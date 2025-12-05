"김남국과 함께"? 의리로 뭉친 민주당, 이대론 안 된다

▲같은 날 박지원 의원이 페이스북에 올린 내용. 박 의원은 "정치권에서 형, 형님, 누나, 누님이라고 부르는 것은 선배 동료들을 살갑게 부르는 민주당의 일종의 언어 풍토"라며 "동료 후배 의원들께서도 저를 의원, 전 대표 보다는 대부분 거의 형님 큰형님이라 부른다"고 주장했다. ⓒ 박지원 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기