돌봄·바다·골목·농촌... 소셜디자이너 15인의 아름다운 제안

▲재단법인 희망제작소가 4일 오후 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 '2025 사회적가치투자(SIR)대회'를 개최했다. 청중심사단이 '소셜디자이너의 노트'가 전시된 팝업을 둘러보는 모습. 필기를 하는 시민의 모습. 모의투자를 진행하고 있는 시민의 모습. 소셜디자이너의 피칭이 끝나고 박수를 치는 시민들의 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기