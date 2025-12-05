귓속 작은 돌멩이의 반란

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

침대에서 몸을 살짝 돌리는 순간, 갑자기 천장이 빙글빙글 도는 경험을 해본 분들이 의외로 많습니다. 더 무서운 점은 이 어지럼이 너무 강렬해서 뇌졸중부터 떠올리게 만들지만, 정작 30초에서 1분 정도 지나면 언제 그랬냐는 듯 멈춰 버린다는 것입니다.이렇게 짧고 강하게 찾아오는 회전성 어지럼의 가장 흔한 원인이 바로 귀 속 아주 작은 돌멩이, 이른바 '이석증'입니다. 귀는 단지 소리만 듣는 기관이 아닙니다. 귓속 깊은 곳에는 우리 몸의 균형을 담당하는 정교한 센서, 전정기관이 숨어 있습니다. 전정기관은 세 개의 반고리관과 이석기관으로 이루어져 있습니다.세 반고리관은 이름 그대로 고리 모양의 관 세 개로, 서로 다른 방향으로 배치되어 머리가 좌우로, 앞뒤로, 옆으로 회전할 때 관 안의 액체 움직임을 감지해 뇌에 알려 줍니다. 반면 이석기관은 두 개의 작은 균형 주머니로 된 구조로, 우리가 어느 쪽으로 기울어져 있는지, 몸이 위·아래나 앞·뒤로 직선으로 움직이는지, 그리고 중력이 어느 방향으로 작용하는지를 감지하는 역할을 합니다. 이 균형 주머니 안에는 아주 작은 이석(칼슘 돌멩이)이 붙어 있어, 머리 기울기와 중력 변화를 섬세하게 느끼는 센서 역할을 합니다. 머리를 기울이면 이 이석이란 돌멩이들이 중력 방향으로 살짝 처지면서 그 아래에 있는 털세포를 구부립니다.이때 생긴 전기 신호가 뇌로 올라가 "지금 머리가 오른쪽으로 기울어졌다", "몸이 앞으로 숙여졌다"는 정보를 전달합니다. 문제는 이 작은 돌멩이들이 제자리를 벗어날 때 시작됩니다. 정확한 원인을 딱 잘라 말하기 어려운 경우도 많지만, 몇 가지 대표적인 위험 요인들은 알려져 있습니다. 나이가 들수록 이석을 붙잡고 있던 단백질 구조가 약해지고, 골다공증이나 비타민 D 부족처럼 뼈와 칼슘 대사에 영향을 주는 상태가 있으면 이석이 더 잘 부서지고 떨어져 나오는 것으로 보입니다.특히 50대 이후 여성에게 이석증이 훨씬 많이 나타나는 것은, 폐경 이후 에스트로겐이 감소하면서 뼈와 이석을 지탱하는 구조가 함께 약해지기 때문으로 추정됩니다. 에스트로겐은 칼슘 대사와 골밀도 유지에 중요한 역할을 하는데, 이 균형이 흔들리면 이석 역시 쉽게 깨지거나 떨어질 수 있는 환경이 됩니다. 여기에 머리를 세게 부딪힌 뒤나 내이염을 앓은 뒤, 수술이나 질병으로 오랫동안 옆으로 누워 지낸 경우 등이 겹치면 이석이 제자리를 떠날 가능성이 더 커집니다.물론 아무런 선행 요인이 없어 보이는데도, 특별한 이유를 찾지 못한 채(특발성) 이석증이 생기는 경우도 적지 않습니다. 한 번 떨어져 나온 이석은 중력 방향으로 가장 낮은 곳을 향해 이동합니다. 그 길목에 서 있는 것이 바로 반고리관입니다. 반고리관은 원래 액체만 조용히 흐르고 있어야 하는 관입니다.머리를 왼쪽으로 돌리면 왼쪽 반고리관 안의 액체가 오른쪽으로 움직이면서 털세포를 자극하고, 뇌는 이를 통해 회전 방향과 속도를 계산합니다. 