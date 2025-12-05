청소년 예술가들과 함께한 깊은 울림의 밤

큰사진보기 ▲지난달 29일 오후 6시, 태안문화예술회관 대공연장에서 태안 심포니 오케스트라가 마련한 제5회 정기연주회가 성황리에 개최됐다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

충남 태안의 겨울 문턱을 따뜻하게 밝히는 클래식 선율이 지난 11월 29일 오후 6시, 태안문화예술회관 대공연장을 가득 채웠다. 태안 심포니 오케스트라가 마련한 제5회 정기연주회가 성황리에 개최되며, 군민들에게 품격 높은 문화 향유의 시간을 선사했다. 이번 공연은 충남관광문화재단의 예술지원사업의 일환으로 진행됐으며, 지역 청소년 예술가들이 대거 참여해 더욱 뜻깊은 자리로 꾸며졌다.연주회는 1부 환영사와 축사로 문을 열었다. 김영균 단장은 환영사를 통해 "태안 유일의 정통 클래식 오케스트라라는 사명감을 넘어 군민과 호흡하는 문화예술 동반자로 성장하고 있다"며 "예술가들이 땀으로 쌓아올린 음악을 통해 태안의 문화적 저력을 보여주는 자리가 되길 바란다"고 전했다. 단장은 박영민 지휘자, 황나혜 악장, 그리고 어려운 환경 속에서도 헌신해 온 단원들, 창단부터 함께해 온 후원회에 깊은 감사의 인사를 더했다.이어진 축사에서 김대중 후원회장은 "5년의 여정 속에서 하나된 열정으로 이뤄낸 오늘의 무대가 군민에게 큰 감동을 전하길 바란다"며 "오케스트라가 태안의 문화예술을 견인하는 자랑스러운 교향악단으로 더욱 성장하도록 아낌없는 응원을 부탁드린다"고 말했다.가세로 군수도 "태안군민의 마음을 따뜻하게 적시는 품격 있는 예술공연이 지속되어 오고 있다"며 "청소년 예술가와 함께하는 이번 무대는 태안 심포니 오케스트라의 전성기를 보여주는 뜻깊은 장면"이라고 축하의 메시지를 전했다. 전재옥 태안군의회 의장은 "오케스트라의 꾸준한 활동이 군민의 삶을 풍요롭게 만들고 있다"며 "오늘의 무대가 청소년 예술가들에게 새로운 도약의 계기가 되길 바란다"고 격려했다.2부에서는 본격적인 연주가 이어졌다. 에드워드 엘가의 '위풍당당 행진곡'으로 웅장한 서막을 연 뒤, 청소년 협연자들의 무대가 관객들의 눈길을 사로잡았다. 바이올린 신동준 학생은 자이츠의 바이올린 협주곡 5번 1악장을 힘 있고 정확한 보잉으로 해석하며 박수갈채를 받았다. 이어 첼리스트 정수민 학생이 랄로의 첼로 협주곡 3악장을 연주하며 폭넓은 음색과 성숙한 테크닉을 선보였다.피아니스트 박민아 학생은 히사이시 조의 'Reprise', '바다가 보이는 마을'을 섬세하게 풀어내며 영화 음악의 감수성을 무대 위에 펼쳐냈다. 공윤지 학생은 '아리랑 환상곡'을 힘 있는 터치로 완성해 한국적 정서와 서정미를 동시에 표현했다.성악가 박시아 학생은 '아름다운 나라'와 '넬라 판타지아'를 선곡해 풍부한 성량과 감성적 호소력을 뽐냈다. 이어 태안 심포니 오케스트라가 선보인 '인생의 회전목마'와 '넬라 판타지아'는 완성도 높은 합주로 객석의 호응을 이끌어냈다.태안 심포니 오케스트라는 창단 이후 태안문화제, 국화축제, 찾아가는 음악회 등 다양한 지역행사에 참여하며 지역 주민들에게 클래식 음악의 아름다움을 전해왔다. 지역의 클래식 전공자들로 구성된 전문 연주단체로서, 지역 문화예술 발전의 중추적 역할을 해오고 있다.지휘자 박영민은 한국예술종합학교 예술전문사를 졸업하고 다수의 교향악단과 협연하며 실력을 인정받은 음악가로, 충남예술고등학교와 다수의 관악부·앙상블에서 지휘자로 활동하고 있다. 박 지휘자는 "이번 공연은 음악을 향한 태안의 열정이 고스란히 느껴진 무대였다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 오케스트라가 되겠다"고 소감을 밝혔다.이날 공연장을 찾은 관객들은 연신 박수로 화답하며, 태안 심포니 오케스트라가 지역 문화예술의 중심으로 자리매김했음을 실감케 했다. 특히 청소년 협연자들의 무대는 지역 예술 꿈나무들에게 새로운 희망을 보여주며, 태안 문화예술의 미래를 더욱 밝히는 계기가 되었다.한편 태안 심포니 오케스트라 김영균 단장은 "앞으로도 군민과 함께하며 지역 예술인과 청소년 예술가를 발굴·육성하는 데 최선을 다하겠다"는 포부를 밝혔다.