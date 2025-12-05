돌봄·바다·골목·농촌... 소셜디자이너 15인의 아름다운 제안

재단법인 희망제작소는 지난 4일 오후 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 '2025 사회적가치투자(SIR)대회'를 개최했다. 올해로 3회째인 SIR대회는 사회문제 해결을 위해 창의적 비즈니스 모델을 제시하는 사회혁신가(소셜디자이너)들이 피칭에 나서고, 시민들이 '사회적가치 투자자(청중심사단)'로 참여하는 자리다. 총 200여명의 청중심사단이 참여했으며, 개인별로 총 100만원의 임팩트코인이 지급됐다. 모의투자는 실제 상금으로 연결돼 지역사회의 변화를 만드는 씨앗이 됐다.
시작을 응원하는 무대(The New Stage)'와 '변화를 키우는 무대(The Next Stage)'에 오른 15명의 소셜디자이너는 각자의 언어로 "지금 여기에서 무엇을 바꾸고 있는지"를 보여달라는 청중심사단의 요청에 답했다.
경기 고양에서 활동하는 윤서우 시니어활동연구소 오늘도봄날&굿서포트 대표는 양가 부모의 치매, 본인의 교통사고와 와상 상태를 거치며 "돌봄은 이미 내 인생과 주변에 깊이 들어와 있었다는 것을 깨달았다"고 말했다. 고독사 사건을 마주한 그는 "단순한 노인 돌봄의 공백이 아니라 관계가 끊어져 고립과 소외가 이어지고 있었다"고 짚으며 마을 안에서 이웃 돌봄 활동가를 키워내는 일을 시작했다. 윤 대표는 평균 나이 65세 어르신 30여 명과 함께 워크북 기반 교육을 운영하며 '본인의 인생과 삶을 적어 서로 소통하는 도구'를 바탕으로 40명 넘는 시니어 돌봄 활동가를 양성하고 있다.
경북 울진에서 활동하는 김태오 사회적협동조합 오션캠퍼스 이사는 해조류가 무성하던 어린 시절의 바다가 20년 사이 '바다 사막화'가 진행된 현실을 보여줬다. 그는 "바다숲은 지구의 허파지만, 최근 급격히 사라지고 있다"고 말했다. 오션캠퍼스는 정부 하청 구조에 머물러온 바다숲 복원을 시민 주도의 프로젝트로 전환해, 시민 다이버들과 함께 바다에 들어가 숲을 복원하고 주기적으로 모니터링한다. 김 이사는 "시민과 해양과학자가 함께 바다숲을 복원하고, 탄소 포집 리포트와 뉴스레터로 결과를 투명하게 공유하는 구조를 만들고 있다"고 전했다.
대구 중구에서 활동하는 이만수 레인메이커협동조합 대표는 "하고 싶은 일을 하고 그 보상이 돈이 되는 구조를 실험하고 있다"고 말했다. 그는 플리마켓 작가들과 함께 다품종 소량생산과 콘텐츠 기획을 결합해 지역 이슈를 다루는 작업을 해왔다. 최근에는 1920년대 여관 건물을 매입해 복합문화공간 '대화장'을 열고, 사람들이 외면하기 쉬운 사회적 이슈를 쉽고 다정한 콘텐츠로 바꾸는 일을 이어가고 있다. 이 대표는 "매년 200여 개의 프로젝트를 통해 청년 창작자들의 방패가 되고 싶다"고 말했다.
제주에서 활동하는 계유진 헤삭이탐라 대표는 매일 새벽 집을 찾아와 제주어로만 말하던 할머니의 말을 전혀 알아듣지 못했던 경험에서 "제주어가 단절되면 세대와 문화도 함께 끊어진다는 위기의식을 느꼈다"고 말했다. 헤삭이탐라는 이주민과 토박이, 어른과 아이가 함께 제주어를 배우고 놀 수 있는 프로그램과 제주어 보드게임을 만들어, 지난 1년여 동안 도내외에서 100여 회 프로그램을 진행했고 2000여 명이 참여했다. 계 대표는 "아이들이 수업 후 할머니·할아버지와 제주어로 더 많이 이야기하고 싶다고 말하는 변화가 가장 큰 보람"이라고 말했다.
