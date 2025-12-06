실수하고 싸우느라 지친 사람 이리 오세요, 안아드려요

규모가 큰 전시와 달리 작은 전시를 여는 작가들의 작품들을 보노라면 제 삶과 일, 일상을 응원 받는 기분입니다. 저도 글로써 제가 받은 응원을 돌려드리고 싶어요.

큰사진보기 ▲MISTAKE 시리즈아이가 실수한 순간을 그린 그림. 한승무 작가는 캔버스의 전면뿐만 아니라 옆면과 뒷면까지 빠짐없이 그림을 채워 넣었다. ⓒ 한승무 관련사진보기

큰사진보기 ▲그림의 뒷면 사진 ⓒ 한승무 관련사진보기

큰사진보기 ▲하우스 갤러리 2303에 전시 중인 작품들. ⓒ 하우스갤러리2303 관련사진보기

큰사진보기 ▲WE HUG 25-10한승무 작가는 서로를 안고 있는 존재 위에 점을 찍었다. 초기엔 그림을 알아볼 수 없을 정도로 얼룩덜룩 찍혔던 점들이 시간이 흐를수록 정돈되었다. ⓒ 한승무 관련사진보기

