거제 연초면 바름정사, 이웃돕기 성금 180만 원 기탁

4일 거제시 연초면에 있는 바름정사(주지 행화 스님)가 이웃돕기 성금 180만 원을 연초면에 전달했다.행화 스님은 "연말을 맞아 주변의 이웃들에게 작은 온기를 전하고 싶었다"며 "이번 나눔이 힘든 시간을 겪는 분들께 조금이나마 위로가 되길 바란다"고 말했다.