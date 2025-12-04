한국GM세종물류 120명 집단해고…. 노동계 거세게 반발

큰사진보기 ▲4일 민주노총충북본부와 금속노조 등 노동단체와 진보정당으로로 구성된 ‘GM부품물류지회 투쟁승리 공동대책위원회’(이하 GM대책위)는 기자회견을 열고 해고 등 부당한 탄압을 멈추라고 촉구했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일 민주노총충북본부와 금속노조 등 노동단체와 진보정당으로로 구성된 ‘GM부품물류지회 투쟁승리 공동대책위원회’(이하 GM대책위)는 기자회견을 열고 해고 등 부당한 탄압을 멈추라고 촉구했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

지난달 28일 한국GM세종물류센터에서 일하던 하청노동자 120명이 해고된 가운데, 노동계가 '보복성 해고'라며 강하게 반발하고 나섰다.4일 민주노총충북본부와 금속노조 등 노동단체와 진보정당으로로 구성된 'GM부품물류지회 투쟁승리 공동대책위원회'(이하 GM대책위)는 기자회견을 열고 해고 등 부당한 탄압을 멈추라고 촉구했다.GM대책위는 "​지난 11월 28일, 한국GM 세종물류센터에서 성실히 일해 온 하청노동자 약 120명이 전원 해고 통보를 받았다"며 "원청인 한국GM이 기존 하청업체와의 도급 계약을 일방적으로 종료한 것이 직접적인 이유"라고 밝혔다.​이들은 "이 노동자들 중 상당수는 20년 넘게 이곳에서 일하며 한국GM의 핵심 물류 공급망을 책임졌다"며 "그간 하청업체가 변경될 때마다 고용 승계가 관행적으로 이뤄져 왔다"고 강조했다.GM대책위는 "이번 해고는 보복성 계약해지에서 비롯됐다"며 "​20년 동안 유지되어 온 고용 승계 관행이 노동자들이 노동조합을 설립하자마자 곧바로 파기됐다"고 지적했다.그러면서 "강제 잔업, 부당한 휴가 사용 제한 등 불합리한 노동 환경을 개선하고자 헌법에 보장된 정당한 권리인 노조를 만들었다"며 "정 노조법의 취지에 따라 GM 원청이 실질적인 사용자로서 대화에 나설 것을 요구했데는 돌아온 것은 극단적인 보복"이라고 비판했다.GM대책위는 원청기업인 한국GM을 실질적인 사용자로 규정하고, 사태 해결을 촉구했다.이들은 ".​20년 동안 불법 파견을 통해 하청노동자의 임금을 갈취해 온 것에 대한 사과나 책임은커녕, 아예 일터를 파괴해 자본의 배만 불리고 사용자로서의 책임은 회피하겠다는 파렴치한 행태"라며 "집단 해고 방침을 즉각 철회하고, 하청노동자들의 고용 승계를 보장해야 한다"고 요구했다.한편 한국GM세종물류센터 하청기업에서 일하던 노동자들은 지난 7월 금속노조에 가입하며 노동조건 개선을 요구했다.이들은 노조설립 이유에 대해 "GM세종물류센터에서 일하는 하청노동자들은 길게는 20년 넘게 근무를 하였음에도 불구하고, 1년단위 도급계약으로 인하여 지속적인 차별과 상대적 박탈감이라는 설움을 겪어야 했다"고 밝혔다.김용태 지회장은 "20년을 일해도 신입과 같은 연봉을 받고, 연차를 없애는 등 무리한 시도를 하는 것을 보면서 정상화하기 위해 노조를 만들었다"고 밝혔다.