그런데 이 액체 속에 돌멩이가 들어가 있으면 상황이 완전히 달라집니다. 머리를 약간만 움직여도 돌멩이가 관 안을 굴러가며 물살을 일으키고, 그 물살이 감각기관을 과도하게 밀어 올립니다.뇌에는 "지금 몸이 빙글빙글 매우 빠르게 돌고 있다"는 신호가 전달되지만, 눈으로 보이는 세상은 가만히 있습니다. 전정기관은 "돈다"고 말하고, 시각은 "안 돈다"고 말하는 셈이니, 뇌 입장에서는 어느 쪽 말을 들어야 할지 혼란스러울 수밖에 없습니다. 바로 이때 우리가 느끼는 것이 '세상이 빙글빙글 도는 듯한' 회전성 어지럼입니다. 실제로 환자들은 "고개를 조금 돌렸을 뿐인데, 몸은 놀이기구를 탄 것처럼 여러 바퀴를 돈 것 같다"고 표현합니다. 이석증에는 몇 가지 특징적인 패턴이 있습니다. 첫 번째는 시간대입니다. 많은 환자들이 "아침에 자고 일어나려고 할 때 처음 어지러웠다"고 이야기합니다.밤새 옆으로 누워 있는 동안 이석이 반고리관 쪽으로 모여 있다가, 아침에 몸을 일으키는 순간 한꺼번에 움직이면서 증상이 시작되는 것으로 보입니다. 두 번째는 자세 변화와의 관계입니다. 이석증의 어지럼은 가만히 앉아 있을 때보다, 침대에서 옆으로 돌아눕거나, 누운 상태에서 고개를 돌리거나, 앉았다가 일어날 때처럼 머리를 움직이는 순간에 더 잘 나타납니다. 세 번째는 어지럼의 느낌입니다. 숨이 찬다거나 눈앞이 캄캄해지는 느낌이라기보다, 세상이 빙글빙글 도는 느낌이 훨씬 특징적입니다.네 번째는 지속 시간입니다. 이석증으로 인한 어지럼은 길게 가지 않습니다. 보통 30초에서 1분 안에 정점을 찍고 가라앉습니다. 때로는 2~3분까지 이어지는 경우도 있지만, 몇 시간씩 계속되지는 않습니다. 이석이 반고리관 안에서 가장 낮은 곳으로 굴러가 자리를 잡으면 액체의 흐름도 멈추고, 자극받던 감각기관도 원위치로 돌아가기 때문입니다.마지막으로 다섯 번째는 구역감과 구토입니다. 전정기관은 자율신경계와 긴밀하게 연결되어 있어, 배가 직접 아프지 않아도 멀미할 때처럼 메스꺼움이 생길 수 있습니다. 이 다섯 가지 특징들이 여러개 겹친다면 이석증일 가능성이 상당히 높습니다. 치료는 대부분 약이 아니라 물리적인 정복술로 이루어집니다. 잘못된 관 안으로 들어간 이석을 다시 이석기관, 즉 균형 주머니 쪽으로 흘러나오게 방향을 잡아 주는 치료입니다.이석 정복술의 효과는 매우 뛰어납니다. 한 번의 시술만으로도 많은 환자에서 증상이 크게 호전되고, 두세 번 반복하면 10명 중 9명 이상이 일상생활에 지장이 없을 정도로 좋아집니다. 이석증은 나이, 골다공증, 비타민 D 부족 등 이석을 약하게 만드는 요인을 가진 사람에서 재발률이 더 높다고 알려져 있습니다. 이석 자체가 탄산칼슘으로 이루어진 아주 작은 결정체이기 때문에 비타민 D와 칼슘 대사가 불안정하면 이석이 더 쉽게 약해지고 떨어질 가능성이 커질 수 있습니다.그래서 평소 햇볕을 적당히 쬐어 비타민 D를 유지해 주고, 우유·두부·채소와 더불어 칼슘이 풍부한 뼈째 먹는 생선, 특히 완도 멸치 같은 식품을 자주 섭취하는 식습관은 전신의 뼈 건강은 물론, 이석이 지나치게 약해지지 않도록 돕는 데도 도움이 될 수 있습니다. 이러한 이석 정복술과 개인적인 노력으로 귀 속 작은 돌멩이가 제자리를 찾는 순간, 흔들리던 몸과 세상도 다시 안정된 중심을 되찾게 될 것입니다.김원국 약사/향우