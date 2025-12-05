정청래 핵심공약 '1인 1표제', 민주당 중앙위에서 부결

큰사진보기 ▲민홍철 더불어민주당 중앙위원회 의장이 5일 서울 여의도 국회에서 열린 제3차 중앙위원회의에서 당원 주권 강화를 위해 추진 중인 이른바 '1인 1표제' 도입 관련 당헌 수정안을 상정하고 있다. 왼쪽은 정청래 대표. 오른쪽은 송옥주 중앙위원회 부의장. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

중앙위원 총 596명 중 373명 참여(투표율 62.58%)

당헌 개정안 의결 기준 : 중앙위원회 재적 중앙위원 과반수의 찬성으로 의결



당헌 개정의 건 ①(지방선거 후보자 추천 심사기준 방법 변경 등) : 찬성 297명(79.62%), 반대 76명(20.38%) : 재적 중앙위원 과반(기준 298명)이 찬성하지 않아 부결



당헌 개정의 건 ②(대의원-권리당원 1인 1표제 등) : 찬성 277명(72.65%), 반대 102명(27.35%) : 재적 중앙위원 과반(기준 298명)이 찬성하지 않아 부결

더불어민주당이 '대의원-권리당원 1인 1표제'로 상징되는 당헌 개정안을 민주당 중앙위원회에 안건으로 올렸지만 재적 중앙위원의 과반 동의를 얻지 못해 부결됐다. 지난 11월 말 '대의원-권리당원 1인 1표제' 당헌 개정안이 최초로 나왔을 당시 전략지역(취약지역) 보완책이 필요하다는 당 안팎의 의견을 수렴해 수정안을 만들었지만 결국 중앙위원회의 최종 동의를 이끌어내지 못했다.민주당은 5일 오전 9시부터 중앙위원회를 열고 당헌 개정안 2건을 안건에 올려 투표에 부쳤다.첫 번째 안건은 2026 전국동시지방선거 후보자 추천 심사기준 방법 변경을 골자로 한다. 광역·기초 비례대표 후보자 선출 방식을 기존 상무위원 투표에서 권리당원 100% 투표로 변경하고 공직선거 후보자 추천시 예비경선제도를 도입하는 것 등이다.두 번째 안건이 민주당 안팎의 핵심 쟁점안으로 '대의원-권리당원 1인 1표제'를 당헌에 명징하게 새겨넣는 내용을 담았다. 현행 당헌은 "대의원과 권리당원 각각의 반영 비율은 권리행사 시행일을 기준으로 20대 1 미만"이었으며, 지난 8월 2일 전당대회 당시 비율은 17.5대 1이었다.다만 11월 말 최초 당헌 개정안이 나왔을 당시 영남 등 취약지역에 대한 보완이 필요하다는 여론이 일었다. 이에 민주당은 별도의 기구를 꾸려 전략지역 가중치 부여 조항을 삽입했고, 지난 4일 민주당 당무위원회를 통과했다.송옥주 민주당 중앙위원회 부의장은 5일 오후 3시 2건 개정안의 투표 결과를 발표했다.투표에 참가한 민주당 중앙위원은 70%가 넘는 찬성율을 보였지만, 중앙위원회에서 당헌을 개정할 때의 기준(재적 중앙위원 과반 찬성)을 달성하지 못해 부결된 것.당 지도부는 정청래 당대표의 핵심 공약이 중앙위원회에서 부결된 데 대한 아쉬움을 표했다. 조승래 민주당 사무총장은 이날 기자들과 만나 "(정청래 대표가) 당원들의 선택에 의해 가장 큰 공약으로 1인 1표 당원주권시대를 천명했는데 중앙위원회에서 받아들여지지 않은 부분이 안타깝다"면서 "이와 관련해서 논의를 진행하도록 하겠다"라고 말했다.