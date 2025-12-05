두 번의 부도-법정관리 딛고 글로벌 기업으로, 기아의 80년 역사

큰사진보기 ▲1952년 국내 기술로 만든 첫 자전거 3000리호. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲기아의 자전거 생산이후 첫 삼륜자동차. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲기아의 ‘봉고신화’를 이끌었던 모델. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲기아80년의 변천사를 보여주는 엠블럼. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲기아80년을 기념하기위한 행사장에 전시된 스포티지. ⓒ 기아 관련사진보기

큰사진보기 ▲기아 80주년 기념 행사에서 현대자동차그룹 정의선 회장이 발표하는 모습 ⓒ 기아 관련사진보기

"우리의 과거는 미래를 설명하는 힘이며, 다음 80년은 더 큰 변혁의 시간이다."

큰사진보기 ▲기아는 이날 기념 행사에서 새로운 모빌리티 시대를 맞이해 브랜드 방향성과 확고한 비전을 제시하는 미래 콘셉트카 '비전 메타투리스모'를 최초 공개했다. ⓒ 기아 관련사진보기

큰사진보기 ▲기아의 전기차 EV6 플랫폼과 전기구동 장치. ⓒ 김종철 관련사진보기

80년 전이다. 한 젊은 엔지니어가 자전거를 만들기 시작한다. 1944년 경성정공의 김철호가 만들고 싶었던 건 단순한 자전거 한 대가 아니었다. '기술이 나라를 일으킨다'는 그의 신념은 한국 제조업의 시작이나 다름없었다. 국내 굴지의 자동차 기업 기아(KIA) 그룹은 이렇게 시작했다. 그로부터 80년이 지난 지금, 기아는 자전거를 넘어 삼륜차, 승용차에 이어 전기차, PBV까지 한국 모빌리티 산업을 이끄는 기업이 됐다.4일 경기도 용인시 비전스퀘어에서 열린 '기아 80주년' 기념 행사는 한편의 드라마였다. 일제시대와 전쟁을 거쳐 산업화, 외환위기, 글로벌화, 전동화로 이어지는 시간 속에 굴곡과 도전의 역사가 그려졌다. 이 과정에서 어떤 리더십이 회사를 일으켜 세웠고, 치열한 시장경쟁에서 어떻게 살아남았는지, 미래는 어떻게 그려나갈지를 정의하는 시간이었다.기아 브랜드를 정리하고 재조명한 <기아 80년>을 집필한 이장규 고문(현대차그룹 사사편찬TF)은 "(기아는) 두 번의 부도와 12년 동안의 은행관리·법정관리(기업회생절차), 제3자로의 인수 등을 감내한 기구한 운명의 자동차 회사였다"고 말했다.이 고문은 이어 "부도가 났음에도 새 공장을 지었고, 법정관리에도 신차를 개발하는 등 끊임없는 도전과 분발로 글로벌 기업으로 성장했다"면서 "엔지니어로서 기술보국의 창업자 김철호의 신념과 함께 기아의 혼란과 굴곡의 시기를 통합과 품질경영으로 한 단계 끌어올린 정몽구 명예회장의 리더십이 (기아에) 자리잡고 있다"고 평가했다.기아의 시작은 제조 경험이 거의 전무하던 시절 두 바퀴 자전거를 생산하는 것이었다. 이 고문의 설명대로 기아는 이를 '도전과 분발'로 정의한다. 생존을 넘어 국가 산업에 기여하겠다는 창업자 김철호의 정신은 기아라는 기업 정체성의 원형이 됐다.자전거에 이어 삼륜차, 오토바이, 소형 트럭 등 초기 생산품들은 당시 열악한 산업 환경에 대응한 '필요의 기술'이었고, 이는 훗날 레저용 자동차 등 글로벌 베스트셀러로 이어지는 기아 디자인과 상품 철학의 기초가 됐다.