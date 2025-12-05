"40년 전 그날을 기억 못하는 고등학생... 오래 울었습니다"

"어떤 이유로든 국가는 국민들의 선한 생각과 선한 모임을 막거나 억압하는 일이 없어야 합니다."

큰사진보기 ▲박은자 작가 ⓒ 박은자 관련사진보기

"우리는 모두 소용돌이치는 시대를 살아왔으나 많은 사람들이 시대에 관심을 갖지 않았고, 방관자로 살았습니다. 나도 그중의 한 사람이었어요. 그 미안함, 그 책망으로 인해 집필의 기회가 왔을 때 흘려보내지 않고 붙들었습니다."

"자신이 무얼 증언했는지 생각이 나지 않는 어린 고등학생 김동전씨는 예순이 넘은 지금까지도 그날의 진실을 알고 싶어 합니다. 얼마나 충격이 컸으면 아무것도 생각나지 않겠습니까? 40년 넘게 자신의 어떤 증언 때문에 선생님들이 옥살이를 했다는 죄책감에 얼마나 많은 날 괴롭고 막막했을까요? 아무것도 생각나지 않는다는 그 말에 오래도록 울었습니다."

큰사진보기 ▲한울회의 설명이 담긴 서문 중에 ⓒ 서로북스 관련사진보기

"그 이전에 이미 그들은 단단한 신앙공동체였고, 서로를 귀하게 여기는 정말 아름다운 공동체였습니다. 학생들은 강요된 증언을 할 수밖에 없었지만, 선생님들은 학생들을 원망하지 않았어요. 오히려 학생들이 마음에 입었을 상처들을 걱정했습니다. 이런 공동체였으니 이분들이 이 사회의 지도자로 건강하게 살아낸 것은 당연한 일입니다."

"재심을 할 것이냐 말 것이냐를 논의한다는 것 자체가 어처구니없는 일 아닙니까? 잘못된 판결을 했던 판사들, 거짓 자백을 강요했던 형사들과 검사들 모두 자신들의 잘못에 대해 잘못했다고 말해야 합니다. 국가 역시 잘못했다고, 미안하다고, 용서해 달라고 말해야 합니다."

"아침 일찍 학교 앞에 가서 등교하는 청소년들을 본 적 있으신가요? 대부분 어깨가 축 늘어져 있고, 발걸음은 천근만근입니다. 얼굴은 무표정하고 힘들어 죽겠다고 말합니다. 만약 학생들과 한울모임을 할 수 있다면, 독서모임을 할 수 있다면, 그들에게 라면을 끓여주며 그들의 허기를 채워주고 그들의 이야기를 끝까지 들어준다면 학생들은 다시 건강해지지 않겠습니까?"

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 서로북스 관련사진보기

"김종생 목사님의 이야기를 읽다가 육군 교도소에서 고문당하는 장면을 쓰고 나서 한 달 넘게 허벅지 통증에 시달렸습니다. 홍성환 선생님의 이야기를 쓰다가 도서관에서 눈물이 한없이 쏟아져 몇 시간을 울고 나서 글을 쓴 적도 있어요."

"진실이 제대로 규명되지 않는다면 또다시 정직하게 사는 사람들이 압박과 고통을 당하게 될 것입니다. 내가 살아온 세상이 정의롭지 못했다고 해도 우리의 아이들이 살아야 할 세상은 정의롭고 아름다워야 하지 않겠습니까?"

박은자 작가. 충남 아산 출생으로 2000년 크리스챤신인문예상, 2002년 샘터상, 2007년 한국 크리스챤문학상 동화부문 대상을 수상했다. 《크리스챤신문》에 2000년부터 2016년까지 동화, 단편소설, 교육 이야기 등을 썼으며, 최근에는 노인들의 삶 이야기를 담은 〈삶은 동화〉 시리즈를 발표했다. 저서로 《은자네 동화책방 첫번째 이야기》, 《은자네 동화책방 두번째 이야기》 등이 있다.

1981년 전두환 정권 시절, 대전에서 시작된 기독교 청년 독서모임 '한울회'가 국가보안법 위반 혐의로 탄압받은 사건을 다룬 책 <하늘에서처럼 땅에서도>(2025년 9월)가 출간됐다. 저자 박은자 작가는 지난 2일부터 4일까지 기자와의 이메일 인터뷰를 통해 46년이 지난 지금도 여전히 아물지 않은 상처와 국가폭력의 실상을 증언했다.박은자 작가에게 '한울회 사건'은 처음엔 낯선 이야기였다. 그는 "듣기는 했었지만 관심을 갖지 못했다"며 "나와 아무 상관이 없는 일이었다"고 고백했다.전환점은 우연히 찾아왔다. 친분이 있던 분이 한울회 사건의 중심에 있었고, 견딜 수 없는 고초를 당했다는 사실을 알게 된 것이다. 특히 이규호 선생이 고문 후유증으로 일찍 세상을 떠났다는 사실에 큰 충격을 받았다.인터뷰 중 작가가 가장 가슴 아파했던 대목은 당시 고등학생이었던 김동전씨의 이야기였다.작가는 한울회 사건의 피해자들을 "아름다운 사람들"이라고 표현했다. 학생들과 더 좋은 이야기를 나누고 싶어 했고, 자신의 시간과 주머니를 아낌없이 내준 선생님들, 그리고 그런 선생님과 선배들에게 가슴 설레며 달려가던 어린 학생들의 모습이 너무나 아름다웠다는 것이다.한울회 회원 중 여섯 명은 옥고를 치렀고, 여러 회원이 무자비한 고문을 당했다. 거짓 증언을 강요당하고, 어쩔 수 없이 거짓 증언을 해야 했던 시간들이 있었다. 그럼에도 이들이 이후 목회자로, 교수로, 교사로, 공무원으로 건강하게 살아낼 수 있었던 이유는 무엇일까?작가는 한울회 사건 피해자들에게 대한민국이 당장 해야 할 일로 재심을 꼽았다.그는 "잘못을 시인하지 않는 국가는 국민들로부터 신뢰를 받을 수가 없다"며 "한울모임 사람들 목에 아직도 걸어놓은 빨갱이라는 붉은 줄을 잘라내는 일을 속히 진행하는 것, 그것이 바로 최소한의 권리를 회복시켜 주는 일"이라고 강조했다.박 작가는 한울회가 국가폭력에 의해 와해되지 않았다면 전국에 퍼져 지금처럼 가치관이 무너진 혼돈의 사회는 되지 않았을 것이라고 아쉬워했다.그는 "한울의 정신은 지금 우리 사회가 살려내야 할 가치"라며 "우리가 다시 회복시켜야 할 아름다운 공동체 이름이 바로 한울"이라고 말했다.박은자 작가는 <하늘에서처럼 땅에서도>를 열흘 남짓 만에 써냈다. 그 열흘 동안 잠자면서도, 밥을 먹으면서도 한울을 끌어안고 있었다고 한다.그는 진실규명과 사법정의 실현의 중요성을 강조하며 인터뷰를 마무리했다.