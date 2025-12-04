사회부산경남한줄뉴스 25.12.04 20:35ㅣ최종 업데이트 25.12.04 20:35 코스메디슨, 김해미래인재장학재단 500만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲코스메디슨, 김해미래인재장학재단 500만원 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기 4일 코스메디슨(대표 정주영)은 김해시미래인재장하재단에 장학기금 500만원을 기탁했다. 코스메디슨은 지난 2021년부터 매년 500만원씩 기부를 이어오며 지금까지 5년간 2,500만원의 장학기금을 기부했다. 정주영 대표는 "매년 기분 좋은 일로 만나뵐 수 있어 기쁘다"며 "학생들이 맘 편히 공부할 수 있는 환경을 조성하는데 일조할 수 있어 기쁘고 기업이윤을 사회에 환원할 수 있는 기회를 준 재단에도 감사드린다"고 말했다. #장학금 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사국회의원들 "BNK금융 회장 셀프 연임 즉각 중단" 촉구 갤러리 오마이포토 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 1/7 이전 다음 이전 다음 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.