사회부산경남한줄뉴스 25.12.04 20:36ㅣ최종 업데이트 25.12.04 20:36 함양 지역 기업 2곳, 장학금 1천만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲이효숙 (합)함양환경 대표 장학기금 전달 ⓒ 함양군청 관련사진보기 큰사진보기 ▲노혜능(주)보원이엔지 대표 장학기금 ⓒ 함양군청 관련사진보기 (재)함양군장학회는 4일 (합)함양환경 이효숙 대표와 직원 일동이 500만 원, ㈜보원이엔지 노혜능 대표가 500만 원을 지역 인재 육성을 위해 장학금으로 기탁했다고 밝혔다. 진병영 함양군장학회 이사장은 "지역 발전을 위해 지속적으로 나눔을 실천해 주시는 두 기업 대표님과 직원 여러분께 깊이 감사드린다"라며 "기탁된 장학금은 지역 학생들의 성장과 교육 지원에 소중히 사용하겠다"라고 밝혔다. #장학금 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사국회의원들 "BNK금융 회장 셀프 연임 즉각 중단" 촉구 갤러리 오마이포토 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 1/8 이전 다음 이전 다음 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.