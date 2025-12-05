국힘 창원시의원들, '김주열 역사탐방' 등 민주화기념 예산 삭감 논란

큰사진보기 ▲창원마산 국립3.15민주묘지에 있는 김주열 열사 묘(가묘). ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원시의회 기획행정위원회 수정 예산 조서(민주화 사업 관련) ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

국민의힘 다수인 창원시의회 기획행정위원회가 13년째 해온 '김주열 열사 역사탐방'을 비롯한 민주화운동 기념 관련한 예산을 삭감해 논란을 빚고 있다.4일 창원시의회 기획행정위원회는 예산심의 과정에서 '3·15의거 기념사업', '부마민주항쟁 시민강좌', '민주주의 현장 탐방', '영호남 하나되는 김주열 역사탐방' 사업 관련 예산을 일부 또는 전액 삭감했다.'3·15의거기념사업' 요구액 7497만 원 가운데 2000만 원을 감액했고, '부마민주항쟁 시민강좌' 765만 원과 '민주주의 현장 탐방' 850만 원, '영·호남 하나되는 김주열 역사탐방' 1071만 원을 전액삭감한 것이다.김주열 열사는 1962년 이승만 자유당정권이 저지른 부정선거에 항거해 일어났던 3·15의거에 나섰다가 마산 앞바다에서 눈에 최루탄이 박힌 채 시신으로 떠 올랐다. 전국 남원 출신인 김주열 열사는 창원마산에서 민주화 운동에 나섰다가 희생된 것이다.김주열열사기념사업회는 2013년부터 해마다 시민·학생을 모아 남원에 있는 김주열 열사의 묘소 참배를 비롯한 '영·호남 하나되는 김주열 역사탐방'을 해왔고, 지난해까지 12년째 열었다.김주열열사기념사업회 관계자는 전화통화에서 "김주열 역사탐방은 영호남 교류 차원에서도 관심이 높았고, 해마다 참여자들의 호응이 높았다"라며 "새해에도 추진하기 위해 계획을 짜고 있는데, 창원시의회 상임위 심의에서 예산이 삭감되었다고 하니 난감하다"라고 말했다.더불어민주당 문순규·김상현·김묘정·진형익 창원시의원은 5일 낸 자료를 통해 "4일 기획행정위 예산심의 과정에서 국민의힘 남재욱 의원 주도로 국민의힘 의원들은 만장일치로 민주화운동 기념사업 관련 예산을 일부 또는 전액 삭감하였다"라며 "민주주의를 기념하고 계승하기 위한 핵심 사업들이 어떠한 공론화나 충분한 논의도 없이 일방적으로 삭감되는 사태가 벌어진 것"이라고 지적했다.이날 창원시의회 기획행정위 회의에서 민주당 소속 의원들은 "반민주적이고 일방적인 예산 삭감 처리를 강력히 규탄한다"라며 회의장에서 퇴장하기도 했다.민주당 의원들은 "국민의힘 측은 민주화운동 관련 사업이 많다는 이유를 들어 삭감을 주장했지만, 이는 명백한 궤변이다. 각 사업은 대상과 내용, 목적이 모두 다르며, 민주주의 기념·교육·역사·지역통합 등 각각 고유한 가치와 필요성을 바탕으로 기획·운영되는 사업들이다"라며 "이를 단순히 '비슷해 보인다'는 이유만으로 삭제하는 것은 예산심의의 기본 원칙조차 무시한 것이며, 정략적 의도를 의심하지 않을 수 없다. 결국 이는 3·15 민주항쟁의 도시인 마산에서 민주정신을 스스로 지워버리는 폭거에 다름 아니다"라고 설명했다.이들은 "3·15의거는 대한민국 최초의 민주항쟁이며, 마산이 '3·15 민주성지'로 불리는 이유이자 시민의 자부심이다. 이러한 민주주의의 뿌리를 기억하고 다음 세대에 계승하기 위한 사업들을 잘라버린 것은 단순한 예산 조정이 아니라, 3·15 정신을 정면으로 배반하는 역사 지우기 행위이다"라고 밝혔다.이어 "더욱이 심의 과정에서 해당 사업을 수행하는 단체가 자신들의 정치활동에 비판적이라는 이유로 예산을 삭감해야 한다는 취지의 발언까지 나온 것은 매우 심각한 문제이다"라며 "이는 예산심의라는 공적 권한을 사적 감정과 정치 보복의 수단으로 사용하겠다는 선언과 다를 바 없으며, 헌법이 보장하는 민주주의와 표현의 자유를 침해하는 위험한 발상이다"라고 덧붙였다.문순규·김상현·김묘정·진형익 의원은 "국민의힘이 이번 사태의 심각성을 직시하고, 특정 단체에 대한 압박이나 정치적 감정이 아닌 객관적 기준과 민주주의 가치에 따라 사업 예산을 재검토할 것을 강력히 요구한다"라며 "선량한 시민과 학생들이 부당한 피해를 입지 않도록 예산을 정상화하고, 마산의 역사이자 대한민국 민주주의의 뿌리인 3·15 정신이 훼손되지 않도록 책임 있게 나서야 할 것이다"라고 강조했다.창원시의회는 오는 8~9일 예산결산위원회의를 열어 상임위에서 통과한 새해 예산안을 다룬다. 예결위가 상임위에서 삭감된 예산을 복원하려면 다시 상임위에 입장(의결)을 물어 동의 과정을 거쳐야 한다.창원시의회 전체 의원은 45명이고, 국민의힘 26명과 더불어민주당 18명이며, 기획행정위(11명)는 국민의힘 7명과 민주당 4명이다.