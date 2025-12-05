알고 보면 서글픈, 두 승탑에 붙은 이름들

큰사진보기 ▲대구 산격동 사자 주악장식 승탑 (大邱 山格洞 獅子 奏樂裝飾 僧塔)대구 경북대 야외박물관 월파원에 있는 승탑 ⓒ 조명호 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구 산격동 연화 운룡장식 승탑 (大邱 山格洞 蓮花 雲龍裝飾 僧塔)경북대 야외박물관 월파원에 있는 승탑 ⓒ 조명호 관련사진보기

승탑(僧塔)은 고승의 사리(舍利)·유골 또는 관련 유물을 봉안하고 그 덕행과 법맥을 기리는 목적에서 조영된 불교 장례·기념 구조물입니다. 대개 팔각 또는 원당형의 형식을 취하며, 기단·탑신·상륜부로 구성되어 스님의 위상과 시대적 미감이 반영된 조형미를 보여줍니다.경북대 야외박물관 월파원에는 고려시대 승탑 2기가 있습니다. 모두 24시간 CCTV의 감시를 받는 국가지정 보물(제135호, 제258호)입니다. 하나는 구름 속에 용들이 꿈틀거리는 연화운룡장식 승탑이고, 또 하나는 앙증맞은 사자와 악기를 연주하는 사람을 담은 사자주악장식 승탑입니다. 5일 이곳을 찾았습니다.'연화운룡장식(蓮華雲龍裝飾)'이라는 말 자체는 현대 연구자들이 붙인 기술적 명칭입니다. 연꽃(蓮華), 구름(雲), 용(龍)의 문양이 함께 어우러진 조각 장식이 있는 승탑을 어렵게 표현한 것입니다. 이 승탑을 만들 때는 그저 어떤 스님을 모신 탑이었을 것입니다.'사자주악장식(獅子奏樂裝飾)'도 마찬가지입니다. 사자(수호의 존재)가 중심을 지키고, 그 주변에서 악기 연주(주악)가 이루어지는 정토적 장면을 조각한 장식이라는 해석을 하지만, 이 또한 생전의 덕행으로 존경 받던 어느 스님의 마지막 안식처였을 뿐입니다. 그렇다고 제가 이들의 이름을 친근하고 쉽게 바꿀 수 있는 아이디어를 가지고 있는 것은 아닙니다. 그냥 그렇다는 말입니다.이 승탑들과 경북대 박물관 로비에 있는 통일신라 비로자나불상의 공통점은 대구 중구 동문동의 오구라 다케노스케 저택 마당에 있던 것들이란 사실입니다. 오구라는 일제강점기 불법적으로 모은 석조 유물 중 무게 때문에 가져가기 힘들었던 대부분을 패망 이후 남겨두고 갔고, 1958년 남아 있던 39점이 경북대로 옮겨왔습니다.오구라 다케노스케는 20세기 초 조선에 들어온 일본인 사업가였습니다. 전기 사업과 토건업으로 막대한 부를 쌓았고, 그 부를 바탕으로 조선 전역의 유물과 고미술품을 수집했습니다. 문제는 그의 수집이 오늘날의 '수집'이라는 말과는 전혀 다른 방식이었다는 점입니다.제대로 된 발굴 기록도, 매매 과정도 남지 않은 경우가 많았고, 고분이나 절터에서 흘러나온 유물들을 흥정하듯 사들였다는 증언도 있습니다. 그는 학자라기보다 수집가였고, 수집가라기보다 권력과 자본을 앞세워 문화재를 소유하려 했던 인물에 가깝습니다. 해방과 함께 일본으로 돌아갈 때 많은 유물을 챙기지 못했고, 마치 시장판의 골동품처럼 족보도 없이 남아 있던 일부 석조 유물들은 시간이 흘러 1958년 경북대로 옮겨졌습니다.일제시대에는 그랬습니다. 우리의 문화재가 일본인들의 손에 넘겨져 사라지고, 그와 동시에 그 문화재가 어떤 곳에 있었는지, 그 문화재가 어떤 가치가 있는지 자료 정리도 없이 이리 저리 왔다 갔다 했습니다. 수집을 했으면 어디서 어떻게 가져왔는지 기록이라도 남겨야 하는데 그런 기록은 없는 경우가 많았습니다.경북대 야외박물관 월파원에 있는 승탑 2기가 그런 경우입니다. 국보 54호인 연곡사 '현각(玄覺)선사탑'과 보물 154호 연곡사 '소요(逍遙)대사탑'처럼 스님 이름과 절집 이름을 붙여야 할 우리 문화재가 연화운룡장식, 사자주악장식처럼 문화재의 외모에 의해 이름을 얻은 슬픈 사연을 이 승탑들은 보여줍니다.우리의 문화재, 알고 보면 재미있지만 가끔은 서글플 때가 더 많습니다.