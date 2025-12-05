메뉴 건너뛰기

25.12.05 16:06최종 업데이트 25.12.05 16:06

하남시 대표 캐릭터 굿즈 자판기, 미사역·하남시청역서 운영 시작

하남시 대표 캐릭터 ‘하남이·방울이’ 굿즈를 시민들이 지하철역에서 손쉽게 구매할 수 있게 됐다.
하남시 대표 캐릭터 ‘하남이·방울이’ 굿즈를 시민들이 지하철역에서 손쉽게 구매할 수 있게 됐다. ⓒ 하남시

하남시는 5호선 미사역과 하남시청역에 캐릭터 굿즈 자판기를 설치하고 본격 운영에 들어갔다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 지난 7월 하남지역자활센터와 체결한 '하남시 캐릭터를 활용한 자활사업 활성화 협약'을 기반으로 추진됐다.

협약에 따라 하남시는 캐릭터 사용 승인, 디자인 지원, 홍보 등 행정적 협력을 담당하고, 자활센터는 상품 기획·제작, 유통, 정산 등 실무를 맡아 굿즈 사업을 운영한다.

이를 통해 시민들에게는 친근한 캐릭터 상품을 제공하고, 취약계층에게는 자립을 돕는 일자리 기회를 마련하는 상생 구조를 구축했다. 앞서 자활센터는 지난 10월 17일부터 신장동 '일마렌' 카페 두 곳에서 시범 판매를 진행하며 볼펜, 키링, 그립톡 등 다양한 굿즈를 선보였다.

시민들의 꾸준한 관심을 확인한 시는 접근성을 높이기 위해 지하철역 자판기 설치를 결정했다. 현재 자판기에서는 하남이·방울이 얼굴 디자인을 적용한 스마트톡, 볼펜, 키링 등 총 5종의 굿즈가 판매된다. 자판기 외관에도 캐릭터 요소를 반영해 구매 과정에서 시민들이 캐릭터의 친근함을 느낄 수 있도록 했다.

시 관계자는 "굿즈 판매가 시민 친화적인 방식으로 확장되면서 지역자활센터의 자립 기반 강화에도 도움이 되고 있다"며 "앞으로 시민들의 의견을 반영해 판매 품목과 설치 지역을 확대하고, 자활센터와의 협력도 강화해 나가겠다"고 말했다.

#하남시

