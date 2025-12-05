금강하구, 생태복원으로 논산 강경 르네상스 연다

큰사진보기 ▲‘금강하구 해수유통 의정토론회’에 참여한 오인환 충남도의원과 조용훈 논산시의회의장 및 지역 주민들이 5일 강경읍사무소에서 국민의례를 하며 금강하구 복원 의지를 다지고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲오인환 충남도의원이 5일 논산 강경에서 열린 ‘금강하구 해수유통 의정토론회’에서 금강 생태복원과 지역경제 활성화를 위한 관심과 참여를 당부하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲조용훈 논산시의회 의장이 5일 강경읍사무소에서 열린 ‘금강하구 해수유통 의정토론회’에서 금강 생태복원의 필요성을 강조하며 축사를 전하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영일 충남연구원 서해안기후환경연구소장이 5일 논산시 강경읍사무소 강당에서 열린 ‘금강하구 해수유통 의정토론회’에서 금강하구 생태복원 추진 방향과 과제에 대해 발제하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲오인환 충남도의원이 좌장을 맡아 김영일 충남연구원 서해안기후환경연구소장, 한병수 강경역사문화연구원장, 이상진 충남연구원 명예연구위원, 강정현 가나안수산 대표, 공상현 충남도 물관리정책과장 등이 금강하구 생태복원을 주제로 토론하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘금강하구 해수유통 의정토론회’ 참석자들이 5일 강경읍사무소에서 금강하구 생태복원 추진을 다짐하며 구호를 외치고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

금강하굿둑 개방을 통한 해수유통 필요성을 논의한 '금강하구 해수유통 의정토론회'가 5일 논산시 강경읍사무소 강당에서 열렸다. 이 자리엔 200여 명이 참석해 금강 생태계 회복과 지역경제 재도약 방안을 두고 열띤 논의를 벌였다.환영사를 한 오인환 충남도의원은 "금강하구 복원은 논산과 강경의 르네상스 시작이 될 것"이라며 "국정과제화, 특별법 제정, 도 조례 제정 등 제도적 기반을 마련하면서 주민 의견을 최대한 반영해 반드시 성공시키겠다"고 밝혔다.그는 "강경은 역사적·지리적 가치가 큰 곳"이라며 "정부 주도만으로는 한계가 있어 주민 참여가 핵심"이라고 거듭 강조했다.조용훈 논산시의회 의장은 "금강이 썩어간다는 사실만으로도 국가적 문제"라며 "수천억 원 투입이 필요하지만 후손에게 돌려줄 경제효과는 3조 원 이상으로 추산된다"고 말했다. 이어 "금강하구 복원은 단순한 환경 개선이 아닌 국가 경쟁력을 높이는 사업"이라고 힘주어 말했다.발제에 나선 김영일 충남연구원 서해안기후환경연구소장은 금강하굿둑 설치 후 수질 악화와 생태계 붕괴가 가속화됐다고 분석했다.금강호는 친환경농산물 생산 기준인 COD 4등급을 초과하며 농업용수로서의 기능도 위협받는 상황이다. 장항항은 토사가 연평균 8.5㎝씩 쌓여 매년 20억 원을 들여 준설해야 한다고 지적했다.생태계도 크게 흔들렸다. 과거 황복·참게·장어·종어 등 회유성 어종이 풍부했던 기수역이었으나, 하굿둑 설치로 바닷물 공급이 끊기며 수산업 기반 자체가 무너졌다는 것이다. 김 소장은 "김 양식장에서 나타나는 황백화 현상은 하구 생태계 변화의 대표적 경고"라고 설명했다.토론에 참여한 한병수 강경역사문화연구원장은 과거 강경의 번영을 복원 주장 근거로 내세웠다. 그는 "세도면 반조원리는 전국 최대 재첩 산지였고, 갈대밭마다 참게·갈게가 가득했다"고 회상했다. 실제로 50여 가구가 내수면 어업으로 생계를 유지했으며 홍수 시에도 해수 유통이 원활해 주변 생태도 건강했다고 덧붙였다.그러나 지금은 하굿둑으로 상·하류가 단절되면서 어종 다양성이 급감했고, 수심이 얕아지고 쓰레기 적체가 심화되며 수질도 악화됐다. 그는 "금강은 더 이상 예전의 강이 아니다"며 대응 시급성을 호소했다.이상진 충남연구원 명예연구위원은 금강하구 복원이 단순 지역사업이 아니라 국가 물관리 혁신 모델임을 강조했다. 그는 "생태복원과 기후위기 대응, 연안 안전 확보, 지역경제 회복, 미래세대에 대한 책임이 모두 걸린 일"이라며 "과학적 검증과 단계적 추진, 지역 상생 구조, 안정적 물관리, 특별법 제정이 동시에 추진돼야 성공한다"고 조언했다.강정현 가나안수산 대표는 "경제성이 큰 황복·참게·장어·종어의 복원과 스마트양식단지 조성 등을 통해 어민 소득 기반을 회복해야 한다"고 주장했다. 그는 내수면산업과 젓갈축제 등 관광·문화 자원을 연계해 6차 산업 전략을 추진하면 주민 삶이 눈에 띄게 달라질 것이라고 내다봤다.공상현 충남도 물관리정책과장은 기후부·해수부·농식품부·전북도·수자원공사 등 다양한 이해관계가 얽혀 있다며 "중앙정부 차원의 협의체 운영으로 갈등을 조정하고 공감대를 확산해야 한다"고 말했다. 전북 지역은 농업용수 영향 최소화가 확인되면 협력 가능하다는 입장이어서 조정 역할이 중요하다고 덧붙였다.이번 토론회는 정책 기반 마련에서 현장 공감 확보 단계로 넘어서는 과정이라는 평가가 나온다. 오인환 의원은 "법령과 조례를 통해 추진력을 확보하고 금강이 다시 논산 발전의 동맥이 되도록 반드시 해내겠다"고 강조했다.