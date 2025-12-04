메뉴 건너뛰기

25.12.04 20:35최종 업데이트 25.12.04 20:35

거제 상문동 지역사회보장협의체, 이웃돕기 라면 21상자 기부

지난 4일 상문동지역사회보장협의체(공동위원장 김준오·윤원화)는 연말을 맞아 50만 원 상당의 라면 21상자를 상문동 희망나눔곳간에 기부하며 지역사회에 따뜻한 온정을 전했다.

전달된 라면은 희망나눔곳간을 통해 상문동 내 복지위기가구와 홀몸 어르신 등에 지원될 예정이다.

거제 상문동 지역사회보장협의체, 이웃돕기 라면 21상자 기부
거제 상문동 지역사회보장협의체, 이웃돕기 라면 21상자 기부 ⓒ 거제시청



#라면

