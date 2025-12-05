"수많은 어려움... 나는 여전히 완도를 사랑합니다"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"인간의 삶이란 오직 한 번뿐이고 모든 상황에서 우리는 딱 한 번만 결정을 내릴 수 있기 때문에, 과연 어떤 것이 좋은 결정이고 어떤 것이 나쁜 결정인지 알 수 없을 것이다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

밀란쿤데라의 '참을 수 없는 존재의 가벼움'에서 나오는 이 말은 삶이란 다시 돌아갈 수 없음, 단 한 번뿐임의 특성 때문에 우리의 결정은 절대적인 무게를 갖지 못한다는 의미다.어떤 결정을 내려도 다시 해볼 수 없으니 그것이 옳고 그름의 궁극적인 판단 기준이 될 수 없다는 의미로 결국, 우리는 최선의 선택을 하려고 노력할 뿐, 그 선택이 진정으로 좋은 선택이었는지에 대한 최종 판결은 내릴 수 없다는 것.과거라는 것은 최선을 다했든 다하지 않았든 '지금'이 모여서 만들어진 것이고, 미래도 그렇게 된다는 말인데, 중요한 것은 지금 이 순간을 어떻게 살아가느냐? 그것은 인간만이 할 수 있는 일이고, 지금 이 순간을 어떻게 살아갈 것인가는 전적으로 자신의 몫이며 삶의 전부가 되어야 한다는 것.여기, 특별하게 주어진 혜택 하나 없이 홀로 삶의 길을 개척해 온 사람의 이야기를 들어보자, 김진호씨(46).어느 날 결심했다. 더 늦기 전에, 아이들이 더 크기 전에, 고향 완도로 돌아가야겠다고. 그 선택은 그의 가족에게도, 그리고 완도에게도 새로운 이야기의 시작이 되었다.진호씨는 오래전부터 캐드설계라는 전문직에 종사했다. 그러나 열심히 일해도 남는 것이 없었다. 연봉은 낮고, 외벌이로 세 아이까지 키우다 보니 삶 전체가 흔들릴 수밖에 없는 현실. 그럼에도 버텼다. 아이들에게만큼은 부끄럽고 싶지 않아서. 그럼에도 미래는 좀처럼 나아지지 않았다.그때 떠오른 곳이 바로 자신을 키워 준 고향, 완도 고금이었다. 귀어 과정은 순탄치 않았다. 매 순간이 어려움의 연속, 하지만 그때마다 손을 내밀어 준 고마운 사람들이 있었다고.누구보다 사랑의 조언을 아끼지 않았던 선배 배상석 형에겐 친형처럼 의지할 수 있었으며 박민선 형수 또한 매번 길을 잃을 때마다 방향을 제시해 주고, 어업으로 수확한 생선을 챙겨주며 마음을 보듬어 주었다.진호씨는 "사람이 어려울 때, 누군가의 도움을 받을 수 있다면 그 고마움은 평생동안 잊지 못할 것"이라고 말했다. 함께 어귀를 지키며 버팀목이 되어준 진후식·배삼록 친구, 그리고 만나는 모든 인연들에게도 늘 감사의 마음을 전했다. 귀어 후에도 김진호씨의 삶은 평범하지 않았단다. 어촌의 현실은 각박했고, 과거 선배들이 겪었던 환경과는 너무 달랐다고.직접 부딪히고 넘어지고, 다시 일어서는 과정이 계속됐다고. 그러나 그 과정 속에서 한 가지를 깨달았다. '인생은 정답이 없는 문제 같지만, 결국 스스로 길을 찾으려 할 때 그 길이 보인다는 것'을.그 길 끝에서 그는 새로운 직업을 만났다.전통시장 건어물가게 운영과 굴 양식, 그리고 복합어업. 육지에서의 직장 생활보다 더 힘들었지만, 희망은 분명히 가까워지고 있었다고. 