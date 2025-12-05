부산 시민들 "불법계엄 저지 1주년, 다시 광장의 힘이 필요할 때"

큰사진보기 ▲불법계엄 저지 1주년 내란청산 사회대개혁 부산시민대회 ‘다시 만난 광장, 출동! 응원봉’ ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

지난 4일 오후 7시, 부산 서면 (구) NC백화점 앞에서 '불법계엄 저지 1주년 내란청산 사회대개혁 부산시민대회 - 다시 만난 광장, 출동! 응원봉'이 열렸다. 행사는 민주노총 부산본부와 내란청산 사회대개혁 부산행동이 공동 주최했다.대회사에서 민주노총부산본부 김재남 본부장은 "독재 정치, 내란 세력 부활을 막기 위해 더 이상 권력을 사유화하지 않도록 특권과 차별이 없는, 우리 모두가 평등한 정치와 사회를 만들어야 한다. 우리 사회가 근본적으로 바뀌어야만 내란 세력의 부활을 막을 수 있다"고 말했다.이어 "지난 123일 동안 불렀던 '세상에 지지 말아요'라는 노래를 기억하는가? 그 가사에는 '세상이 만만하지 않지만 우리도 만만하지 않다'는 내용이 있다. 세상에 결코 지지 않겠다는 결심으로, 우리의 새로운 미래를 위해 거대한 물결로 다시 한 번 나아가자"고 강조했다.한국민족춤협회 부산지회 하연화 지회장은 내란세력과 정치검찰, 국민의힘 해체를 염원하는 칼춤 퍼포먼스를 선보여 참가자들의 호응을 얻었다.부산민주항쟁기념사업회 김호진 사무처장은 "국민의 70%가 12.3 불법 계엄을 내란이라고 인정하고 있다. 이런 대한민국 상황에서 내란 사법부는 어느 나라의 법을 기준으로 어느 나라 국민의 권리를 지키고 있는가?"라고 질문했다.김 사무처장은 "우리는 국가의 주권을 두고 싸우고 있다. 헌법 제1조 2항에 명시된 '대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다'는 조항처럼, 우리의 권리인 주권을 우리가 스스로 지키지 않는다면 더 이상 대한민국의 국민일 수 없다"며 "내란 세력과의 싸움에서 함께 승리하자"고 말했다.정상규 부산민주사회를위한변호사모임 사무국장은 사법부를 강하게 비판했다. 그는 "사법부가 조직적으로 내란 공범 역할을 하고 있다"며 "1995년 검찰 특별수사본부가 전두환을 구속한 뒤 8개월 만에 법원이 전두환에게 사형, 노태우에게 중형을 선고할 수 있었던 것은 국민적 저항 덕분"이라고 설명했다. 이어 "지금 사법부의 모습은 내란 공범에 불과하다"며 "내란 전담 재판부가 법을 바로 세우도록 만들자"고 외쳤다.청소년 12.3 서포터즈 정찬주 학생은 "청소년들은 언제나 집회 맨 앞에서 시민들과 함께 목소리를 높였다"며 "분노의 12월 3일과 감격의 4월 4일 사이에 우리는 우리의 힘으로 많은 것을 이뤄냈다. 그 뜨거웠던 함성이라면 내란 척결과 사회 대개혁까지 이룰 수 있다"고 말했다. 이후 그는 윤석열 대통령을 묶어 크리스마스 트리로 형상화한 퍼포먼스를 진행했다.지은주 내란청산사회대개혁부산행동 공동대표는 "저들이 권력 유지를 위해 법 기술과 부당한 해석을 동원해 윤석열 기소 중지와 석방을 시도할 가능성이 있다"고 우려했다. 이어 "계엄 저지 1년을 단순히 기념할 수 없다. 제2의 빛의 항쟁을 시작하기 위해 우리는 다시 광장에 서야 한다"고 강조했다.행사의 마지막 순서로 민예총 음악위원회의 공연과 '내란청산 체조' 퍼포먼스가 진행됐다. 참가자들은 서면 일대를 행진하며 "내란세력 청산하자", "국민의힘 해체하자" 등의 구호를 외쳤다.