부산 북구에서 활동하는 김지은 (주)어나더데이 대표는 지역 장애인과 저소득층 청소년에게 미술·공예·케이크 만들기 등 문화예술 프로그램을 제공해 왔다. 그는 "장애를 비롯한 취약계층의 97%가 여가 시간을 TV 시청으로 보낸다"며 "이동의 불편과 높은 비용, 낮은 접근성이 문화예술을 막는다"고 짚었다. 어나더데이는 시각장애인도 즐길 수 있는 향기 물감 '비프터'를 개발해 '보이지 않지만 더 많은 것을 느낄 수 있는 경험'을 설계하고, 부산·도쿄·진해에서 전시를 열며 미국·독일 등 해외 복지기관과도 프로그램을 나누고 있다.
제주에서 활동하는 김덕화 행복하게 사회적협동조합 이사장은 발달장애 자녀를 두고 있다. 그는 가족 외식을 제대로 할 수 없었던 경험을 토대로 발달장애 가족이 마음 편히 이용할 수 있는 식당과 가게 370여 개를 찾아 '맘편한 가게 지도'를 만들었다. 김 이사장은 "발달장애인도 우리와 똑같이 마을에서 살고 가게와 마트를 이용할 수 있는 존재라는 등 인식을 바꾸는 것이 핵심"이라고 강조했다.
서울 성동구에서 활동하는 윤태이 (주)의식주의 대표는 버려지는 슬리퍼와 호텔 폐침구를 활용해 환경교육 키트와 재생 제품을 만드는 순환 모델을 실험하고 있다. 그는 한때 재고로 쌓여 있던 2900켤레 슬리퍼를 "환경교육 활동가의 한마디 제안으로 교육 키트로 전환해 모두 판매했다"고 발표했다. 성수동 호텔에서 나오는 폐침구를 수거해 한부모 가정과 함께 환경교육 프로그램을 운영한 윤 대표는 "호텔·재생소재 기업·교육활동가·시민을 잇는 인프라를 만드는 주체가 되겠다"고 말했다.
전남 영광에서 활동하는 김동광 동락점빵사회적협동조합 팀장은 "농촌 어르신들의 삶은 필요와 욕구를 말하기보다 인내하며 사는 삶"이라고 표현했다. 그는 버스도, 마트도, 병원도 멀어진 농촌에서 그는 이동식 점포 트럭 '동락점빵'을 몰고 매주 두 차례 농촌 마을을 돌며 장보기 서비스를 제공한다. 김 팀장은 "어르신의 안부와 마을의 동태를 기록해 복지팀·면사무소와 연계하는 데이터로도 활용하고 있다"고 설명했다.
대전 유성구에서 활동하는 조미림 (주)재작소 대표는 "주민과 메이커들이 함께 모여 고장 난 물건을 고치고, 버려진 플라스틱을 분쇄·압착해 새로운 생활용품과 도시 오브제로 재탄생시키고 있다"고 소개했다. 그는 "대전은 재활용 배출은 전국 상위권이지만, 그중 4분의 1이 다시 일반 쓰레기로 버려지고, 플라스틱 배출량도 전국 2위"라고 했다. 조 대표는 "가치 결정 과정에서 시민이 배제돼 있기에 진부화 시대의 수동적 소비자가 될 수밖에 없다"며 "시민이 직접 수리·재제작 과정에 참여하는 '나선지대' 프로젝트로 도시 자원 순환의 주체를 되찾고 있다"고 말했다.
세종 조치원에서 활동하는 강기훈 청년희망팩토리 사회적협동조합 이사장은 "서울과 몇몇 대도시에 집중된 기회와 자원을 지역으로 되돌리는 일을 실험하고 있다"고 말했다. 그는 사회적협동조합 설립 과정에서 "2년 동안 17번의 이사회와 7번의 임시총회를 거치며, 협동은 호의가 아니라 신뢰와 책임을 구조로 만드는 일이라는 것을 배웠다"며 "지역에서 청년은 지역효능감을 만드는 첫 단추"라고 강조했다.
강원 홍천에서 활동하는 김인호 삼삼은구 대표는 버스가 하루 두 번 들어오는 농촌에서 텃밭, 수리센터, 공방, 공부방 등 '모아 유니버스'를 만들며 기후위기와 지역소멸에 맞서는 생활 인프라를 구축하고 있다. 그는 "농민은 기후위기의 최전선에서 싸우고 있지만, 이는 농촌만의 문제가 아니라 먹거리·에너지·탄소중립 등 도시의 문제이기도 하다"고 말했다.
