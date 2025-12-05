논산시, 인도네시아와 농식품 산업 협력 강화

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 자카르타 내무부 장관 공관에서 티토 카르나비안 내무부 장관과 마주 앉아 논산 농식품의 인도네시아 진출 확대 방안을 논의하고 있다. (사진 백성현 시장 SNS캡쳐) ⓒ 논산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲자카르타 주정부 청사에서 백성현 논산시장과 프라모노 아눙 주지사가 논산딸기를 들고 환하게 웃으며 향후 협력을 다지고 있다. (사진 백성현 시장 SNS캡쳐) ⓒ 논산시 관련사진보기

충남 논산시가 농식품 산업의 해외 진출을 가속화하고 있다. 지난 4일(현지시간) 인도네시아 자카르타에서 열린 주요 정부 면담에서 논산시의 논산 농식품 해외박람회(2026년), 세계딸기산업엑스포(2027년)에 대한 공식 지지와 공동 추진 약속을 이끌어냈다.이번 방문은 지난 2월 자카르타 코타카사블랑카(Kota Kasablanka)에서 열린 '2025 논산시 농식품 해외박람회'의 성공 개최가 계기가 됐다.당시 논산 농식품은 현지 소비자들로부터 높은 관심과 신뢰를 확보하며 판로 확대 가능성을 입증했다. 인도네시아 측은 행사 재개최를 공식 요청하기도 했다.백성현 시장은 이번 방문에서 인도네시아 중앙정부와 지방정부를 잇따라 만나 국제 협력의 틀을 공고히 했다.첫 면담은 티토 카르나비안 내무부 장관과 단독으로 진행됐다. 장관은 논산 농식품 산업의 경쟁력을 높이 평가하며 "2026 해외박람회와 2027 세계딸기산업엑스포에 정부 차원에서 적극 협력하겠다"고 밝혔다.이어 자카르타 주정부 청사에서 프라모노 아눙 주지사와 공식 면담을 가졌다. 주지사는 "논산 농식품은 이미 현지 시장에서 품질로 신뢰를 얻은 브랜드"라며 주정부 차원의 공동 참여 및 협력 의사를 표명했다.특히 ▲박람회 준비 ▲현지 홍보 ▲유통·판로 연계 등 실질적 실행 단계까지 함께 하겠다는 입장을 공유했다.이날 면담 직후 열린 공동 기자회견에서는 2026년 농식품 해외박람회를 자카르타와 공동으로 개최하고, 2027년 세계딸기산업엑스포에 공식 참여하며, 농식품 교역 확대와 관광·문화 교류 협력을 강화한다는 내용을 발표했다. 이는 양 도시가 공동 성장 모델을 구축해 나가겠다는 의지를 보여주는 대목이다.논산시는 이번 협약을 세계시장 공략의 중대 전환점으로 평가하고 있다. 특히 글로벌 바이어 네트워크 구축, 브랜드 전략 수립, 현지 유통망 확보 등 후속 사업에 속도를 낼 계획이다.백성현 시장은 "논산 농업과 기술, 브랜드는 더 이상 지역에 머무르지 않는다"며 "논산은 세계로 나아가고 있고, 세계는 논산을 선택하고 있다"고 강조했다.한편 논산시는 2026년 2월 전후에 자카르타에서 또 한 차례 해외박람회를 개최할 예정이며, 이를 2027년 세계딸기산업엑스포와 연계한 대표 글로벌 행사로 발전시키겠다는 목표다.