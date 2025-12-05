언 땅에 마늘 심은 뒤 만든 마늘멸치볶음

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲마늘을 심기 위해 쪼개고 있는 모습마늘을 심기 위해 쪼개고 있는 사진입니다. ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲밭에서 마늘을 심기 전마늘을 심기전 모습입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲마늘을 심은 모습마늘을 심은 모습을 담은 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲마늟을 다 심고 볏짚으로 덮다마늟을 다 심고 볏짚으로 덮은 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲밭에 심고 남은 마늘을 넣어 만든 마늘멸치뽁음요리밭에 심고 남은 마늘을 넣어 만든 마늘멸치뽁음요리 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

12월 초 남편과 같이 밭으로 마늘을 심으러 갔습니다.마늘을 심기 전날, 씨 마늘을 사러 육거리 전통 시장을 찾았습니다. 마늘가게에 가니, "씨 마늘은 벌써 떨어져 없다"라고 합니다. 남편하고 나는 마늘가게에서 서로 얼굴을 마주 보고 말을 잃었습니다. 다른 마늘가게를 찾아다니면서 알아보니 " 씨 마늘은 없다"라는 답변이 돌아옵니다.남편이 11월 중순에 밭고랑 만들어 거름을 주고 비닐을 씌워 놓았다고 했습니다. 마늘을 비닐 씌워 놓고 바로 심자는 것을 바쁘다는 이유로 차일피일 미룬 것이 12월이 된 것입니다. 육거리 시장을 한 바퀴 돌아다니며 알아보고서야 한 마늘가게에서 작은 마늘 두 접을 샀습니다.마늘가게 사장님한테 씨 마늘은 언제 사면 좋은 마늘은 사들일 수 있느냐고 여쭈니 "요즘은 마늘을 일찍 심는 추세라 10월 중순부터 11월까지 많이 찾는다"라고 합니다. 그리고 씨 마늘은 냉동에 들어가지 않고 바람에 건조한 마늘이 씨 마늘이라는 것도 알았습니다.마늘 농사를 지으면서도 씨 마늘을 모르고 사는 것이 부끄러웠습니다. 사 온 마늘을 남편과 밤에 쪼개어 놓고 잠이 들었습니다. 다음 날 아침에 일어나니 생각보다 날씨가 추워 밭에 기가 싫었습니다. 남편한테 "혼자 심지 뭐 하러 같이 가서 심느냐"라고 짜증을 부리면서 심을 마늘을 들고 집을 나섰습니다.밭에는 얼음이 얼고 들어서자마자 한기가 느껴질 정도로 춥습니다. 땅이 얼어서 마늘을 심을 수 있을지 가늠하기 힘들 정도였습니다. 밭에는 호미도 들어가지 않을 정도로 흙이 얼어붙어 있습니다. 밭에 왔으니 심기는 심어야 했습니다. 남편하고 같이 마늘을 심어도 손이 시려서 주머니에 손이 들어갑니다.얼지 않은 흙을 찾아 한참을 헤맸습니다. 수풀이 우거져 마른 건초를 걷어내고서야 부드러운 흙을 삽으로 퍼다 심은 마늘을 덮었습니다. 그 위에 볏짚도 덮어 주었습니다. 마늘을 심고 밭에서 나오면서 내년부터는 땅이 얼기전에 심어야겠다고 다짐했습니다.동의보감에 마늘은 '성질이 따뜻하고 맛이 매우며 독이 있다. 냉과 풍증을 제거하고 비장을 튼튼하게 하며 위를 따뜻하게 한다. 전염병을 예방하고 해충을 죽인다'고 기록 되어 있습니다.마늘을 심고 많이 남아 마늘 멸치, 볶음을 만들기로 했습니다.재료 : 멸치, 마늘, 식용유, 진간장, 설탕, 물, 올리고당, 참기름, 깨소금1. 마늘을 씻어 얇게 잘라 줍니다.2. 멸치를 프라이팬에 중불로 5분 정도 볶아 줍니다.3. 프라이팬에 복은 멸치를 꺼내서 한 김 식혀 줍니다.4. 식용유를 넣고 편 마늘을 볶아 마늘 기름을 냅니다.5. 멸치를 넣고 진간장, 설탕, 물 넣고 볶아 줍니다.6. 불을 끄고 볶아진 멸치에 올리고당과 참기름을 넣고 골고루 섞어줍니다.마지막으로 깨소금을 뿌려 주면 됩니다. 마늘멸치볶음으로 저녁을 먹으면서, 마늘이 언 땅에서도 잘 자랐으면 하고 바라봅니다.