대청호 녹조 대응, '제거 중심'의 오래된 관행을 넘어

충청권 상수원인 대청호의 녹조 문제가 매년 반복적으로 심화되는 가운데, 이를 단순한 제거 기술로 대응해온 기존 방식에 대한 전면적 재검토가 필요하다는 문제가 제기됐다. 지난 3일 청주국제에코콤플렉스에서 열린 '제2차 대청호 포럼 녹조저감을 위한 집중토론회'에서는 녹조의 생태적 성격부터 상수원 정책, 영양염류 관리, 정수 과정의 한계, 규제 완화 문제까지 폭넓은 논의가 있었다.이번 행사는 충북물포럼과 사단법인 대청호보전운동본부가 공동으로 주관했다. 이복원 충청북도 경제부지사는 축사를 통해 '대청호가 충청권 주민의 생명수로서 가진 중요성이 다시 한 번 강조 하면서 대청호 문제는 단순한 수질 개선을 넘어, 생태계 건강성과 도민의 안전한 식수 확보가 함께 걸린 사안이라는 점'을 강조했다. '반복적 녹조 현상의 원인이 단일한 요소가 아닌 복합적 구조에서 비롯된 만큼, 대응 역시 구조적 접근이 필요하고, 방향성에 대해 논의는 자리가 되기'를 바란다고 말했다.첫 번째 발제는 녹조란 무엇인가? 진실과 오해에 대해 서울대학교 그린바이오과학기술연구원의 최지용 교수(아래 최 교수)의 발제했다. 최 교수는 녹조를 생태계 구성 요소 중 하나로 바라보는 관점 전환이 제시를 말했다. '녹조는 자연적으로 존재하는 생물군이며, 문제는 인간 활동으로 인한 과영양화와 흐름 상실에서 비롯된다는 점'을 강조하면서, '녹조를 전면적으로 제거하는 데 초점을 두기보다, 수역의 흐름을 회복하고 영양염류를 통합적으로 관리하는 것이 핵심 전략'이 되어야 한다고 설명했다.이어 상수원 녹조저감 정책방향과 기술동향에 대해 안치용 한국생명공학연구원 책임연구원(아래 안 연구원)이 두 번째 발제를 진행했다. 상수원에서 발생하는 녹조의 특성과 최근 연구 경향이 소개됐다. 안 연구원은 '과거 인(Phosphorus)이 가장 큰 영향 인자로 분류되었으나 최근에는 질소(Nitrogen)의 영향이 입증되고 있는 경향을 소개'하고 '녹조 독성 조기경보 체계 역시 전환이 필요하다'는 의견을 제시했다.'기존 ELISA나 LC/MS 분석 방식 외에, 독성 남조류의 유전자 정보를 활용해 신속하게 감시할 수 있는 qPCR 기반 기술에 대해 소개하면서 빠른 확인이 가능한 방식으로의 전환이 필요하다'고 강조했다. '녹조 독성의 정확한 확인이 늦어지는 방식고 더불어 기존 체계가 한계에 대해 말하고 변화가 필요하다'고 설명했다.세 번재 발제는 대청호 녹조발생 특성 및 처리현황에 대해 조주영 한국수자원공사 물환경부장(아래조 부장)의 진행했다. 대청호의 녹조 발생 양상이 해마다 다르게 나타나는 점과 제거 기술의 시범가동의 장점에 대해 분석하고 설명했다.조 부장은 '문의 수역에서는 총인 농도와의 명확한 상관성이 확인되었으나, 다른 유역에서는 유입량이나 기상 조건, 유역별 오염원 구조에 따라 전혀 다른 패턴이 나타났다'며 인과관계의 입증이 매우 어려운 점을 토로했다. "이는 대청호가 단일한 지표로 관리될 수 없는 호소라는 점을 보여주며, 유역별 세분화된 관리와 장기적 관찰이 필요하다"는 점을 강조했다. 아울러 '플라즈마를 활용한 제거의 효과가 있었으며, 특정지역에 필요한 구역을 설정해 제거할 때 효율이 있을 것"이라고 강조하며 발제를 마쳤다.종합토론에서는 녹조 문제를 악화시키는 구조적 원인들이 여러 측면에서 지적됐다. 우선 상수원보호구역 규제 완화 시도가 지속되고 있는 현실이 문제로 언급됐다. 음식점 허용 면적을 100제곱미터에서 150제곱미터로 확대한 사례를 소개하며, 오염원은 그대로 둔 채 규제만 완화하는 정책 방향의 모순이 강조됐다.이어 기술 중심 대응의 한계 역시 반복적으로 제기됐다. 플라즈마 처리, 녹조제거선 등 각종 처리 기술이 매년 동원되고 있으나, 이는 일시적 제거에 불과하며 근본적인 원인을 해결하지 못하고 있다는 비판이 이어졌다. 일부 지역에서는 세포 수가 높게 나타나는 여름철뿐 아니라 늦가을까지 제거선이 운영되는 등, 기술 중심 대응이 장기적으로 지속되는 구조가 형성되고 있다는 문제를 지적했다. 대청호의 안정적 흐름이 확보되지 않을 경우, 기술적 대응은 일시적 처치에 그칠 수밖에 없다는 진단을 하기도 했다.또한 대청호 수위를 경직되게 유지하는 광역상수도 운영 체계가 녹조 문제에 간접적으로 영향을 미치고 있다는 분석이 제기됐다. 수질이 악화된 시기에는 탄력적인 방류를 통해 흐름을 확보하는 방식의 검토가 필요하다는 의견도 나왔다. 이는 대청호 운영치 단순한 저장 기능을 넘어 수질 관리 기능과 연계되어야 한다는 의미로 해석된다.녹조가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 마련의 필요성도 논의됐다. 환경부가 마이크로시스틴 기준 20ppb 도입을 검토 중이라는 사실이 공유되었으나, 상수원으로서 대청호의 특성을 고려한 별도의 평가 기준과 관리 체계가 필요하다는 의견이 뒤따랐다. 동시에 농업 부문에서 배출되는 질소와 인 문제, 세종보와 백제보 등 하천보 운영으로 인한 유속 저하 문제, 정수 과정에서 발생하는 부산물 문제 등 유역 전반의 오염원 구조가 함께 논의되었다.기후위기의 영향도 중요한 요인으로 다뤄졌다. 녹조 발생 범위와 기간이 전 세계적으로 확대되는 추세 속에서, 국내 대응은 여전히 사전 예방보다 사후 처리에 치중하고 있다는 점을 지적하기도 했다. 장기적 예측과 선제적 대응을 위한 체계적 관리 계획이 필요하다는 것이다.이번 토론회의 핵심은 대청호 녹조 문제가 단순한 기술적 제거로 해결되지 않는다는 데 있다. 유역의 오염원 관리가 미흡한 상황에서 기술만으로 문제를 덮는 방식은 지속 가능하지 않으며, 오염원 관리, 흐름 회복, 정책 체계 전반의 전환이 요구가 제기되었다. 녹조가 매년 반복되는 현상은 개별적 사건이 아니라, 오랜 시간 누적된 구조적 문제의 결과라는 점이 다시 한 번 확인된 자리가 되었다.