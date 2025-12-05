사회부산경남 25.12.05 10:53ㅣ최종 업데이트 25.12.05 10:53 [거창] 첫눈 내린 남덕유산 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲5일 남덕유산 삿갓재 올해 첫눈. ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 12월 5일 경남 거창군 북상면 남덕유산 삿갓재 능선에 지난 밤 사이 내린 첫눈이 쌓여 있다. 큰사진보기 ▲5일 남덕유산 삿갓재 올해 첫눈. ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲5일 남덕유산 삿갓재 올해 첫눈. ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲5일 남덕유산 삿갓재 올해 첫눈. ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲5일 남덕유산 삿갓재 올해 첫눈. ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 #삿갓재 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사학폭 처리 불만 학부모, 둔기 들고 학교 찾아 욕설... 특수협박 입건 갤러리 오마이포토 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 1/12 이전 다음 이전 다음 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.