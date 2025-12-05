"'인사청탁 논란' 문진석, 분위기상 충남도지사 출마 쉽지 않아"

큰사진보기 ▲문진석 국회의원 ⓒ 이재환 -문진석 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

대통령실에 보낸 인사청탁 문자로 논란이 되고 있는 더불어민주당 문진석(충남 천안시 갑) 의원에 대한 관심이 쏠리고 있다. 민주당 충남도당 역시 사태를 예의 주시하고 있는 것으로 파악됐다. 문 의원은 지역 정치권에서 내년 지방선거 충남도지사 후보 중 한 명으로 거론되던 인물이다.더불어민주당 충남도당 관계자는 5일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "(문 의원이) 국회의원이라 충남도당에서 사건을 조사하거나 징계할 권한은 없다"며 "중앙당에서 결정할 사항"이라고 밝혔다.도지사 출마와 관련해서도 이 관계자는 "그런 소문이 돌았었다. 개인적 의견이지만 현재 분위기상 출마는 쉽지 않아 보인다"고 전망했다.충남 지역 정치권 인사도 "촉각을 곤두세우며 사태를 주목하고 있다. 도지사 후보군에 올랐던 인물이어서 많은 분이 안타까워하고 있다"면서도 "내란 청산과 시급한 과제들이 많은 상황에서 이런 일이 정치 쟁점화되는 것을 우려하는 분위기도 있다"고 전했다.앞서 문 의원은 지난 11월 대전CBS <이슈앤 톡> 인터뷰에서 도지사 출마와 관련한 입장을 밝혔다. 당시 권오철 진행자가 "지역 정치권에서는 의원님을 차기 충남지사 후보군으로 꼽는 얘기가 계속 나오고 있다"고 묻자, 문 의원은 "지금은 출마 여부를 논할 단계가 아니다. 다만 시기와 여건이 맞는 기회가 온다면 그때 고민해도 늦지 않다고 생각한다"고 답했다.이번 사태는 지난 2일 문 의원이 국회 본회의 도중 김남국 대통령실 디지털소통비서관에게 휴대전화로 같은 대학 출신 인사를 한국자동차산업협회장으로 추천해 달라는 내용의 문자 메시지를 보낸 것이 확인되면서 일파만파 확산됐다.논란이 커지자, 문 의원은 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "입이 열 개라도 할 말이 없다. 부적절한 처신 송구하다. 앞으로 언행에 더욱 조심하겠다"고 사과했다.