"모든 인간은 존엄하다"... 77년 전 약속, 우리는 얼마나 지켰나

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 전남교육연구소 운영위원장입니다.

다가오는 12월 10일은 세계인권선언 77주년이 되는 날이다. 1948년 채택된 세계인권선언은 "모든 인간은 존엄하며 권리에 있어 평등하다"는 문장으로 인류 보편의 기준을 세웠다.선언은 제1조에서 "모든 인간은 태어날 때부터 자유롭고 존엄하며 권리에 있어 평등하다"고 천명하며 인권의 보편성과 불가침성을 명확히 밝혔다. 이어 생명권, 자유권, 사상과 표현의 자유, 고문 금지, 사생활의 보호, 교육·노동·문화적 권리 등 현대적 인권의 기반이 되는 권리들을 30개 조항에 체계적으로 담았다.특정 국가의 입법이나 관습이 아니라 인류 전체가 공유해야 할 최소한의 규범을 선언했다는 점에서 그 역사적 의미가 크다. 생명권과 표현의 자유, 차별금지, 노동과 교육의 권리 등 30개 조항은 오늘날 세계 인권 규범의 토대가 되고 있다. 그러나 선언 채택 77년이 지난 지금, 한국 사회 역시 이 기본 원칙을 되돌아봐야 할 부분이 여전히 남아 있다.대표적 사례가 혐오와 차별 문제다. 온라인에서는 특정 지역·성별·이주민을 향한 혐오 표현이 일상적으로 등장해 갈등과 대립이 심화되고, 학교 현장에서는 장애 학생이 배제되는 사건이 여전히 발생하고 있다. 이는 세계인권선언이 강조한 '누구에게도 차별이 있어서는 안 된다'는 원칙이 한국 사회에서 완전히 실현되지 못했음을 보여준다.또 다른 문제는 노동 인권의 취약성이다. 플랫폼 노동자와 청년·고령층 노동자들은 안전망 바깥에서 일하며 과로와 산재 위험에 쉽게 노출돼 있다. 이는 세계인권선언이 규정한 안전하고 인간다운 노동 조건이라는 권리가 여전히 과제로 남아 있음을 보여준다. 디지털 환경에서의 인권 침해 역시 심각하다. 위치 추적, 불법 촬영, 아동·청소년 대상 온라인 범죄 등과 관련한 위험은 기존 법체계가 따라가지 못할 만큼 빠르게 증가하고 있다.그렇다면 한국 사회는 세계인권선언을 어떻게 계승하고 실천할 것인가.첫째, 인권 교육의 체계적 강화가 필요하다. 인권은 단순한 지식이 아니라 시민의 태도이기에, 학교에서 혐오 감수성 교육, 사회적 약자 이해 교육, 디지털 시민성 교육을 정규 교육과정 안에서 강화해야 한다.청소년이 인권을 현실 문제로 이해할 수 있도록 지역의 실제 사례를 직접 탐구해 인식을 확장하는 교육도 중요하다. 우리 주변의 장애 학생 이동권 문제, 지역 청년 노동자의 노동권 침해, 이주노동자의 주거 환경, 고령자의 생활 여건과 소외 등을 조사하는 프로젝트형 학습은 인권 의식을 높이는 데 효과적이다.둘째, 인권이 제대로 보장될 수 있는 법과 제도의 보완이 필요하다. 차별금지법 제정, 플랫폼 노동자 보호 장치 마련, 디지털 성범죄 예방 및 피해 회복 시스템 강화는 더 이상 미룰 수 없는 과제다. 인권은 선언만으로는 실현되지 않으며, 실효적 제도적 기반이 반드시 필요하다.셋째, 지역 사회와 시민의 실천이 중요하다. 지자체의 인권센터 확대, 지역 단위 인권 교육 프로그램 운영, 주민 참여형 인권 토론회 등은 지역 인권 수준을 끌어올리는 데 기여하고 있다. 국가와 지자체도 인권의 중요성을 인식해 인권센터를 확충하고 전문가 양성에 나서고 있으나 여전히 부족한 실정이다.또한 개인의 실천은 더욱 중요하다. 혐오 표현을 멈추고, 사회적 약자의 목소리에 귀 기울이며, 주변의 불평등을 외면하지 않는 행동이 인권 보호의 출발점이다.세계인권선언은 과거의 문서가 아니라 오늘의 한국 사회가 지켜야 할 기준이다. 인권을 존중하는 사회는 법과 제도만으로 완성되지 않는다. 우리의 일상적 선택, 지역 사회의 노력, 국가의 제도적 보장이 함께할 때 비로소 '존엄한 삶'이라는 선언의 약속이 현실이 된다.선언은 오늘을 비추는 기준이자, 우리가 미래 세대에게 물려주어야 할 가장 중요한 가치다. 세계인권선언일을 맞아, 인간이 인간답게 살기 위해 반드시 지켜야 할 보편적 약속을 기억해야 한다.