 사건이, 그러니까 미제 사건, 종결되지 않은 사건이 국수본으로 이제 이첩이 되고. 그래서 이미 국수본에서는 특별수사본부를 만들었고요. 그래서 각 특검에서 오면 그 해당 사건을 다룰 3개의 수사팀도 만들어서 3개 특검의 사건을 전부 이어받을 준비는 갖춰놓고 있습니다.◎ 박정호 > 준비는, 만반의 준비는 갖추고 있다라는 거. 그래요. 이 내란의 종식이 빨리 안 되기 때문에 답답한 면도 있지만, 그 방향으로 가고 있다라고 강조해주셨는데. 1년 전 그때를 돌이켜보면, 그때 장관님도 참 여러모로 아, 이거 무슨 일이나, 무슨 일이 벌어진 건가라고 하면서 급박한 상황을 맞으셨을 것 같은데 어떻습니까? 1년 전 돌이켜보면.◎ 윤호중 > 약간 현실성 없게 들리실지도 모르겠는데요. 저는 이제 집에 조금 일찍 들어가서, 한 9시 반쯤 집에 들어갔다가 막 씻고 TV 앞에 앉는 그즈음에 이제 담화가 발표됐는데.◎ 박정호 > 비상계엄 선포.◎ 윤호중 > 예. 제 입에서 처음 나온 말이 뭐였냐 하면, 대통령 그만하고 싶은 모양이야. 이거였습니다. 그럼 가서 막아야지, 그러고. 하하하.◎ 박정호 > 선견지명이 있으시네요. 바로 그 말을.◎ 윤호중 > 그리고 이제 들어가면서 주진우 기자를 본청 앞에 거기서 딱 만났어요. 만났더니, 의원님 지금 어떻게 된 일이에요? 이렇게 물어보시더라고요. 그래서 주 기자한테, 이거 내란이야. 지금 국회의원 오는 걸 다 막고 있잖아. 이거 막고 있으면 내란이야. 막으면 내란이야. 빨리 가서 해제해야지 이러고 들어갔는데.◎ 박정호 > 하, 진짜 천만다행입니다. 근데 딱 보자마자 대통령 그만하고 싶은 모양이다라고 딱.◎ 윤호중 > 아니, 대한민국 국민을 그렇게 나약한 국민으로 보면 안 되죠.◎ 박정호 > 그렇네요. 딱 이거 내란이다라고 딱 정리하신 다음에 국회로 들어가는 그 모습들. 우리 국민들이 발 벗고 뛰어나오는 우리 국민들. 또 국회의원들도 빠르게 국회 본회의장에 모여가지고 표결하게 되는 그런 신속함. 아, 정말 하늘이 도왔다는 생각을 다시 한번 하게 됩니다, 장관님. 그래서 그 이후에 정권교체가 되고 이재명 정부 6개월까지 오게 됐는데. 우리 국민들 전혀 잊지 않고. 뭐 누구는 1년 지나면 다 잊어버린다, 이런 얘기한 국회의원도 있었죠. 있었는데, 전혀 잊지 않고 있다. 1년이 지나도 잊지 않고 있고, 2년이 지나도, 3년이 지나도 잊지 않는다. 저는 그런 생각을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 이재명 대통령도 이날을 기념을 해야 된다, 이 말씀 하신 거 아니겠습니까?◎ 윤호중 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 어떻게 될까요? 이게 뭐 법정공휴일 얘기도 있고 아니면 국가기념일 얘기도 있고 여러 가지 얘기가 좀 나오고 있는데. 이거 아마 당에서 결정을 또 하게 된다 이렇게 봐야 됩니까? 어떻습니까?◎ 윤호중 > 뭐 당도 이제 의논을, 논의를 해봐야 될 것이고요. 그러나 이제 국가기념일에 관한 법은 또 따로 있는데 이게 법정으로 할 수도 있고, 아니면 그냥 대통령령으로 지정하는 기념일도 있습니다.◎ 박정호 > 어떻게 될지는 좀 더 봐야겠지만 어쨌든 이 계엄이 있었던 그날은 우리 국민들이 잊지 않을 것이다. 그건 확실할 거 같고.◎ 윤호중 > 그렇습니다.◎ 박정호 > 또 이제 노벨평화상 말씀까지 하시더라고요, 이재명 대통령이.