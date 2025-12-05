메뉴 건너뛰기

사회

부산경남

25.12.05

[거창] 첫눈 내린 남덕유산

5일 남덕유산 삿갓재 올해 첫눈.
5일 남덕유산 삿갓재 올해 첫눈. ⓒ 거창군청 김정중

12월 5일 경남 거창군 북상면 남덕유산 삿갓재 능선에 지난 밤 사이 내린 첫눈이 쌓여 있다.

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

