시흥시, 배곧~월곶 잇는 경관육교 건립 추진

큰사진보기 ▲배곧~월곶 경관육교 조감도 ⓒ 시흥시 관련사진보기

AD

경기도 시흥 월곶포구의 해상 경관을 배경으로 배곧동과 월곶동을 연결하는 현수교 형태의 횡단 보도교가 건립된다. 보도교 건립은 민선 8기 시정 과제로 추진하는 사업이다. 배곧동과 월곶동 생활권을 연결해 이동 편의를 높이고, 해안 관광 명소화와 상권 활성화를 도모하기 위한 사업이다. 연장은 324m, 폭은 2m 규모의 현수교형 보도교로 설치한다.내년 상반기 중 실시 설계와 각종 행정절차를 완료하는 것을 목표로 순차적으로 공사를 시행할 계획으로, 공사 기간은 14개월이 소요될 것으로 예상된다. 2027년 하반기 건립 완료를 목표로 추진 중이다.시흥시는 최근 '배곧~월곶 경관육교(보도교) 설치공사' 특정 공법(신기술ㆍ특허) 심의위원회를 열어 ㈜디에스글로벌이씨엠의 특정 공법을 최종 선정했다. 삼각형과 책의 형상을 활용해 미래도시 시흥과 교육신도시 배곧을 표현했다. 상징성 있는 주탑으로 배곧과 월곶을 잇는 관문 역할을 하도록 설계해 월곶포구를 오가는 선박 이용객들에게 지역의 상징성과 정체성을 전달할 수 있도록 했다는 게 5일 시흥시 관계자 등의 설명이다.아울러, 시종점부(시설물의 출발 지점과 도착 지점) 전망 공간을 포함해 시야 방해 없이 탁 트인 중앙 전망대를 구성해 이용자 편의를 도모했다. 주변 주거단지와 조화를 이룰 수 있도록 은은하게 비추는 투광등과 풋등을 활용한 야간 경관 조명 설치도 계획했다고 한다.