◎ 윤호중 > 네, 네.◎ 박정호 > 아, 그 얘기 듣고, 맞아. 우리 국민들 노벨평화상 받을만해. 저도 그런 생각을 했는데. 아, 이것도 잘됐으면 좋겠다. 뭐 그런 전례는 없지만, K-민주주의를 회복을 하고 국가의, 이 대한민국의 모습을 전 세계에 다 보여준 거 아니겠습니까?◎ 윤호중 > 전 세계에 유일하죠. 정말 피 한 방울 떨어트리지 않고.◎ 박정호 > 민주주의를 지켜낸 우리 국민들 정말 위대합니다. 대단합니다. 이 국가기념일, 아니면 뭐 법정공휴일, 이런 게 어떻게 진행되게 될지 저희가 지켜보도록 하겠고요.◎ 윤호중 > 노벨상 수상까지.◎ 박정호 > 노벨상 수상까지 저희가 달려가 보겠습니다. 다시 이제 행안부 일로 잠깐 돌아와 보면요, 불법 현수막 여기에 대해서도 우리 국민들 경각심 많이 느끼고 있습니다.◎ 윤호중 > 예. 아, 정말 공해죠. 공해고 교육적으로도 안 좋고. 그리고 이른바 이제 국민을 이끌어야 할, 여론을 선도해야 할 정당들이 나서서 오히려 혐오 문화, 또 그런 허위 사실, 이런 것들을 마구 양산한다는 건 정말 부끄러운 일입니다. 그런데 이제 뭐 법적으로 그게 가능하게 열려져 있었기 때문에 지난주에 그 행안위에서 옥외광고물법 개정안 처리가 있었습니다. 아직 이제 본회의로는 안 올라갔는데요. 법사위에 계류 중입니다만. 이제 정당 현수막도 거리에 마구 걸지를 못하고 지정 게시대에만 걸 수 있도록 법이 개정이 된 겁니다. 그리고 이제 지금 현재 옥외광고물법에 의하면, 이런 어떤 범죄를 미화한다든가 또는 혐오나 차별을 조장하는 이러한 경우에는 언제라도 금지 게시물로 해서 제거를 할 수가 있습니다. 그래서 지방정부가 적극적으로 나서도록 가이드라인도 만들어서 보내줬고요. 또 정당 현수막의 경우에도, 만약에 이제 어떤 개인의 권리를 침해한다든가 뭐 이런 경우에는 민원이 발생할 수 있습니다. 그런 민원이 있을 때에는 일단 게시 중지를 하고, 이걸 이제 보관했다가 법률적인 판단에 따라서 이제 처리를 해라라고 하는 처리 절차도 안내를 해놨습니다. 그래서 이런 절차에 따라서 집행을 해가면, 좀 현수막 공해는 이제 좀 벗어날 수 있지 않을까 싶습니다.◎ 박정호 > 아, 진짜 저도 몇 번, 몇 차례에 걸쳐서 이 법안이 만들어지고 할 때, 그때 이제 민주당 의원들 만나서 얘기를 해보면 이거 너무나 많은 민원을 받는다고 하더라고요. 이거 좀 빨리 좀 바꿔달라, 이런 얘기를 했었는데 이제 달라지게 됐다. 알겠습니다. 이거 한번 저희가 얼마나 빠르게 또 어떤 내용으로 진행이 되는지 지켜보도록 하고요. 자, 우리 장관님과 이제 나눌 얘기가 너무 많습니다. 저희가 준비한 내용들은 많은데 시간이 한정돼 있어서 너무나 속상합니다. 속상한데요.◎ 윤호중 > 한 번 더 올까요?◎ 박정호 > 오세요. 올해는 이제 2025년 오셨으니까 신년 돼서 행안부의 앞으로의 미래를 또 말씀을 들어보도록 하고, 이재명 정부의 청사진을 한번 들어보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 근데 사실 이제 윤석열 정부 이후에 들어선 이재명 정부기 때문에 할 일도 많고 바꿔야 되고 회복해야 될 일이 너무 많기 때문에 일할 게 많다. 초대 장관으로서 어깨가 좀 무거우실 것 같은데요. 사회연대경제 활동도 대단히 위축됐다라고 제가 들었습니다.◎ 윤호중 > 예. 