또 김철호의 '기술입국·산업보국'이라는 깃발은 향후 기업의 지속성을 넘어 한국 자동차 산업의 기틀을 만드는 역할을 했다. 기아의 역사는 '한국 산업 발전사'와 여러모로 겹친다. 정부 주도의 산업전략과 기술개발, 이어진 외환위기와 구조조정에 따른 산업 대변화에 이르기까지. 이날 행사장에서 1952년 첫 국산 기술의 자전거 '3000리호'를 출발점으로 삼은 것도 이 때문이다.기아의 역사는 영광만 뿐 아니라 위기의 역사이기도 하다. 1990년대 이전 기아는 기술력은 축적했지만 시장 경쟁에서는 구조적 한계를 안고 있었다. 외환위기 직전의 경영난은 결국 현대자동차그룹 편입이라는 큰 전환점으로 이어졌다.이 시기를 기아는 '재편의 서사'로 기록한다. 정몽구 명예회장은 기아를 인수한 뒤 가장 먼저 품질 개선을 전면에 내세웠다. "품질을 잃으면 모든 것을 잃는다"는 그의 철학은 기업 전반에 걸쳐 기초를 다시 세우는 기준이 됐다. 생산 라인을 재정비하고 글로벌 시장에 통할 모델을 재구축해 나갔다.정 명예회장은 당시 대놓고 '글로벌 톱5 자동차 기업'를 선언했다. 회사 주변에서 '반신반의'했다. 하지만 정 회장의 '품질'에 대한 집착과 '글로벌 경영'을 통한 시장 확대는 기아를 '생존의 기업'에서 '글로벌 브랜드'로 탈바꿈하는 계기를 만들었다.스포티지와 카니발 같은 장수 모델이 이 시기에 탄생한 것은 우연이 아니다. 이들은 기아의 체질을 바꾼 품질경영의 상징물이자 정몽구 리더십이 남긴 실질적 유산이었다. 이날 '움직임의 유산' 전시에서 스포티지·카니발을 기아 역사 전시의 한 축으로 배치한 이유도 그 서사를 재확인하는 과정이다.정의선 회장이 그리는 기아의 미래는 과거와는 다른 결을 갖는다. 정몽구 명예회장이 기아를 '정상궤도'로 올려놓았다면, 정의선 회장은 기아의 정체성을 새롭게 쌓는 데 집중한다. 그 중심에는 '디자인 경영', '전동화 대전환', 'PBV 전략'이 있다.기아의 디자인 철학 '오퍼짓 유나이티드(Opposites United)'는 상반된 개념의 창의적 조화를 통해 브랜드의 정체성을 재정의했고, 전기차 EV6와 EV9은 글로벌 시장에서 기아가 독자적 경쟁력을 갖추는 계기가 되었다. 나아가 PBV는 기아가 단순한 자동차 제조업체가 아니라 '이동 경험을 구축하는 기업'으로 전환하고 있음을 상징한다.정 회장은 이날 "'기아 80년'은 쉽지 않았다"면서 "기아만의 독창적이고 독보적인 '혼'과 저력으로 모든 역경을 이겼냈다"고 말했다. 이어 "기아의 혼은 오늘날 기아가 보유한 혁신 DNA로 거듭났다"면서 "브랜드 정체성에 대한 끊임없는 고민, 생각의 변화를 통한 조직문화 개선, 역동적인 디자인을 통한 아름다움 추구, 지속가능한 환경을 위한 미래 모빌리티 비전까지 기아만의 혼이 있기에 가능했다"고 강조했다.그는 또 기자들과 만난 자리에서 "기아는 사실 정제되지 않은 다이아몬드"라며 "굉장히 원초적으로 강하고 개성이 있는데 이것을 잘 다듬으면 아주 훌륭한 보석으로 태어날 수 있는 성질을 가지고 있다"고 덧붙였다.이날 행사에서 세계에서 처음으로 공개된 콘셉트카 '비전 메타투리스모'는 정의선 리더십의 방향성을 집약한 모델이다. 단순한 이동수단이 아니라 '주행·휴식·경험·소통'을 하나로 연결하는 미래 모빌리티 개념을 제시한다. 이같은 이동은 곧 경험이 되고, 경험은 브랜드가 된다. 정 회장이 기아를 통해 추구하는 '미래 모빌리티 서사'가 여기에 담겨 있었다.결국 이날 기아 80년의 기록은 미래 전략을 설명하는 언어였다. 기아는 80년 동안 도전했고, 분발했고, 때로는 실패했지만 다시 일어섰다. 그리고 지금, 다시 한 번 새로운 서사의 첫 장을 쓰려 한다. 그 내용은 이렇다.