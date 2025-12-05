학폭 처리 불만 학부모, 둔기 들고 학교 찾아 욕설... 특수협박 입건

큰사진보기 ▲경찰. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경찰이 자녀의 학교폭력 처리 문제에 불만을 품고, 둔기를 소지한 채 학교를 찾아 욕설을 한 학부모를 특수협박 혐의로 입건해 수사하고 있다. 이번 사건을 계기로 학폭 문제 처리 과정에 대한 논란도 이어지고 있다.경상남도경찰청 진주경찰서는 30대 남성 학부모를 불구속 입건해 수사 중이라고 5일 밝혔다. 이 남성은 지난 3일 낮 12시경 자녀가 다니는 초등학교에서 둔기를 소지하고 욕설을 한 혐의를 받고 있다.경찰은 "학부모가 자녀의 학교폭력 문제로 학교에 민원을 제기했다. 이번 사건과 관련해 인명 피해는 없다"며 "현재 (학부모는) 특수협박 혐의로 수사하고 있다"고 설명했다.문제가 된 학교폭력 사건과 관련해 해당 학부모는 사회관계망서비스(SNS)와 인터넷 카페에 글을 올리며 "자녀의 온몸 여러 곳에 멍이 확인됐고, 어린 나이임에도 학교 가기를 꺼리거나 학교생활을 힘들어하는 모습을 보이고 있다"고 주장했다.학부모는 이어 "부모 입장에서는 가슴이 찢어지는 심정이었고 손발이 떨렸다. 피해 사실을 아이가 직접 말하는 모습을 영상으로 촬영해 두었다"며 "아이에게 가해를 한 학생은 한두 명이 아니다. 확인된 인원만 7~8명에 달한다"고 적었다.또한 학부모는 학교 측의 대응을 문제 삼았다. 그는 미흡한 긴급 조치, CCTV 미설치, 교직원의 무감각한 대응 등을 지적했다. 피해 사실을 입증하기 위해 아이가 다친 부위의 사진도 공개하기도 했다.이에 대해 교육청 관계자는 "학교에서는 학교폭력 신고 접수 후 사실관계를 확인하는 절차를 진행하고 있었다. 학교는 먼저 가해·피해 학생의 진술을 서면으로 제출하도록 요청했으나, 피해 학생 측 부모가 진술을 제출하지 않은 상태였다. 이러한 상황에서 사건이 발생했다"고 설명했다.또한 그는 "학교폭력 전담조사관이 조사를 진행해야 하지만 아직 조사하지 못한 상황이다. 가해 학생 측 주장은 피해 학생 측 주장과 다르다. 사실 여부는 아직 확인되지 않았다"며 "정확한 사실 관계를 확인하려면 소통이 필요하지만, 현재까지 이루어지지 않아 안타깝다"고 덧붙였다.