뭐 지난 3년 동안 거의 예산이 뭐 한 15%, 10% 정도만 남기고 거의 다 삭감이 됐습니다. 그런데 이제 뭐 예산도 이제 복원을 시켜가고 있고요. 그리고 또 정책적인 측면에서도 적극 지원해 나가겠지만, 무엇보다 이제 행정안전부가 사회연대경제를 맡게 되면서 지방정부들이 적극적으로 나서도록 그렇게 주문해나가고. 또 아울러서 이제 국회를 통해서는 사회연대경제 기본법을 제정이 지금까지 안 되고 있었는데, 올해 안에 기본법 제정을 추진하고 있습니다. 그래서 이제 얼마 안 남았는데요. 올해가 유엔이 두 번째로 지정한 세계협동조합의 해입니다. 그래서, 그러니만큼 우리가 첫 번째 협동조합의 해에는 협동조합 기본법을 만들었습니다. 올해가 두 번째 협동조합의 해니까 올해는 사회연대경제 기본법을 만들어서 협동조합, 사회적 기업, 이런 분야가 우리 국민들 경제를 안정시키고 또 기본적인 소득을 높여나가는 데 도움이 되는 그런 제도로 만들어나가겠습니다.◎ 박정호 > 제도적으로 정책적으로 하나하나 보완해나가는 그런 길에 있다. 윤호중 장관께서 이런 사안들, 하나하나 꼼꼼히 챙겨가지고 과제로서 반영을 좀 해야겠다, 이런 생각도 들어요.◎ 윤호중 > 예. 그렇게 하겠습니다.◎ 박정호 > 앞으로 행안부의 업무, 계속 저희가 지켜보도록 하고요. 취임 이제 넉 달이 넘으셨는데, 쭉 돌이켜 보면, 이재명 정부 6개월도 말씀을 드렸지만, 행안부 장관으로서 취임 이후 쭉 돌아보면 또 가장 보람 있었던 일, 성과, 이것도 말씀하실 기회를 저희가 드려야죠. 어떤 게 있었습니까?◎ 윤호중 > 국회의원으로서 있을 때, 추경 예산을 통과시켜서 민생회복 소비쿠폰 예산을 확보를 했지 않습니까? 장관이 돼서 보니까 이걸 집행하는 것이 또 행안부의 임무였습니다. 그래서 민생회복 소비쿠폰이 지금 뭐 한 98%. 1차, 2차에 걸쳐서 정말 가장 지금까지 시행한 결과로 놓고 보면, 지원금, 가장 높은 집행률을 기록을 했습니다. 그만큼 국민들께서도 호응이 많았고요. 그 결과 이제 지난 3, 4분기에 경제성장률이 1.3%로 39개월 만에 최고를 기록했습니다. 그야말로 이제 36개월, 이 잃어버린 3년. 잃어버린 3년을 일거에 회복하는 듯한 그런 뿌듯함이 있었습니다. 그리고 이것을 이제 기반으로 해서 올해 경제성장률도 당초에는 0.9% 정도를 예상하고 있었는데 정말 마지막까지 뭐 소비, 국내 소비를 잘 뒷받침해서 1%대로 올라섰으면 하는 그런 소망을 갖고 있습니다.◎ 박정호 > 그러게요. 이 소비쿠폰이 정말 이게 가뭄의 단비처럼 정말 도움이 많이 됐다고 하더라고요. 특히 이제 외식업계, 소상공인 포함해가지고, 우리 국민들도 마찬가지고 너무나 좋은 정책이고 중요했던 정책이다. 이런 생각이 들고. 그걸 또 주무장관으로서 집행하시고 함께하시기 때문에 큰 성과고, 어떻게 보면 또 보람 있는 일이기도 하고요. 그랬던 것 같습니다. 행안부가 10대 핵심 과제도 이제 발표했다고 제가 얘기를 들었는데, 이 중에 중요한 게 있다면 소개해드리고 싶은 게 어떤 게 있습니까?◎ 윤호중 > 아, 예 뭐 하나하나 시간이 없어서 열 가지 말씀드리기는 어렵고요.◎ 박정호 > 남겨두셔야 또. 내년에 또 오셔가지고 말씀 좀 해주세요.◎ 윤호중 > 아까 말씀드린 것처럼 참여, 연대, 혁신. 이 가치를 극대화할 수 있는 그런 정책들을 뽑았고요. AI민주정부로 전환. AI민주정부라는 용어가 이제 제가 만든 건데요. 