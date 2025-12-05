"법으로 끝장 내달라" 12.3 광장의 분노, 그리고 요구

큰사진보기 ▲지난 3일 진행된 '12.3 시민대행진' 현장 모습 ⓒ 김순희 관련사진보기

너무 멀기도 하고, 춥기는 왜 그렇게 추운지... 무엇보다 행사가 너무 늦게 시작하는 게 마음에 걸렸다. 저녁 7시부터 두 시간 집회하고 행진하고 집에 돌아가려면 지하철이 끊길까봐 영 내키지가 않았다. 그러다가 문득 이 고민이 나만의 것이 아님을 깨달았다. 모두 다 같은 마음일 수도 있어, 혹시라도 비상계엄 1년째 되는 날 진행되는 '12.3 시민대행진' 참여율이 저조할까봐 그것이 더 걱정되었다. 더 이상 생각할 필요도 없었다. 가는 거다.하지만 너무 추웠다. 있는 대로 옷을 껴입고 목도리하고 장갑까지 끼었는데도 추워도 너무 추웠다. 그런데 이상한 현상이 나타나기 시작했다. 한길에 빽빽하게 서 있는 사람들 속에 섞여 있으니 추위가 많이 약해졌다. 나만 그런 게 아니었다. 서로가 서로를 막아주니 바람이 우리를 피해서 달아난 것이었다. 뭉치면 따듯하고 헤어지면 춥다. 예상을 뛰어넘고 참여 인원이 주최 측 추산 3만 명이었단다. 평소에 집회 때마다 꼭 나오는 사람들은 물론, 그날 새벽 알려진 추경호 구속영장 기각 소식에 분개하여 평소 잘 나오지 않던 사람들까지 다수 나왔기 때문이었다.박범계 의원을 실물로 처음 보았다. 기본소득당의 용혜인 의원은 두세 번 본 것 같았다. 용 의원은 "계엄군이 국회에 난입한 절체절명의 순간, 국민께서 막아주시지 않았다면 계엄은 결코 막을 수 없었다"면서도 "책임을 묻지 않는 역사는 백 배, 천 배의 해악으로 돌아온다는 것을 우리 국민은 너무나 잘 알고 있다"고 말했다. 조국 조국혁신당 대표도 모습을 드러냈다.정청래 민주당 당대표도 나왔다. 그는 "더불어민주당은 내란전담재판부를 만들어 사법 쿠데타를 진압하고 다시 민주주의를 바로 세우겠다"고 했다. 이날 참석이 예정됐던 이재명 대통령은 경호상의 이유로 함께 자리하지 못했다. 이밖에도 김병기 더불어민주당 원내대표, 김재연 진보당 상임대표, 한창민 사회민주당 대표 등도 참석했다. 든든했다. 2025년 12월 3일, 우리는 왜 다시 거리에 나왔을까. 이유는 하나였다."내란을 끝내고, 사회를 다시 세우자."겨울밤 여의도 국회 앞 광장은 촛불과 응원봉으로 제법 환했다. 사람들은 매서운 추위에 맞서 서로의 어깨에 기대어 노랫말을 따라 불렀다. 현장에는 다양한 시민단체 깃발과 손팻말이 어우러졌다. 집회의 이름은 길고 무거웠다. '12·3 내란외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진'... 말 그대로 '과거의 내란을 청산'하고 '사회 구조를 바꾸겠다'는 요구를 한데 묶은 집회였다.주최 측은 집회의 목표를 분명히 했다. 핵심은 세 가지로 요약된다.첫째, 내란 및 외환 혐의자에 대한 엄정한 처벌과 사회적 격리. 다시는 그러한 사태가 재발하지 않도록 법적·제도적 청산을 요구했다.둘째, 내란을 옹호하거나 공모한 세력의 정치세력화 차단. 특정 정당·세력을 '내란 공범'으로 규정하고, 정치권에서 배제해야 한다고 주장했다.셋째, 사회대개혁. 경제·사법·언론·행정 등 구조적 문제들을 한꺼번에 바꿔 '민주주의 복원'과 '공정한 사회'로 나아가자는 메시지였다.이 같은 요구는 집회 선언문과 연설을 통해 반복적으로 전달됐다. 현장에 있던 시민들의 반응은 가볍지 않았다."그날(12·3)이 어떤 날이었는지 잊을 수 없다. 다시는 그런 권력 남용이 있어선 안 된다.""법으로 끝장을 내달라. 정치적 책임을 묻지 않으면 민주주의는 허울뿐이다."이와 같은 목소리는 집회의 공통된 정서였다, 분노와 요구의 결의. 거리에 모인 사람들의 표정은 단순한 분노가 아니었다. "다시는 안 된다"는 결의와 "우리가 지켜보겠다"는 감시의 약속이 섞여 있었다. 12·3의 기억은 이제 광장에 남아 또 다른 정치적 실천의 출발점이 될지, 아니면 한 시즌의 분노로 사그라질지... 그 판단은 다음 정치적 순간들이 보여줄 것이다.사람들은 저마다 다른 삶을 살다가 같은 문장을 가슴속에 넣고 이곳에 서 있었다. 행진은 느리게, 그러나 확실히 앞으로 나아갔다. 누군가는 북을 두드리고, 누군가는 휴대폰 불빛을 높이 들어 올렸다. 행렬은 빠르지 않았다. 오히려 느렸다. 하지만 그 느림 속에 이상한 '확실함'이 있었다. 부정할 수 없는 역사 앞에 서서 누구도 대답하지 않던 질문들을 다시 꺼내놓고 비로소 앞으로 나아가겠다는 다짐, 거리 위의 발걸음들이 내게는 그렇게 들렸다.집회가 끝난 자리, 마음은 오히려 시작점에 서 있었다. 우리는 누구나 바뀌어야 한다는 걸 알고 있지만 혼자서는 바꿀 수 없다. 그래서 서로의 존재를 확인하고, 서로의 온기를 확인하기 위해 이렇게 모인다. 그리고 그 순간, 변화는 비로소 가능성이 된다. 어쩌면 12월 3일은 어떤 거대한 개혁이나 정치 구호의 날이 아니라, 내가 잊고 지냈던 가치, 다시 마주하고 싶은 공동체, 그리고 나도 변화의 일부가 될 수 있다는 조용한 확신... 그 모든 것을 다시 깨닫게 해주는 작은 불씨 같은 날이었다.광장을 떠나 집으로 돌아오는 길, 손끝은 차가웠지만 마음은 오래전 잃어버렸던 온기를 되찾은 것처럼 따뜻했다. 우리는 그렇게 또 한 번 '함께'라는 단어를 배워가고 있었다.