56세에 정년퇴임한 남편, 나도 쉬기로 했다

큰사진보기 ▲사춘기 아이들 방에 붙어있는 경고문. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

1년간 직장을 그만두기로 했다. 남편이 작년에 정년 퇴임을 했고 아이들 학원비 줄줄이에 생활비라도 벌어야 할 상황을 감안한다면 답이 안 나오는 상황이긴 하지만.남편은 56세의 나이로 정년퇴임을 선택했다. 60세까지 일할 수 있는 임금 피크제가 있음에도 언젠가부터 정년을 손꼽아 기다리는 남편을 보며 더 일하라고 차마 말할 수 없었다. 남편도 행복할 권리가 있으니까.늘 낙천적이고 긍정적이라고 자부했던 나였다. 성향과 문화가 정반대인 남의 사람과 20년이 넘는 결혼 생활이 당연히 녹록했을 리 만무하다. 내 의도와 다르게 왜곡해서 받아들이는 시누이와의 갈등이 없었던 것도 아니다. 그러나 그때마다 '인생이 이런 거지', '이렇게 또 한 번 성장하는 거지' 하면서 꽤 그럴 듯하게 순간 순간의 위기를 넘겨왔다.솔직히 그런 위기 앞에서 무저지지 않는 내가 싫지 않았던 것도 사실이다. 내 꿈을 실현하면서 일과 양육을 병행하고 체력의 한계를 느끼면서도 열심히 키우려고 밤샘을 설치며 살았던 그 시절들에 대해 때때로 짠함이 느껴짐과 동시에 그런 내가 대견하기도 했다.그런데 어는 때부터 감정이 널뛰기 시작했다. 문제는 맞물려 만사가 다 귀찮아지기 시작했다는 것이다. 이런 걸 소위 갱년기 우울이라는 걸까? 무엇을 위해 나는 그렇게 열심히 살아왔을까 하는 반문도 들면서 그동안 쌓아온 경력도 무의미하게 느껴지는 순간이었다.솔직히 따져보면 그렇게 우울할 만큼 절망적인 상황도 아니다. 당장 남편의 수입이 없다고 해서, 내가 일을 1년 정도 쉰다고 해서 재정이 무너질 정도도 아니다. 그동안 내가 열심히 쌓아온 것이 없어지는 것도 아니다. 1년 쉬고 다시 하면 된다.아이들이 딱히 학교 생활 적응을 못하는 것도 아니다. 남편과 너무 안 맞아서 부부 갈등이 심각해서 외로움에 치를 떨고 있는 것도 아니다. 하나부터 열까지 안 맞았던 남편과는 20년을 넘기는 생활 동안 조금씩 맞춰가면서 이제는 꽤나 서로의 시끄러운 속을 터놓을 사이도 되었다. 치열한 전쟁통에서 살아남은 소위 전우애같은 그런 감정이랄까.그럼 이 우울감은 뭔지? 이 모든 것이 무의미하게 느껴지는 이 감정은 뭐지? 오히려 특별한 이유 없는 이것이 더 혼란스러웠다. 가만히 생각해보니 문제는 내가 이미 소진이 되었고 쉬고 싶다는 것이다. 내 체력이 방전 상태인데 충전의 시간을 가질 수 없는 현실이 문제였다. 내가 늦깍이 엄마이기 때문이다.우리나라 작년 인구조사통계(KOSIS)를 보면 초혼의 연령이 남녀 모두 2000년에 20대 중후반이었던 수치에 비해 2024년에는 30대 초중반으로 보고되고 있다. 통계가 말해주듯 이제는 30대를 넘어서 결혼을 하는 추세가 하나도 이상하지 않는 시대가 되었다.비혼주의 및 결혼을 해도 아이를 낳지 않겠다는 딩크족도 늘어나는 추세임을 감안하면 신이 허락한 자연스러운 인간의 순리가 깨지고 있는 건 분명한 것 같다. 특히 결혼 연령이 늦어지는 만혼의 증가 추세는 부모의 감정 조절이 어려워지는 갱년기와 아이의 사춘기가 맞닥뜨리는 일이 필연적으로 발생한다.나는 33살에 결혼했다. 최근 앞서 보고된 인구통계조서처럼 나 또한 30대 초반에 결혼을 한 것이다. 나의 언니들이 20대에 대학을 졸업하고 직장생활을 조금하다 27살쯤 결혼해서 조카들을 낳은 것에 비교하면 나는 당시 여자 나이로는 늦은 나이었고 설상가상으로 변수에도 없던 긴 불임으로 첫 아이를 40에 낳았다.그리고 계획에 없던 둘째를 43세에 낳았으니 한참 늦은 나이에 엄마가 된 셈이다. 나와 50대라는 공통점이 있지만 언니들 아이는 벌써 30세가 넘어 결혼을 하고 다들 굵직한 회사원이 되어 자기 앞가림을 하고 있다. 언니들은 자신들의 노후만 걱정하면 되는 상황인데 나는 그렇지 않은 것이 다른 점이다.태생적으로 아이를 좋아하는 성향을 갖고 있는 나였지만 일과 양육 병행의 어려움과 생리적으로 피할수 없는 체력의 한계 안에서 늘 끊임없이 맞닥뜨려야 했던 딜레마는 지금까지도 계속 되고 있다.껌딱지였던 4학년 딸아이가 어느새 방문에 "노크하고 들어오시오"라고 경고문을 붙여놓고 자기 물건을 허락 없이 만지면 날 선 눈빛을 보인다. 내년이면 중2병의 진입을 얼마 남지 않는 중1 아들이 가족여행에서 불참권을 강하게 주장하기도 한다. 부모에게서 분리독립 하려는 대견함을 느끼면서도 한편에는 괘씸함으로 변질된 서운함이 충돌하면서 이게 뭐지 싶을 때가 있다.이미 체력은 폐전병이 되었건만 자주 독립을 위해 애쓰고 분투하고 있는 아이들을 좀 더 멋진 눈으로 대견하게 잘 봐주려면 지금 상태로는 어렵겠다는 생각이 든다. 내가 여유가 있어야 할 것 같다. 그러기 위해서는 먼저 체력을 키워야겠다. 내게 힘을 주고 행복 에너지를 줄 수 있는 나의 여가들의 리스트도 짜봐야겠다. 모처럼 이렇게 나를 정리하면서 힘이 솟는다. 오늘 난 오랫 동안 생각만하고 미뤄둔 배드민턴을 등록했다.