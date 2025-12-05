이 대통령 만난 손정의 "AI가 우릴 공격할까 걱정할 필요 없어"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일 용산 대통령실에서 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 면담에 앞서 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

손정의 소프트뱅크 회장이 이재명 대통령을 만나 "김대중 대통령땐 브로드밴드, 문재인 대통령땐 AI를 강조했는데, 이번에 드리고 싶은 말은 초인공지능(ASI)"이라고 말했다.손 회장은 5일 오전 용산 대통령실을 방문해 이같이 말했다. 그는 지난 1998년 김대중 전 대통령이 한국 경제를 살릴 방안을 묻자, "첫째, 둘째, 셋째도 브로드밴드"라며 초고속 통신망 구축의 중요성을 강조했던 것으로 알려졌다.먼저 이 대통령은 "김대중, 문재인 대통령때 좋은 제안을 해주셔서 대한민국 경제 발전에 큰 도움이 됐다"며 "인공지능(AI) 관련 대한민국이 세계 3대 강국을 지향하며 많은 노력을 기울이는데 오늘도 좋은 제안과 조언을 부탁드린다"고 부탁했다.또 "우리 국민은 손 회장께서 한미통상협상 과정 상당한 도움을 주신 걸 모를텐데, 이 자리를 빌려 다시 한번 감사드린다"며 "앞으로 한일간 인공지능 분야 협력에 가교 역할을 해달라"고 당부했다.손정의 회장은 "김대중 대통령 만났을땐 브로드밴드, 브로드밴드, 브로드밴드 이렇게 강조했고, 문재인 대통령에겐 AI, AI, AI 이렇게 강조했다"며 "이번에 제가 드리고 싶은 말씀은 ASI, ASI, ASI, 즉 초인공지능"이라고 말했다.그는 AI의 위험성에 대해 "사람들은 강아지가 귀엽긴 하지만 우리 통제하에 있어야 한다고 생각한다"며 "그런데 앞으로는 다를 것이다. 이제는 인류가 금붕어가 되고 AI가 인간이 되는 모습이 펼쳐질 것"이라고 예상했다.이어 "인공지능이 인간보다 1만배 똑똑하게 될 것"이라며 "그렇게 때문에 우리가 AI를 통제하고 가르치고 관리하려는 생각에서 벗어나 새로운 사고방식을 통해 AI와 조화롭게 살아가는 것을 고민해야 할 때"라고 말했다.손 회장은 그러면서도 "앞으로 인공지능은 똑똑하지만 친절하고 사람들을 행복하게 해줄 거라 생각한다"며 "우리가 집에 있는 강아지를 죽이려 하지 않는 것처럼 AI와 함께 행복하게 살아갈 수 있다고 생각한다. ASI가 우리를 공격하거나 먹을 까봐 걱정할 필요는 없다"고 말했다.이에 대해 이 대통령은 "약간 걱정된다"며 "대체적인 개와 고양이는 안 그러겠지만 사나운 개가 있다면 걱정되는데 잘 해결될까"라고 물었다. 또 "과학분야나 분석 영역에서 ASI가 노벨상을 받는 상황이 벌어질 것 같은데, 노벨문학상까지 ASI가 석권하는 상황이 올까? 바람직하지 않은 건 맞는 것 같은데"라고 우려를 표명했다.손 회장은 "그렇게 될 수 있을 거라고 생각한다"고 말했다.이 자리에는 반도체기업 ARM의 르네 하스 대표가 같이 했고, 우리측에서는 배경훈 과학기술부총리, 김정관 산업부장관, 김용범 정책실장, 하정우 AI수석 등이 배석했다.