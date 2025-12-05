지자체 공무직 인력감축·민간위탁 조장하는 '조직관리지침', 야4당-공공연대노조 국회서 개정 촉구

큰사진보기 ▲공무직 인력감축과 민간위탁 조장하는 지방자치단체 조직관리지침 개정 촉구 국회 기자회견 사진 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

민주노총 민주일반연맹 공공연대노동조합(공공연대노조)과 야4당(조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당)은 5일 오전 11시, 국회 소통관에서 '공무직 인력감축과 민간위탁을 조장하는 지방자치단체 조직관리지침 개정 촉구 국회 기자회견'을 공동 개최하고 행정안전부의 조직관리가 현장 노동자의 과로사까지 초래했다며 지침의 즉각적인 개정을 촉구했다.공공연대노동조합에 따르면, 행정안전부의 조직관리지침으로 인해 많은 지자체들이 공무직이나 시간선택제임기제공무원에 대한 인원 동결, 퇴사자 발생 이후 고용 중단 등의 조치를 취했다.구체적으로 ▲동두천시는 가로미화에 대해 공단 전환을 검토했고 ▲영동군은 가로미화에 대한 민간위탁 검토와 인력감축을 시행했으며 ▲안산시는 공무직에 대한 인력감축과 일부 가로미화에 대한 민간위탁을 시행했다. ▲계룡시는 가로미화에 대한 민간위탁을 시행했다.특히 동두천시의 경우 환경미화원에 결원이 발생하였음에도 추가 채용을 하지 않아 조합원이 과로사하는 안타까운 상황까지 발생했다고 노조 측은 밝혔다.정춘생 조국혁신당 의원은 "윤석열 정부 시기 추진된 조직관리지침은 효율화라는 명목으로 공공부문 인력 감축과 민간위탁을 사실상 강제해 왔다"고 지적하며, 동두천시 환경미화원 과로사 사례를 언급하며 "잘못된 정책이 어떤 비극을 초래하는지 보여주는 뼈아픈 사례"라고 강조했다.정 의원은 "새 정부가 출범한 만큼, 문제되는 제도를 면밀히 검토하고 조속히 바로잡는 노력이 필요하다"며 정부의 책임있는 대응을 강력히 촉구했다이영훈 공공연대노동조합 위원장은 기준인건비 페널티제도와 조직관리지침의 문제점을 연결하며, "행안부는 조직관리지침을 통해 용역 외주화, 민간위탁 등 아웃소싱 방식을 도입하도록 유도하고 있는데 이는 비정규직을 양산하는 제도를 정부가 권장하고 있는 것과 다를 바 없다"고 비판했다.이어 이 위원장은 "이재명 대통령은 상시적인 업무에 대해서는 정규직 고용을 원칙으로 한다고 이야기하였다. 이런 과제에 비추어보더라도 행정안전부의 조직관리지침은 새 정부의 과제에 반하는 정책으로 당장 개정되어야 한다"고 개정을 촉구했다.공공연대노조는 현행 조직관리지침이 지자체의 고용 불안정을 확대하고 노동자의 생명과 안전을 직접적으로 위협한다고 목소리를 높였다.연종흠 안산지부장은 안산시가 노동조합과의 철회 약속을 깨고 기습적으로 민간위탁을 강행한 사례를 들며, "행정안전부의 조직관리지침이 뒤를 봐주고 있기 때문"이라고 지자체의 폭력적 행정의 근원을 행안부 지침으로 돌렸다.그는 행정안전부를 향해 "더 이상 '지자체 자율'이라는 핑계 뒤에 숨지 말라"며, 지자체의 노동 경시를 감독하고 바로잡을 책임과 의무가 행안부에 있다고 강조했다.공공연대노동조합은 기자회견문을 통해 ▲ 행정안전부의 지방자치단체 조직관리지침 문제되는 문구 즉시 삭제 ▲ 조직관리지침 문제를 방치한 행정안전부 장관 사과 ▲ 공공부문 비정규직의 정규직화 정책 등을 지속적으로 준수할 것을 촉구했다.