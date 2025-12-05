"내란 청산 아직 끝나지 않았다"... '주권자의 날' 제정 서명운동 시작

큰사진보기 ▲퍼포먼스‘12.4 주권의 날’ 제정 및 ‘국민주권위원회 신설’을 요구하는 범국민서명운동본부 발대식에 참가한 국민주권전국회의 관계자들과 참가자들이 퍼포먼스를 벌이고 있다. ⓒ 고창남 관련사진보기

"여기에 빛이 없으므로 / 빛이 있으라 / 한 예언이 있었다. 여기서 북을 올리고, 여기서 깃발을 흔들고 / 여기서 그날이 오면 그날이 오면 / 노래 부르며 기도하고 질문하며 빛을 이루어 가는 사람들이 있었다. (중략) 광화의 문은 왕의 교화가 아니라 / 국민주권의 자체발광이 이루어내리라 / 옛 창새의 말씀은 태초에 빛이 없으니 / 너희가 빛을 이루어 가라는 예언이니라."

큰사진보기 ▲참가자들‘12.4 주권의 날’ 제정 및 ‘국민주권위원회 신설’을 요구하는 범국민서명운동본부 발대식에 참가한 국민주권전국회의 관계자들과 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲서명 퍼포먼스서명운동 퍼포먼스를 벌이는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

비상계엄 발생 1주년인 12월 3일과 해제 1주년인 12월 4일을 기념해, 당시 국회로 몰려 계엄군의 진입을 막았던 시민들이 중심이 되어 '12.4 주권의 날' 제정과 '국민주권위원회' 신설을 요구하는 범국민서명운동본부 발대식이 열렸다.국민주권전국회의(상임의장 이래경, 상임대표 이동진)는 4일 오후 노무현시민센터 다목적홀에서 발대식을 열고 "국민주권의 일상화·규범화·제도화·법제화를 실현해야 한다"고 강조했다.이날 행사에는 내년 6·3 지방선거 출마 예정자와 시민사회 인사 등 200여 명이 참석했으며, 이들이 주도하는 서명운동이 지방선거 국면에 어떤 영향을 미칠지 관심이 집중됐다.행사는 강정선 대표의 사회로 시작됐다. 일반 행사와 달리 국민의례 후 헌법 제1조 제창이 진행되었고, 참가자들은 사회자의 선창에 따라 "헌법 제1조 제1항인 대한민국은 민주공화국이다. 제2항. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다"를 힘차게 제창했다.이어 전비담 시인이 '다시 쓰는 광화문연가'라는 제목의 축시를 낭송했다.이래경 상임의장은 환영사에서 국민주권 실천을 대외전략의 자주성, 중앙정치의 개혁, 지역·생활 단위의 주권 강화라는 세 가지 층위로 설명했다.그는 "70여 년간 지속된 대외 의존 관계에서 벗어나 자주적 전략을 마련해야 한다"며 "중앙정치에서는 내란 잔존 세력을 청산하고 국민발안제·국민소환제 도입, 지방분권 확대 등 국민 감시·참여 제도를 강화해야 한다"고 말했다. 이어 "지역이 살아야 국가가 산다"며 마을단위 민회와 시민의회 활성화를 강조했다.특히 이 상임의장은 "이 시대 과제를 실천하기 위해서는 국민이 주인 되는 가칭 '국민주권위원회'를 반드시 '준헌법기구'로서 설치해야 한다"며 "국민주권의 일상화, 규범화, 제도화, 법제화가 필히 전개되고 실현돼야 한다"고 강조했다.백은종 <서울의소리> 대표는 "내년 지방선거에 출마하는 분들이 당선된다면, 첫번째로 내란청산을, 두 번째로 민생 경제를 최우선으로 생각해 달라"고 말했다. 그는 "주권자의 날은 단순한 기념일이 아니라 국민이 나라의 주인임을 확인하는 날"이라며 "서명운동은 민주주의를 단단히 만드는 시민 참여의 행동"이라고 덧붙였다.홍익표 상임집행위원장은 "내란은 아직 끝나지 않았다"며 "대통령이 말한 정의로운 통합은 내란 세력을 정리하고 사회가 한 단계 도약해야 가능하다. 내란을 정당화하고 국민주권을 부정하는 세력이 존재한다. 내년 6·3 지방선거까지 힘을 모아 민주주의를 발전시켜야 한다"고 강조했다.이동진 상임대표는 "12월 4일을 법정 국가기념일로 제정해 다시는 내란과 같은 비극이 반복되지 않도록 국민적 의지를 기록해야 한다"며 "기념일 제정을 넘어 국민주권이 일상적으로 작동할 수 있도록 국민주권위원회 신설이 반드시 필요하다"고 말했다.현재 서명운동본부는 14개 광역시도와 60개 시군구가 참여하고 있으며, 노동·교육 분야 조직도 함께하고 있다.이진선 수석조직본부장은 서명운동 방법을 안내했다. 온라인 서명은 구글폼을 통해 진행하며 중앙에서 매일 집계, 공유된다. 오프라인 서명은 지역 조직별 서명지 배포와 가두 서명 방식으로 진행되며, 필요 시 피켓, 서명지, 어깨띠, 홍보물, 현수막을 활용한다. 그는 "지역별 서명운동본부 조직 건설과 강연회, 토론회 등 개최 시 중앙에서 지원한다"고 말했다.이후 각 지역 서명운동본부장 임명장 수여식과 발대식 선언문 낭독이 진행됐으며, 마지막으로 민중가수 노랑 윤성균씨와 이래경 상임의장, 이동진 상임대표 등이 무대에 올라 서명 퍼포먼스를 선보였다.