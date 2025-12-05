30분 15만원? 유치원 원어민 강사 강의료 논란...강남구 "우리 표현 잘못"

큰사진보기 ▲서울 강남구청이 올해, 이 지역 공사립 유치원에 보낸 지침 ⓒ 강남구청 관련사진보기

서울 강남구청이 이 지역 공사립 유치원을 대상으로 원어민 영어 강사 지원 사업을 벌이면서 30분 정도의 수업에 '회당 15만원'이라는 지침을 만들어 "과도한 강사비 책정에 따른 세금 낭비"란 비판 목소리가 나온다. 이에 대해 강남구청은 "그것은 우리의 표현이 잘못된 것 같다"라면서 "실제로 대부분의 유치원은 회당 7만5000원을 쓰고 있다"라고 밝혔다.5일, <오마이뉴스>는 강남구청이 이 지역 37개 공사립 유치원에 보낸 '2025년 원어민 영어 프로그램 강사비 지원계획 및 지침' 문서를 살펴봤다.이 문서에서 강남구청은 강사비와 관련, "월 4회 운영 시는 전년도와 동일함(회당 15만원, 월 최대 60만원)"이라면서 "월 4회(주 1회 이상, 최소 30분 이상) 이상 수업"이라고 적었다.30분 가량의 유치원 영어 원어민 강사의 1회 수업에 15만 원을 배정한 것으로 해석되는 내용이다. 이는 유치원 영어 원어민 강사의 1회 강사료 평균액인 4~6만원보다 3배 가량 높은 수치다. 초등학교 정교사의 보결수업 1회 강의료는 1만5000원 정도다.윤지혜 전국국공립유치원교사노조 위원장은 <오마이뉴스>에 "강남구청이 유치원 원어민 강사의 30분 방과후 수업에 회당 15만원을 책정한 것은 과도함을 지나 낭비성 예산으로 보인다"라면서 "이것은 7세 고시 유아 사교육 과열 문제가 심각한 상황에서 구청이 과도한 돈을 지원해 가며 유치원 사교육을 부추기는 모습"이라고 우려했다.이수진 전국교직원노동조합 인천지부 사무처장(전 유치원위원장)도 <오마이뉴스>에 "유치원 방과후학교 영어 강사들은 아무리 많이 받아도 4~5만원인데, 회당 15만원이라니 말이 되지 않는 액수"라면서 "이것이야말로 영어 지상주의에 따른 전형적인 혈세 낭비로 보인다"라고 비판했다.이에 대해 강남구청 관계자는 <오마이뉴스>에 "(지침에는 원어민 강사료를 회당 15만원이라고 적었지만) 주당 15만원으로 보는 게 맞다. 실제 대부분의 유치원이 주 2회 정도 운영하기 때문에 1회 비용은 7만5000원 정도"라면서 "이 액수에는 인건비는 물론 교재교구비까지 포함한 것"이라고 설명했다.지침에 '회당 15만원'이라고 적은 것과 관련, 이 관계자는 "회당 15만원이라고 적은 것은 우리의 표현이 잘못된 것 같다. 오해의 소지가 있는 것 같다"라면서 "실제로 회당 15만원을 주는 유치원은 없는 것으로 알고 있다. 저희가 (지침의) 그 부분은 다시 생각을 해볼 것"이라고 밝혔다.