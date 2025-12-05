시각장애인이 다녀 온 '국중박', 이런 점이 개선됐으면

큰사진보기 ▲백제금동대향로기자가 지난 11월 28일 국립중앙박물관을 방문해 촉각전시물로 마련된 백제금동대향로를 만져보고 있다. ⓒ 조현대 관련사진보기

국립중앙박물관 점자 안내서필자가 안내원을 통해 받은 점자 안내서. 온라인 서비스부터 촉각전시물 관람 안내 등에 대한 내용이 적혀있다.

국립중앙박물관 새모양 토기 필자가 국립중앙박물관에 마련된 새모양 토기 촉각전시물을 체험하고 있다.

철도끼와 거푸집국립중앙박물관 1층선사·고대관에 마련된 철도끼와 거푸집 점자 안내를 읽고 있다.

지난 11월 28일, 모처럼 서울 용산구에 있는 국립중앙박물관을 방문했다. 이날 기자는 서울시립남부 장애인종합복지관이 주관하는 나들이 행사에 동참했다. 평소 나들이 기회가 적은 중증 장애인들에게는 더없이 좋은 시간이었다. 날씨가 화창해 박물관 나들이에 최적이었다.나들이 참가자들은 국립중앙박물관 1층에 자리한 푸드코트에서 간단한 식사를 마치고 관람을 시작했다. 먼저 방문한 곳은 안내 데스크였다. 시각장애인이 이용할 수 있는 서비스가 무엇인지 물었더니 안내원은 점자 안내 설명서를 내주었다.A4 크기의 안내 설명서에는 국립중앙박물관의 서비스가 꼼꼼히 나열돼 있었다. QR코드가 있는 박물관 SNS를 비롯해, 가는 길과 관람 시간, 유의사항 등이 점자로 적혔다. 특히 시각장애인들이 직접 만져볼 수 있는 촉각 전시물이 어느 곳에 있는지 확인해볼 수 있었다. 시각장애인의 경우 관람 시 직접 만지거나 듣는 것이 최선의 관람 방식이다. 이렇게 촉각 전시물을 배치해둔 국립중앙박물관의 세심한 배려가 돋보이는 대목이었다.안내데스크를 지나 소지품 검사를 마친 후 전시관 초입으로 도착했다. 마침 오후 1시부터 정기 해설이 진행될 예정이라 해설사와 함께 전시실을 관람하기로 했다. 친절한 해설사가 풀어주는 국립중앙박물관에 대한 소개는 많은 관람객의 이목을 집중시켰다.국립중앙박물관이 용산으로 자리잡게 된 배경부터, 전 세계에서 국립중앙박물관의 위상 등을 세세히 설명했다. 특히 관심이 갔던 부분은 최근 '케데헌(케이팝 데몬 헌터스)'의 흥행으로 연간 500만 명이 방문하는 세계 5위권의 박물관으로 자리 잡았다는 말이었다.상전벽해와 같은 느낌이었다. 그도 그럴 것이 기자는 국립중앙박물관이 중앙청(옛 조선총독부 청사)에 자리 잡은 때부터 2005년 지금의 용산에 위치할 때까지 관람을 종종 해왔지만, 지금 만큼 내국인과 외국인에게 많은 사랑을 받을 것이라 생각해 보지 못했기 때문이다.이런 감동의 물결도 전시관에 들어서자 가라앉을 수밖에 없었다. 입구 초입부터 해설사를 둘러싼 관람객 수가 점차 많아져 시각장애인인 기자로서는 제대로 된 해설을 듣기가 불가능했기 때문이다. 해설사의 말에 귀를 기울였으나 관람객들에게 수신기가 제공되지 않았기에 어떤 전시물이 있는지 정도만 간신히 알아들을 수 있었다.하는 수 없이 기자는 동행한 활동보조사와 함께 시각 전시물을 위주로 관람을 따로 시작했다. 1층 선사·고대관을 시작으로 2층 서화관과 기증관, 3층 세계문화관까지 총 수십여 점의 촉각전시물이 배치돼 있었다. 날카롭게 제작된 주먹도끼, 매번 말로만 듣던 백제금동대향로를 지나 손기정 선수가 기증한 고대 그리스 청동 투구, 메소포타미아의 쐐기점토판, 카이사르의 초상 등을 직접 만져보았다.기자는 우리 역사와 세계사의 위대한 유물들을 만져보며 감탄을 느끼는 한편, 촉각으로 제작되지 않은 나머지 수천 점의 유물들은 체험하지 못해 상당한 아쉬움을 느꼈다.관람객이 연간 500만명을 넘어가는 국립중앙박물관이 중증 및 시각장애인을 위한 서비스로 휠체어 대여, 점자 안내서, 일부 촉각 전시물만 주로 제공하고 있는 점은 상당히 아쉽게 느껴진다. 상시 정기 해설 서비스가 제공되고 있긴 하나 장애인들은 사실상 이용하기 힘든 서비스다. 중증 장애인이 혼자 박물관을 방문할 때 전시물을 상세하고 안전하게 들을 수 있는 동행 안내 서비스가 필요해 보인다.국립중앙박물관을 방문한 외국인들이 세세한 해설과 설명을 통해 한국의 아름다움과 멋을 알아가듯 중증 장애인들도 그 멋과 아름다움을 맘껏 느껴보고 싶다. 그런 점에서 기자에게 국립중앙박물관은 여전히 수십년째 빛 좋은 개살구에 불과하다. 국립중앙박물관이 모처럼 세간의 관심을 모으는 상황에서 '입장료 유료화'와 같은 내용과 함께 중증 장애인들을 위한 서비스 개선에 대한 논의도 이뤄지길 바란다.