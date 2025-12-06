"무인기 활주로 건설... 태안 남면 하늘을 누구 맘대로 바꾸나"

큰사진보기 ▲충남 태안군 남면 신장리 마을회관 옆에서 농성 중인 신장리 청년회원들 ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 태안군 남면 신장리 마을회관 외벽에 설치된 군사비행장 반대 펼침막들 ⓒ 신문웅 관련사진보기

"말이 필요 없었어요. 그냥 귀가 멍해지더라고요."

"한서대 비행학교 소음도 수십 년을 참고 살았는데, 또 비행장이 생긴다고요? 두 번 죽으라는 겁니까?"

"우리는 발전을 반대하지 않습니다. 하지만 피해는 우리 몫이고, 이익은 어디로 가는지조차 모르는 사업이라면 반대할 수밖에 없습니다."

찬 바람이 불던 11월 28일, 충남 태안군 남면 신장리 마을회관 옆 작은 쉼터. 비닐하우스용 비닐로 둘러친 작은 공간에 신장리 청년회원들이 오순도순 모여 있었다. 전기장판으로 난방을 하고 있었지만, 입김이 보일 정도로 추운 공간이었다. '청년회원'이라는 이름과 달리 대부분 환갑을 넘긴 시골 어르신들이었다. 그러나 추위를 잊을 만큼 현장 분위기는 뜨거웠다.2평 남짓한 농성장 외벽에는 '무인기 활주로 사업의 실상은 이렇습니다. 정말 속상하고 참으로 억울합니다. 밤낮 없는 비행 소음은 우리의 몸과 마을을 병들게 할 것이며, 이는 명백한 생존권 위협입니다'라는 내용이 담긴 '남면민 여러분께 올리는 호소문'이 걸려 있었다.지난 10월 20일부터 시작된 농성에는 청년회원들이 번갈아가며 농성장을 지키고 있다. 인근 마을회관 외벽에는 '찍어줬더니 주민들 뒤통수냐! 거짓으로 받은 동의서는 사기다. 주민들은 원한다! 행복추구권을!'이 적힌 대형 펼침막이 겨울 하늘 아래 펄럭이고 있었다.손장용 남면 신장리 청년회장은 "우리가 이렇게 추운 쉼터를 지키고 있는지, 태안군이 제대로 들으려고만 했어도 이렇게까지는 안 합니다"라며 "당장 태안군청 앞으로 농성장을 옮기고 싶은 심정"이라고 말했다. 그는 "제대로 된 설명을 한 번도 들은 적이 없어요. 마을 주민 누구에게도 묻지 않고, 이미 다 결정된 일처럼 진행하고 있어요. 이게 나라입니까"라며 목소리를 높였다.신장리–달산리 일대는 외지인에게는 평범한 농촌처럼 보일지 모르지만, 주민들에게는 100년 넘게 이어온 삶의 터전이다. 대대로 농사를 짓고 바닷바람을 맞으며 살아온 이 땅은 주민들에게 그 자체로 삶이자 역사다.그러나 정부·충남도·국방과학연구소(ADD)는 이 일대에 약 3km 규모의 무인기 전용 활주로와 격납고, 관제시설 등을 포함한 '국방미래항공연구센터' 건설을 추진 중이다. 총사업비는 2543억 원이다. 활주로 예상지는 신장리와 달산리 경계부로, 사업 타당성 조사 결과를 보면 마을과의 직선거리는 300~600m에 불과하다.군용 비행장 건설 반대 주민대책위원회 문승일 위원장은 "활주로가 생기면 이 일대가 군사보호구역으로 묶입니다. 고도 제한이 생기고 개발행위도 제한되겠죠. (그렇게 되면) 우리 땅값은 바닥으로 떨어질 것이고, 재산과 생계 모두 위협받게 될 겁니다"라고 우려했다.용역 초안에서 제시된 관제탑을 기준으로 반경 18.6km가 비행금지 또는 고도제한 구역으로 설정될 가능성도 언급되었다. 