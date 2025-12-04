김동연, 여주 가남 산단클러스터 추진... "2027년까지 완공"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 경기 동부 자연보전권역 내 최초로 조성되는 여주 가남 산업단지 클러스터의 추진 배경을 설명하며 기업 유치에 적극 나서겠다는 의지를 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

김동연 경기도지사가 경기 동부 자연보전권역 내 최초로 조성되는 여주 가남 산업단지 클러스터의 추진 배경을 설명하며 기업 유치에 적극 나서겠다는 의지를 밝혔다.4일 여주시에서 열린 제21차 민생경제 현장투어에서 김 지사는 이충우 여주시장, 도의원, 반도체 소부장 기업인 및 주민 60여 명과 함께 소통 간담회를 진행했다.그는 "자연보전권역에는 산업단지가 들어서기 어려웠지만, 경기도가 18년간 국토부와 협의한 끝에 개발이 가능해졌다"며 "가남 시내에 5개 산단을 연결해 27만㎡ 규모의 클러스터를 조성하게 됐다. 이는 대한민국 자연보전권역 최초이자 최대 규모의 산단클러스터"라고 강조했다.김 지사는 "2027년 말까지 조성을 완료하겠다"며 "SK하이닉스와의 협력 관계를 고려해 필요하다면 추가 산업단지 조성도 논의하겠다. 여주시와 협력해 지역 발전의 중요한 모멘텀이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 이어 "앵커기업 유치 등 전략적 투자 방안을 시와 함께 모색하겠다"고 덧붙였다.여주 가남 일반산업단지 클러스터는 가남면 신해리 일원 27만㎡ 규모에 679억 원이 투입되며, SK하이닉스 협력업체와 2차전지·반도체 소재·부품·장비 제조 기업이 입주할 예정이다. 이는 기존 제도에서 최대 6만㎡까지만 가능했던 자연보전권역 내 산업단지 조성이, 올해 개정된 수도권정비계획법 지침으로 최대 30만㎡까지 클러스터 형태로 가능해진 결과다.경기도와 여주시는 지난 6월 국토교통부 수도권정비위원회 심의를 통과했고, 이어 지방산업단지계획 심의도 마쳤다. 올해 말 구역지정 및 실시계획 고시를 거쳐 내년 3월 착공에 들어간다.앞서 김 지사는 지난해 경기동부 SOC 대개발 원년을 선포하며 2040년까지 34조 원 규모의 민관 협력 투자를 통한 지역경제 성장과 균형발전을 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 이번 산단클러스터 조성으로 2027년까지 1,242개의 일자리 창출과 지역경제 활성화, 난개발 해소 등 경기 동부 산업시설 공간구조 개선 효과가 기대된다.