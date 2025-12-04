이천시, 올해 국·도비 공모사업 확보액 1천억 돌파

큰사진보기 ▲경기 이천시는 올해 국·도비 공모사업을 통해 총 57건, 1,150억 원의 국·도비를 확보했다고 4일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 올해 국·도비 공모사업을 통해 총 57건, 1,150억 원의 국·도비를 확보했다고 4일 밝혔다. 이는 2023년 371억 원, 2024년 868억 원에 이어 증가한 수치로, 공모사업 추진 이후 가장 큰 규모다.특히 12월 3일 국회 본회의에서 '유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설계 용역비(3억 원)'가 확정되면서, 이천시는 국비 617억 원 이상을 확보하게 됐다.이천시는 공모사업 대응을 위해 2024년 말부터 사전 준비를 추진했다. 200여 개의 공모사업을 검토해 60건의 중점사업을 선정하고, 사업계획서의 완성도를 높이기 위해 전문 컨설팅을 병행했다. 3월 발굴보고회와 7월 중간보고회를 통해 추진 상황을 점검하고, 연중 추가 발굴과 응모 준비를 지속해 대응 역량을 강화했다.부서 간 협업체계 강화와 함께 중앙부처·경기도 및 관계기관과의 지속적인 소통도 이루어졌다. 국회의원·시·도의원과 공모 절차 진행 과정에서 필요한 사항을 공유했으며 각 부서는 공모 공고 동향 분석, 응모 이후 보완 대응 등을 통해 사업 선정 가능성을 높였다.이천시 관계자는 "확보된 국·도비는 향후 지역 현안 해결과 시민 생활 개선에 실질적으로 이바지할 수 있도록 사업 추진 전 과정을 점검하며 집행할 계획"이라며 "예산 집행의 적정성과 성과 중심 추진을 통해 시민 체감 효과를 높이겠다"고 밝혔다.