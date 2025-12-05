'정치자금법 위반' 윤석준 대구 동구청장, 항소심도 당선무효형

큰사진보기 ▲윤석준 대구 동구청장이 5일 대구고법에서 열린 항소심 선고가 끝난 후 법원을 빠져나가고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

정치자금법 위반 혐의로 기소된 윤석준 대구 동구청장이 항소심에서도 당선무효형을 선고받았다.대구지법 제2-1형사부(부장판사 김정도)는 5일 윤 청장에 대한 항소심 선고 공판에서 검찰과 윤 청장이 낸 항소를 모두 기각하고, 벌금 200만 원을 선고한 원심판결을 유지했다.윤 청장은 지방선거를 앞둔 지난 2022년 4월, 선거관리위원회에 신고하지 않은 계좌에서 선거비용 5300만 원을 지출한 혐의로 재판에 넘겨졌다.재판부는 "피고인이 법령을 잘 몰라서 한 단순 실수라고 주장하지만, 법령을 몰랐다고 보기 어렵다"며 "원심의 형이 과도하다고 볼 수 없다"고 선고 이유를 밝혔다.선출직 공직자가 정치자금법 위반으로 징역형 또는 100만 원 이상의 벌금형을 받으면 당선이 무효가 된다.앞서 지난 8월 7일 열린 1심 재판에서도 윤 청장은 당선무효형인 벌금 200만 원을 선고받았다.윤 청장은 이날 재판이 끝난 뒤 법정을 나서며 "구민들께 죄송하다"고 고개를 숙였다. 상고 여부에 대해서는 "판결문을 보고 변호사와 상의하겠다"며 검토 의사를 밝혔다.윤 청장이 당선무효형을 선고받자, 지역 정치권은 동구청장직 사퇴를 요구했다.황순규 진보당 대구시당위원장은 이날 법원 앞에서 '윤석준 동구청장 즉각 사퇴하라!'고 적힌 피켓을 들고 1인 시위를 벌였다.진보당 대구시당은 "이미 감사원의 공익감사청구와 업무추진비 사용 내역 등으로 장기간 업무 공백이 확인된 상황에서 도의적·정치적·법적 책임은 끝났다"며 "동구청을 월급 현금인출기 정도로 여기는 것이 아니라면, 상고가 아니라 사퇴가 맞다"고 밝혔다.정의당 대구시당도 이날 성명을 통해 "선고 결과에 따라 당선무효가 될 수 있는 정치인에게 1심과 2심 판결이 동일하게 나온 것은 이례적"이라며 "그만큼 윤석준 동구청장의 혐의가 명백하다는 것을 재판부가 인정한 "이라고 지적했다.이어 "주민들에게 구청장은 이미 흔적 없는 존재일 뿐"이라며 "구민께 죄송하다면 대법원 상고를 고민할 것이 아니라 책임지고 물러나는 것이 주민에 대한 최소한의 예의"라고 강조했다.