코스메디슨, 김해미래인재장학재단 500만원 기탁

4일 코스메디슨(대표 정주영)은 김해시미래인재장하재단에 장학기금 500만원을 기탁했다. 코스메디슨은 지난 2021년부터 매년 500만원씩 기부를 이어오며 지금까지 5년간 2,500만원의 장학기금을 기부했다.정주영 대표는 "매년 기분 좋은 일로 만나뵐 수 있어 기쁘다"며 "학생들이 맘 편히 공부할 수 있는 환경을 조성하는데 일조할 수 있어 기쁘고 기업이윤을 사회에 환원할 수 있는 기회를 준 재단에도 감사드린다"고 말했다.