사회부산경남한줄뉴스 25.12.04 20:36ㅣ최종 업데이트 25.12.04 20:36 거제 연초면 바름정사, 이웃돕기 성금 180만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲거제 연초면 바름정사, 이웃돕기 성금 180만 원 기탁 ⓒ 거제시청 관련사진보기 4일 거제시 연초면에 있는 바름정사(주지 행화 스님)가 이웃돕기 성금 180만 원을 연초면에 전달했다. 행화 스님은 "연말을 맞아 주변의 이웃들에게 작은 온기를 전하고 싶었다"며 "이번 나눔이 힘든 시간을 겪는 분들께 조금이나마 위로가 되길 바란다"고 말했다. #바름정사 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사국회의원들 "BNK금융 회장 셀프 연임 즉각 중단" 촉구 갤러리 오마이포토 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 1/8 이전 다음 이전 다음 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.