충남 홍성에서 활동하는 김만이 초록코끼리 대표는 "유기농계의 박진영이 되고 싶은 시민"이라고 자신을 소개했다. 그는 "5년 새 유기농 농가와 면적이 20% 줄어드는, 유기농업 붕괴에 가까운 상황을 목격했다"며 "유기농의 본질을 '건강한 식품'이 아니라 '자연과 인간의 공존을 위한 생활문화'로 되살려야 한다"고 말했다. 초록코끼리는 아이돌 콘셉트의 캐릭터 IP '유기덕 프로젝트'를 통해 유기농의 가치를 노래·안무·이야기에 담아 미래세대에게 전하는 에듀테인먼트 사업을 준비 중이다. 김 대표는 "유기농의 라이프스타일화를 통해, 홍성에서 시작한 작은 씨앗이 콘텐츠로 확장돼 아이들이 유기농 문화를 자연스럽게 받아들이도록 만들겠다"고 포부를 전했다.
경기 광명에서 활동하는 고유미 (주)커피클레이 대표이사는 버려지는 커피 찌꺼기와 치매·인지저하 어르신의 공백을 동시에 마주하며 '커피 리마인드' 프로젝트를 시작했다. 그는 커피박으로 만드는 공예 키트를 통해 어르신들이 직접 강사가 돼 손의 기억·향기의 기억을 나누는 수업을 구상하고 있다. 고 대표는 "광명시는 1년에 33톤의 커피박을 수거하지만, 대부분 부산물과 함께 태워버린다"며 "급속한 고령화와 결합한 이 문제를 환경·건강·일자리를 연결하는 시민 주도 사회혁신 모델"로 풀어가겠다고 말했다.
강원 영월에서 활동하는 김가현 스튜디오 어중간 대표는 청년 예술가 레지던시 '굴(Guul)' 프로젝트를 들고 나왔다. 예술가들이 건강·돌봄·번아웃 등으로 공백기를 겪으면 제도권 레지던시에 지원할 수조차 없는 현실에서, 굴은 '성과 없는 체류를 인정하는 공간'으로 설계됐다. 그는 "굳이 신작을 완성하지 않아도, 과정 공유회를 통해 자신의 호흡과 작업 고민을 안전하게 나눌 수 있다"며 "관객이 낸 입장료와 후원금이 다음 입주 작가의 창작지원금이 되는 '순환 구조'"라고 강조했다. 김 대표는 "제도가 품지 못하는 예술가들의 멈춤을 실패가 아니라 다시 숨 고르는 시간으로 바꾸는 환대의 공간이 지속되도록 굴 운영사무국을 세워 사업 전체를 확장하겠다"고 말했다.
충북 옥천에서 활동하는 박누리 월간 옥이네 편집장은 작은 도서관, 마을 순환버스, 공동체 식당, 협동 돌봄주택 등 읍·면 단위에서 주민들이 스스로 만든 자치의 현장을 소개하며 "한국 사회가 모두가 문제라고 말하는 것들이 농촌에서는 이미 오래전부터 다양한 실험으로 축적돼 왔다"고 말했다. 그러면서 "이러한 사례들이 서로 연결되지 못해, 다른 지역이 이미 겪은 시행착오를 반복되고 있다"고 언급했다. 박 편집장은 '읍면자치 아카이브' 프로젝트를 통해 "농촌 자치의 지혜를 기록·공유하고, 누구나 따라 할 수 있는 학습 매뉴얼을 만들어 도시와 농촌의 작은 마을까지 넓혀가겠다"고 전했다.
15명의 소셜디자이너의 피칭을 경청한 청중심사단들은 테이블 미팅을 통해 동료 시민들과 토론하고 최종 투표를 진행했다. 모의투자 결과, '시작을 응원하는 무대'에서는 동락점빵이 69명으로부터 2730만원을 유치해 선두를 달렸다. '변화를 키우는 무대'에서는 스튜디오 어중간이 107명으로부터 4910만원을 유치해 1위를 차지했다.
취재진을 만난 최나현 희망제작소 사회혁신부문 선임연구원은 "대부분의 소셜 디자이너가 각자 지역에서 열심히 문제를 해결하고 있는데도 동료 시민이나 지역사회로부터 인정을 받지 못하고 있다"며 "대회를 통해 자신이 하고 있는 일이 충분히 가치 있음을 확인하셨으면 좋겠다"고 소회를 전했다.
이번 SIR대회의 파트너사로는 ▲대한상공회의소 신기업가정신협의회 ▲아산나눔재단 ▲카카오 ▲KB금융그룹 등이 함께했다. 협력사로는 ▲대구광역시시민공익활동지원센터 ▲열고닫기 ▲임팩트얼라이언스 ▲제주소통협력센터 ▲충북시민사회지원센터 ▲청도혁신센터 등이 참여했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 공익저널에도 실립니다.