좋은 생각을 하면 좋은 일이 온다는 마음으로 살아온 진호씨.그 믿음이 현실이 된 날이 있었다.아내가 전통시장 가게 운영을 위해 제출한 사업계획서가 최종 선정되어, 군에서 창업지원금을 받게 되었다고. 그 순간, 귀어의 길을 선택한 자신이 처음으로 자랑스러웠다고 말한다. 또 하나의 기쁨, 중학교 3학년 때 완도로 내려왔던 큰아들이 "아빠의 선택을 응원한다"고 말해줬던 그 날. 그 말은 오랜 시간 자신을 지탱해 준 가장 큰 힘이 되었다고.어업을 배우는 과정에서 진호씨는 '최정점'이라는 별명을 얻었단다. 최용근·김욱훈·정남진·우승균·박현석씨 등 굳은 의지로 함께 귀어 교육을 받던 동료들은 그에게 아낌없는 응원을 보내주었단다. 그는 지금도 이들에게 "변함없는 응원과 따뜻한 마음, 잊지 않고 있습니다"라고 했다.2025년 11월, 진호씨는 귀어귀촌인에겐 최고의 영예인 제18회 어촌마을 경진대회 '전국 우수 귀어귀촌인 대상'을 받았다. 귀어귀촌인 대상은 단순히 잘한 사람에게 주는 상이 아니었다. 지역사회와 함께하고, 어촌의 미래를 위해 고민하고 실천하는 사람에게만 주어지는 상이다.그는 복합어업과 굴 양식, 전통시장 건어물가게 운영뿐 아니라 명사십리 해수욕장에서 인명구조 요원으로도 활동하며 지역 안전에 기여해 왔다.심사위원들은 그의 성실함, 공동체 활동, 그리고 지역경제에 보탬이 되는 실천을 높이 평가했다고 한다. 고금에서의 고된 날들이, 한순간에 눈 녹듯 사라지던 순간이었다.귀어의 과정은 늘 쉽지 않았다고 했다. 방향이 바뀌고, 선택의 기로에 서는 일이 반복되었다고. 그러나 그때마다 굴하지 않으며 더욱 단단해졌고, 결국 그 모든 과정이 지금의 진호씨를 만들었다고.그는 말한다. "고향 완도에서 겪은 수많은 어려움 속에서도 나는 여전히 완도를 사랑합니다."고향에서 다시 시작한 삶. 부부가 함께 이뤄낸 작은 성취들이 모여 오늘을 만들었다. 진호씨는 오늘도 조용히 응원의 마음을 전한다."지역에서 잘 살기 위한 꿈을 품은 만큼, 더 이상 떠나는 섬이 아닌, 다시 찾아오고 북적이는 섬이 될 수 있도록 지역 청년들 나아가 지역과 함께 힘을 보태고 싶다. 최근 수산물 판매가 어렵고, 여전히 지역에 문화생활을 향유할 수 없는 인프라 등이 부족한 탓에 어려움은 있지만, 지속적으로 개선 될 수 있도록 목소리를 내고 함께 움직여 잘 사는 완도를 만들 수 있도록 노력할 것이다. 완도가 잘 되길, 완도로 돌아오는 사람들이 희망을 느끼길… 가장 진심으로 바라고 또 바란다."수평선 너머로 해가 솟아오를 때, 파도의 율동에 나의 숨을 얹는다. 나는 고기를 잡는 것이 아니라 바다의 숨결을 낚아 올린다. 그렇기에 이 바다는 나의 스승이자 가장 혹독한 연인. 만선의 기쁨은 짧고, 텅 빈 그물의 침묵은 길지만, 이 격렬한 푸른 운명에서 결코 벗어나지 않는다.파도의 리듬은 내 심장의 박동이고, 배의 삐걱임은 나의 가장 사랑스러운 자장가. 한낮의 바다에 섰을 때 부서지는 윤슬 하나 하나가 안부를 물어오고 매일 아침 신이 섞어놓은 푸른 물감을 캔버스 삼아 배를 타고 거니는 바다 산책. 사람들은 바다를 보러 오지만, 나는 바다에 산다. 파도가 밀려와 모래사장을 지우듯, 어제의 근심은 바다가 가져간다.남은 것은 소금기 어린 햇살과 오늘을 버틸 단단한 바람. 나는 이 거대한 푸름 속에 한 점으로 찍혀, 비로소 숨 쉬고, 비로소 존재한다.