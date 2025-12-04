메뉴 건너뛰기

25.12.04 20:36최종 업데이트 25.12.04 20:36

거제 연초면 바름정사, 이웃돕기 성금 180만 원 기탁

거제 연초면 바름정사, 이웃돕기 성금 180만 원 기탁
거제 연초면 바름정사, 이웃돕기 성금 180만 원 기탁 ⓒ 거제시청

4일 거제시 연초면에 있는 바름정사(주지 행화 스님)가 이웃돕기 성금 180만 원을 연초면에 전달했다.

행화 스님은 "연말을 맞아 주변의 이웃들에게 작은 온기를 전하고 싶었다"며 "이번 나눔이 힘든 시간을 겪는 분들께 조금이나마 위로가 되길 바란다"고 말했다.

#바름정사

댓글
윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