주민들은 "남면 전체가 규제로 뒤덮일 것"이라며 불안감을 호소했다.문승일 위원장을 비롯한 주민 20여 명은 직접 경남 사천비행장을 찾아가 전투기·훈련기 이착륙 소음을 체험했다.실제로 무인기라도 수송형·전술형 기체는 출력을 높여 이착륙해야 하고, 일부 모델은 F-16급과 유사한 형태의 제트 기반 엔진을 탑재한다. 주민들이 우려하는 이유가 단순한 '무지' 때문은 아니라는 뜻이다.국방부와 ADD는 "아직 확정된 부지는 없으며, 사업 타당성 조사 결과를 지켜봐야 한다"고 밝혔다. 반면 충남도는 "태안을 미래 항공산업의 거점으로 육성하겠다"며 연구센터 유치에 적극적이다. 태안군 2억 원, 서산시 2억 원, 충남도 2억 원 등 총 6억 원을 투입해 예정지 인근 산업단지 조성 용역을 진행 중이다.주민들은 이를 두고 태안군이 사실상 사업 참여 의사를 밝힌 것이라며 주장했다. 청년회 한 회원은 "가세로 군수가 확실히 말만 해주면 주민들은 안심할 겁니다. 그런데 군은 늘 말이 달라요. 도지사는 '군사비행장이 맞다'고 하고, ADD는 '정해진 것이 없다'고 하니 혼란스럽습니다"라고 말했다.사업 추진 초기, 성일종 국회의원, ADD, 충남도 등 추진 기관은 "미래 무인기 산업이 급성장할 것이다", "수십~수백 개 기업이 들어와 지역 일자리가 늘어날 것"이라고 홍보했다.하지만 이어진 주민 설명회에서 ADD는 "유치 확정 기업은 없고, 비행기 종류나 소음 수치도 현 단계에서는 확실히 말할 수 없다"며 당초 취지와 다른 답변을 내놓았다.이에 대해 한 청년회원은 "들어온다던 기업도 없고, 어떤 비행기가 날지도 모르는 상황인데도 활주로부터 먼저 만들겠다니, 이게 무슨 개발입니까"라고 반문했다.2025년 정부 예산안에는 활주로·격납고 설계비 17억 7천만 원이 반영되었다. 다만 이는 ▲사업 타당성 조사 결과 ▲지자체 요구 수준 ▲국회 국방위원회 결정 등을 모두 거쳐야 집행 가능한 '유보 예산'이다.주민대책위는 예산이 배정된 사실을 두고도 "충남도가 주민 반발을 무시하고 중앙정부에 예산을 요구한 것"이라고 비판했다.문승일 위원장은 "국방부는 당초 사업 타당성 조사 결과가 11월 말에 나올 것이라고 했습니다. 그러나 국회 확인 결과, 이미 지난 10월 13일 조사 결과를 제출하고 기획재정부에 반영해 달라고 신청한 것으로 확인했습니다"라며 "정부 본 예산이 확정되는 12월 정기 국회의 처리 결과를 주의 깊게 지켜보겠습니다"고 말했다.신장리 청년회는 10월 20일부터 24시간 시위를 이어가고 있다. 12월부터는 부녀회원들도 농성에 나선다.문승일 위원장은 "이 문제는 남면만의 문제가 아니라 태안군 전체의 삶과 미래가 걸린 일입니다"라며 "주민 동의 없는 공공사업은 존재할 수 없습니다. 우리는 끝까지 싸울 겁니다"고 말했다.청년회원들의 요구는 단순하다. 사업 백지화와 원점 재검토다. 주민들은 ▲주민 동의 없는 계획 즉각 철회 ▲태안군·충남도 용역 중단 ▲국비 예산 요청 철회 ▲사업 정보 전면 공개 ▲태안군수의 공식 반대 입장 표명 등 다섯 가지를 요구하고 있다.이제 선택은 태안군과 충남도 그리고 국방 당국의 몫으로 넘어갔다. 무인기 산업이 국가적으로 필요한 분야라는 점을 부정할 사람은 없다. 하지만 주민들은 묻는다.'누구를 위한 발전인가, 주민의 삶의 질과 안전을 희생한 발전이 가능한가.'이 질문에 답하지 않은 채 사업이 추진된다면, 이번 계획이 과연 옳은지에 대한 의문은 더욱 커질 수밖에 없다.