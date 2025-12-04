거창 '지역 문학계 염원 담은' 신달자문학관 개관

큰사진보기 ▲거창 신달자문학관 개관식 ⓒ 거창군청 관련사진보기

'신달자 문학관'이 거창에 문을 열었다. 거창군은 4일 신달자(81) 시인, 구인모 거창군수, 문인과 주민들이 참석한 가운데 개관식을 열었다.문학관은 기존 시설을 개조해 1층에는 전시공간과 강의실, 2층에는 수장고와 기획전시실을 갖춘 열린 문화공간으로 새롭게 단장되었다.거창군은 "이번 문학관 개관은 거창 출신 신달자 시인과의 업무협약 및 지역 문학계의 염원을 담아 추진됐다"라고 설명했다.이날 행사에서 신달자 시인은 '2025년 인촌상' 수상 상금인 2000만 원을 지역 인재 육성을 위한 장학금으로 기탁했다.구인모 거창군수는 "신달자문학관을 지역 문학인의 창작 플랫폼이자, 방문객들이 시인의 문학세계를 향유하는 열린 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.신달자 시인은 1943년 12월 거창에서 태어나 숙명여자대학교를 나왔고, 1964년 시 <환상의 밤"으로 문단에 나왔다. 신달자 시인은 한국시인협회 회장, 한국문학번역원 이사, 명지전문대 문예창작과 교수 등을 지냈다.시 시인은 책 <여자로 산다는 것은>, <성냥갑 속의 여자>, <물 위를 걷는 여자>, <혼자 사랑하기>, <백치슬픔> 등 많은 저서를 펴냈다.