그냥 인공지능 정부, AI 정부 이렇게 말하잖아요. 거기에다 민주라는 말을 집어넣었습니다. 왜 그렇게 했냐 하면, 우리가 AI라는 그 아주 첨단 기술을 활용하지만 이렇게 이걸 활용하는 이유는 국민들로부터 보다 많은 참여를 끌어내고 또 그 혜택을 국민들에게 돌려드린다. 그러니까 민주의 정신이 들어가야 AI 정부가 진정으로 완성되는 것이다. 이런 의미에서 만들었기 때문에요. 그래서 AI민주정부, 꼭 실현하고요. 또 국민의 안전, 재난 안전에도 AI 기술까지 전부 적용을 해서 선제적으로 재난을 예방하고 또 선제적으로 막아드리고, 또 충분히 보상도 하고 케어를 해드리는 뭐 이런 재난에 대한 시스템을 잘 갖춰나가도록 하겠습니다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 저희가 행안부에서 힘있게 추진하고 있는 이런 과제들 지켜보고. 또 내년에 오시면 어느 정도 어떻게 추진되고 있는지 그것도 저희가 체크를 또 해보도록 하겠습니다.◎ 윤호중 > 내년에는 이제 국가균형성장을 어떻게 해나갈 거냐. 특히 이제 인구 감소 문제. 그래서 지역이 소멸돼가고 있는데 이 문제를 어떻게 대처할 것이냐. 또 거기에 더한다면, 이제 고령화되는, 인구 구조가 점점 더 이제 노령 인구가 많아지지 않습니까? 이런 문제를 어떻게 해소하고 그다음에 해결하고 청년들에게는 또 어떻게 희망을 줄 거냐. 이거를 이제 저희 지방정부와 함께 어떤 해법을 만들어가고 있는지를 한번 소개해드리고 싶습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 기대를 해보겠습니다, 장관님. 저희 댓글을 보니까 '어쩜 저리 점잖으시고 인상도 좋으신지, 파이팅입니다.' 이런 댓글도 주고 계시고요. 그리고 '저소득층에 특히 민생회복 쿠폰, 아주 유용했다.' 뭐 이렇게도 의견 주시는 분도 있네요. 많은 분들이 국정 운영에 대해서 응원하고 있고 또 평가를 하고 계십니다. 자, 윤호중 행정안전부 장관과 함께 저희가 말씀을 쭉 나눠봤는데요. 끝으로 시청자분들께 못다 한 말씀이 있거나 꼭 하고 싶은 말씀이 있다면 저희가 듣고 마무리해보도록 하겠습니다.◎ 윤호중 > 더 말씀을 드려야겠습니다만, 드리고 싶은 말씀을 많이 드렸습니다. 다만 이제 저희 국민주권정부는 국민 여러분께서 빛의 혁명으로 만들어주신 정부입니다. 우리 정말, 그랬죠. 또 우리 나라를 잃었었습니다. 그래서 빛을 잃은 민족이었는데요, 국민 여러분께서 우리나라의 빛을 다시 되찾아주셨고, 또 그 빛을 소중하게 간직하고 또 키워오셨습니다. 그래서 전쟁과 독재, 이 모든 고난을 이겨내고 국민주권정부까지 이렇게 세워주신 만큼 저희 모든 국민주권정부의 공직자들은 오직 국민 여러분에게 봉사한다는 그런 자세로, 그리고 공익에 봉사한다라는 자세로 이재명 정부의 성공을 위해서 최선을 다하겠다라고 하는 말씀을 드립니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 장관님, 오늘 말씀 너무나 잘 들었고요. 저희가 못 다룬 내용들, 성과와 앞으로 과제 이런 것들은 내년에 한번 또 오셔서 말씀을 또 들어보도록 하겠습니다. 장관님, 약속하셨으니까 내년에 또 오셔야 돼요.◎ 윤호중 > 아 예. 알겠습니다.◎ 박정호 > 하하하. 고맙습니다. 장관님.◎ 윤호중 > 네. 감사합니다.◎ 박정호 > 감사합니다. 지금까지 윤호중 행안부 장관과 말씀을 나눠봤습니다.