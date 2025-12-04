국회의원들 "BNK금융 회장 셀프 연임 즉각 중단" 촉구

큰사진보기 ▲더불어민주당 허성무(창원성산), 김정호(김해을) 국회의원이 4일 국회 소통관에서 기자회견을 열었다. ⓒ 허성무의원실 관련사진보기

더불어민주당 부산울산경남 국회의원들이 부산지역(원외)위원장, 시민사회와 함께 BNK금융지주의 불투명한 회장 선임 절차와 이른바 '셀프 연임' 논란을 강하게 비판하며 금융감독당국의 즉각적인 조치를 요구하고 나섰다.허성무(창원성산)‧김정호(김해을) 국회의원은 4일 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "현 빈대인 회장이 자신이 임명한 사외이사들로 구성된 임원추천위원회(임추위)를 통해 연임을 추진하면서 BNK금융의 지배구조 공정성을 심각하게 훼손하고 있다"며 절차 중단과 임추위 해체를 촉구했다.이날 기자회견에는 김태선(울산동구), 김상욱(울산남구), 민홍철(김해갑) 의원과 박성현(동래구)‧유동철(수영구)‧이명원(해운대을)‧이재용(금정구(직대))‧이정식(연제구(직대)) 지역위원장, 이만수 전 부산경실련 공동대표가 참석하거나 이름을 올렸다.허성무 의원은 "BNK금융은 부산시민이 국제통화기금(IMF) 위기에도 직접 지켜낸 시민의 은행임에도 어느 순간 사유화되고 있다"라며 "지난 10월 국회 국정감사에서 지적을 받은 뒤에도 BNK 경영진은 오히려 불공정한 절차의 속도를 높여 최종후보 확정을 앞두고 있다"라고 비판했다.민주당 부산지역 원외 위원장들은 특히 BNK금융 임추위 구성에 대한 문제를 강하게 제기했다. 이들은 '사외이사 8명 전원, 빈대인 회장 임명', '그 사외이사들이 임추위로 그대로 재배치', '추석 연휴 기간 중 비공개 절차 개시', '여타 경쟁 후보 참여가 사실상 불가능한 짧은 등록기간 운영' 등에 대해 지적하면서 "사실상 외부 경쟁자를 원천 차단해 특정인 연임을 기정사실화하려는 '셀프 연임 방식'"이라고 지적했다.그러면서 이들은 "금융감독원은 감독을 관치로 오해해선 안 된다"라며 "BNK금융의 공공성과 금융소비자 신뢰가 무너지는 상황에서 감독기관이 방관하는 것이야말로 직무유기"라고 강조했다.BNK금융지주의 대주주이자 국민의 노후자금을 관리하는 국민연금공단에 대해 이들은 "대주주로서 주주권을 행사하고, 사유화 시도를 견제할 의무가 있다"며 연임 저지에 적극 나설 것을 촉구했다.국회의원을 비롯한 이들은 '임원추천위원회 절차 즉각 중단 및 해체', '회장 선임 과정 전반 및 정권 실세 연계 의혹에 대한 금감원·감사원 특별검사', '국민연금공단의 주주권 행사 및 지배구조 개선 참여', '빈대인 회장·방성빈 은행장의 즉각 사퇴'을 요구했다.이들은 "BNK금융은 부산시민의 은행으로서 다시 공공성과 투명성을 회복해야 한다"라며 "지역금융이 특정 세력의 사금고로 변질되는 사태가 재발하지 않도록 시민과 함께 끝까지 지켜볼 것"이라고 밝혔다.BNK금융지주는 부산은행, 경남은행 등을 두고 있다.