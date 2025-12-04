메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.04 20:35최종 업데이트 25.12.04 20:35

코스메디슨, 김해미래인재장학재단 500만원 기탁

원고료로 응원하기
코스메디슨, 김해미래인재장학재단 500만원 기탁
코스메디슨, 김해미래인재장학재단 500만원 기탁 ⓒ 김해시청

4일 코스메디슨(대표 정주영)은 김해시미래인재장하재단에 장학기금 500만원을 기탁했다. 코스메디슨은 지난 2021년부터 매년 500만원씩 기부를 이어오며 지금까지 5년간 2,500만원의 장학기금을 기부했다.

정주영 대표는 "매년 기분 좋은 일로 만나뵐 수 있어 기쁘다"며 "학생들이 맘 편히 공부할 수 있는 환경을 조성하는데 일조할 수 있어 기쁘고 기업이윤을 사회에 환원할 수 있는 기회를 준 재단에도 감사드린다"고 말했다.

#장학금

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사국회의원들 "BNK금융 회장 셀프 연임 즉각 중단" 촉구

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기