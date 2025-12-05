완도군 해양문화·역사연구 보고서 마무리... "해역만큼은 반드시 지켜야"

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

"지명은 역사이며 영토입니다. 이름을 붙이는 순간 그 공간의 주인이 명확해집니다."

"지역이 스스로 지역의 가치를 연구하지 않았던 것, 이것이 가장 큰 과오였다."

전남 완도군의 해양문화·역사연구 용역 최종보고회가 지난 12월 1일 완도군 상황실에서 열렸다.지난 9월 중간보고회 이후 지역주민, 전문가, 행정의 보완 의견을 반영해 전남도서문화연구원 측이 정리한 최종 결과물은 지역의 해역 분쟁 대응과 해양문화 기반 확립이라는 두 가지 목표를 동시에 담아내며 참석자들의 호평을 받았다.보고회에는 연구 책임자인 목포대 강봉룡 교수를 비롯해 연구진, 완도군 관계자, 완도바다지킴이 민간대책위 집행부가 배석했다.질의응답은 예상을 뛰어넘을 정도로 구체적이었으며, 실효성 있는 대응 전략이라는 공감대 속에서 모두가 결과에 만족감을 표했다.그러나 보고서가 완성됐다는 사실보다 더 중요한 것은 그 내용이 역설적이게도 뒤늦은 준비의 대가를 증명하고 있다는 점이다.강봉룡 목포대 교수는 발표 도중 "1차 사수도 분쟁 당시 이 정도 조사와 자료 축적이 이뤄져 있었다면 사수도를 제주도에 넘겨주지 않았을 것"이라며 아쉬움을 전했다. 이는 학자의 감상이 아니라 지난 분쟁 과정을 깊이 들여다본 전문가의 냉정한 평가였다.<완도신문>은 지난 2년 동안 사수도 분쟁 관련 기획 취재를 진행하며 완도 곳곳의 역사·문화 현장을 추적해왔다. 그 과정에서 확인된 수많은 문헌 속 자료와 주민의 증언, 그리고 지도 자료 등은 사수도가 역사적으로 완도 주민의 터전이었다'는 점을 강하게 뒷받침했다. 연구원 역시 이번 용역 과정에서 동일한 사실을 여러 차례 확인했다고 밝혔다.용역 연구진은 "과거 행정 문서 속의 사소한 기록과 어민들의 구술 자료, 그리고 미처 정리되지 않았던 해상 이동 경로 등이 조각처럼 흩어져 있었으나, 이를 체계적으로 모으지 못한 것이 가장 큰 패착이었다"고 분석했다.연구원 측은 "최종적으로 제출된 자료보다 훨씬 강력한 근거가 준비돼 있었지만 이미 절차가 끝난 뒤였다"고 설명했다. 그러면서 "우리가 조금만 더 빨랐다면 결과는 달랐을 것이다"고도 전했다.결국 이번 보고서는 사수도는 잃었지만, 잃지 않을 수 있었던 섬이라는 비극적 교훈을 남긴 셈이다.1차 분쟁에서 섬 자체를 잃은 완도군이 앞으로 맞닥뜨릴 가장 큰 과제는 2차 해역 분쟁 대응이다. 사수도 주변 해역은 어업권과 수산자원 보호, 그리고 향후 해양관광·해양영토 관리 등에서 결정적 가치가 있는 곳이다. 이 해역마저 확보하지 못한다면 완도군의 해양 주권은 치명적인 타격을 입을 수 있다.강봉룡 교수는 보고회에서 "해역 분쟁은 마지막 기회이다. 과거와 같은 실수를 반복하지 않기 위해 보고서를 넘어 실천 전략이 필요하다"고 강조했다. 그는 특히 해역의 생활사 자료와 어업 활동의 실제 범위, 그리고 지명 변화의 역사, 지도·항로 기록 등 국제 분쟁에서도 통용되는 핵심 논리들을 완도 기준으로 재정리해야 한다고 제시했다.그러나 문제는 지역사회의 분위기가 1차 분쟁 때와 크게 다르지 않다는 점이다. 연구 용역 완료에도 불구하고, 해역 분쟁을 위한 민관 협조 체계가 충분히 갖춰지지 않았다는 지적이 나왔다. 일부 단체들은 여전히 갈등을 빚고 있으며, 주민 관심도는 낮다.이에 주민 A씨는 "사수도를 잃고 나서야 후회했지만, 해역마저 잃는다면 완도 미래의 기반 자체가 흔들릴 것이다. 행정과 지역사회가 이제는 한목소리를 내야 한다"고 전했다.이번 보고회에서 드러난 또 하나의 문제는 완도군의 해양·역사문화 인식이 총체적으로 부실했다는 사실이다. 향토사학자라고 주장하는 이들과 지역 문화단체조차 지역의 유산을 제대로 파악하지 못해 스스로 기록을 지우거나 외면해온 사례가 반복적으로 드러났다.예컨대, 완도군은 '항일의 섬', '독립운동의 성지'라는 타이틀을 내세우며 지역의 정체성을 강조해왔지만 정작 일제강점기 구조물의 보존이나 기록에 실패했다. 일부 건축물은 근대문화유산으로 가치가 충분함에도 오래된 건물이라는 이유로 철거됐다. 이는 해양문화사의 측면에서 매우 뼈아픈 실수다.지역 문화단체가 스스로 연구와 보존 기능을 수행하기보다 행사 중심의 활동에 치중하거나 이권 개입 논란에 휘말리며 본래의 취지에서 멀어졌다는 점이다. 이는 결국 지역 사회 스스로가 우리의 역사를 외면해온 결과이며, 사수도 분쟁의 간접적 원인 중 하나로 지적된다.연구원 측은 완도군이 반드시 추진해야 할 과제로 '고유 지명 복원'을 강조했다. 실제로 미등록 되거나 이름 없는 섬이 여전히 남아 있으며, 이는 행정 경계와 해양영토 확보에 불리하게 작용한다.강교수의 발언은 단순한 언어 문제를 넘어 해양주권 전략의 핵심으로 받아들여졌다. 해양강국들은 섬의 명명과 지명 복원 사업을 대규모로 추진해왔으며, 이는 국제 해양 분쟁에서도 강력한 증거로 활용된다. 완도군도 이를 본격적인 정책으로 전환해야 한다는 주장이다.1차 사수도 분쟁을 다시 탓하는 것은 의미 없는 일이다. 그래서인지 연구 보고서도 1차 분쟁의 실책을 지적하는 데 초점을 두지 않았다. 오히려 보고서가 던지는 메시지는 분명했다.그럼에도 2차 해역 분쟁 준비 과정에서도 여전히 조직적 혼선과 주민 무관심이 반복되고 있다.해양문화 인식 부재와 역사보존 실패, 그리고 자료 정리 미흡은 이제 더 이상 변명의 여지가 없다. 완도군이 이번 보고서를 계기로 해양문화·역사 정책을 본격적으로 재정비할 수 있을지, 그리고 2차 분쟁을 어떻게 준비할지에 완도의 미래가 달려 있다.