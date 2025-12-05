10년도 안 돼 균열 생긴 동탄숲 생태터널... 주민들 '불안'

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성특례시가 동탄숲 생태터널(목동 476-4번지)을 전면 통제하고 중앙 벽체 균열에 따른 긴급 안전조치에 들어간다. 생태터널은 3일부터 전면 통제됐다. 4일 현장을 찾은 취재진과 만난 한 주민은 언제까지 공사를 해야 하냐고 물으며 불안감을 내비쳤다.2일 정명근 화성특례시장과 관계 공무원들은 직접 현장을 찾아 균열 상태와 위험 요인을 확인했으며, 이후 동탄 출장소에서 재해예방 안전대책 회의를 열고 현장점검 결과와 전문가·관계기관 의견을 수렴해 전면 통제할 것을 결정했다. 통제 기한은 아직 결정된 바 없다.화성시민신문이 4일 현장을 가보니, 생태터널 목동에서 동탄 4동으로 넘어오는 방향에서 여러 군데 균열이 확인됐다. 들뜨거나 벽면 자체가 갈라진 곳도 보였다. 현장에서 만난 한 관계자는 "생태 터널을 이런 식으로 공사한 것은 처음 본다"고 말했다.해당 현장은 길이 101m, 폭 38.6m 규모로 2012년 11월 착공해 2016년 12월 준공한 터널이다. LH가 시행하고 현대건설이 시공한 주계약자이며, 부계약자로 삼광산업과 삼보건설이 있다.화성시민신문 취재 결과 해당 생태터널 시공방법은 터널 개척방식으로 이뤄졌으며 터널 구조물을 설치한 다음 흙을 덮는 방식으로 시공됐다.전문가들은 이 생태터널에서 부실시공이 보인다는 의견을 제시했다.이수곤 전 서울시립대 토목공학과 교수는 4일 화성시민신문에 "산을 뚫어서 만든 터널이 아닌 것으로 큰 하중이 걸리는 것으로 보이지 않는다. 부실시공으로 봐야 할 것으로 보인다. 근본적인 원인을 조사해서 제대로 처방했으면 이차적인 균열이 안 났을 것으로 보인다. 앞으로 대응을 잘한다면 크게 무리 없이 복구를 할 수 있을것"이라고 답했다.LH경기남부지역본부 관계자는 4일 화성시민신문과의 통화에서 "현대건설에서 임시 보강을 하려고 준비하고 있다. 보강공사와 안전조치 후 정밀안전점검해서 하자 원인과 보수비 부담 등은 추후 논의할 계획"이라고 밝혔다.시는 전면 통제 후 곧바로 긴급 보강 공사를 진행하며, 공사가 완료되는 대로 터널에 대한 정밀 안전진단에 착수해 구조적 안정성을 종합적으로 평가하고 근본적인 보수·보강 대책을 마련해 터널 및 주변 시설에 문제가 없도록 조치할 예정이다.또한, 구조물 변위계측 장비를 상시 운영해 이상 여부를 모니터링하며, 보행자 안전을 위해 생태터널과 연결된 상부공원 등 산책로를 차단한다.교통 통제에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 지역 주민에게 재난 문자를 발송해 일반 차량 우회 도로를 안내하고, 우회 버스를 투입하기로 했다. 또한 인근 아파트 관리사무소를 통해 주민에게 해당 사항을 긴급 안내할 예정이다.시는 긴급 조치가 완료되는 대로 현재 구조적 문제가 확인된 1·2차로만 제한적으로 통제하고 나머지 구간은 단계적으로 개방하는 방안을 검토할 계획이다.아울러 유사 시설의 재난 예방을 위해 동탄권역 도로터널 12개소에 대해서도 균열, 누수, 백화, 부등침하, 노면 상태, 배수 처리 등 안전 점검을 실시할 계획이다.화성특례시는 '동탄숲 생태터널 안전대책반'을 가동해 경찰·소방·LH·시공사 등 관계기관과 TF 체계를 구축하고 상시 대응에 돌입하여 동탄 주민들의 불편 최소화를 위한 조치를 이어나갈 예정이다.