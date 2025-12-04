함양 지역 기업 2곳, 장학금 1천만 원 기탁

큰사진보기 ▲이효숙 (합)함양환경 대표 장학기금 전달 ⓒ 함양군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲노혜능(주)보원이엔지 대표 장학기금 ⓒ 함양군청 관련사진보기

(재)함양군장학회는 4일 (합)함양환경 이효숙 대표와 직원 일동이 500만 원, ㈜보원이엔지 노혜능 대표가 500만 원을 지역 인재 육성을 위해 장학금으로 기탁했다고 밝혔다.진병영 함양군장학회 이사장은 "지역 발전을 위해 지속적으로 나눔을 실천해 주시는 두 기업 대표님과 직원 여러분께 깊이 감사드린다"라며 "기탁된 장학금은 지역 학생들의 성장과 교육 지원에 소중히 사용하겠다"라고 밝혔다.