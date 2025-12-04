사회부산경남한줄뉴스 25.12.04 20:35ㅣ최종 업데이트 25.12.04 20:35 거제 상문동 지역사회보장협의체, 이웃돕기 라면 21상자 기부 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 지난 4일 상문동지역사회보장협의체(공동위원장 김준오·윤원화)는 연말을 맞아 50만 원 상당의 라면 21상자를 상문동 희망나눔곳간에 기부하며 지역사회에 따뜻한 온정을 전했다. AD 전달된 라면은 희망나눔곳간을 통해 상문동 내 복지위기가구와 홀몸 어르신 등에 지원될 예정이다. 큰사진보기 ▲거제 상문동 지역사회보장협의체, 이웃돕기 라면 21상자 기부 ⓒ 거제시청 관련사진보기 #라면 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사국회의원들 "BNK금융 회장 셀프 연임 즉각 중단" 촉구 갤러리 오마이포토 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 1/7 이전 다음 이전 다음 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.