국힘 울산 여성정치인들 "성범죄 의혹, 민주당 의원 사퇴하라"

큰사진보기 ▲국민의힘 소속 울산시·구·군여성의원, 시당여성위원들이 4일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "또다시 발생한 더불어민주당 소속 국회의원의 성범죄 의혹을 규탄한다"고 밝혔다. ⓒ 국민의힘 울산시당 관련사진보기

국민의힘 소속 울산시·구·군여성의원, 시당여성위원 15명은 4일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "또다시 발생한 더불어민주당 소속 국회의원의 성범죄 의혹을 규탄한다"며 당사자의사퇴를 요구했다.기자회견에서 당사자의 실명은 언급하지 않은 국민의힘 여성 정치인들은 "최근 국회에서 민주당 소속 현역 의원이 직속 보좌진을 상대로 의사에 반하는 신체 접촉을 했다는 의혹이 제기되었다"며 "권력을 가진 상급자가 부하 직원에게 부적절한 신체 접촉을 했다면, 이는 명백한 권력형 성범죄에 해당한다"며 이같이 밝혔다.이들은 "이런 사태를 만든 장본인이 사과부터 해야 함에도 불구하고 변명으로 일관하며 벌써부터 집단 2차 가해가 시작되는 상황을 접하면서 피해자의 심정을 생각하면 우리는 가슴이 먹먹해질 뿐"이라고 주장했다.또 "무엇보다 피해자 보호와 2차 피해 방지가 철저히 보장되어야 한다"며 "그럼에도 민주당 지도부는 사건 초기부터 책임 있는 조치나 명확한 입장을 밝히지 않고 있다"고 지적했다.그러면서 "과거 민주당 소속 지방정부 책임자들이 연이어 성비위 사건에 연루되었을 때도, 민주당은 피해자를 '피해 호소인'이라 부르는 등 2차 가해성 발언으로 논란을 키운 바 있다"며 "국민들은 이런 태도를 아직도 선명하게 기억하고 있다"고 주장했다.이어 "이런 상황에서 또다시 성비위 의혹이 제기되었음에도 민주당 지도부가 침묵하거나 책임을 회피한다면, 스스로 성범죄에 관대한 정당이라는 비판을 피할 수 없을 것"이라며 "민주당 지도부는 지금 즉시 사실관계를 투명하게 공개하고 국민 앞에 책임 있는 조치를 내놓아야 한다"고 밝혔다.아울러 "수사기관은 피해자 보호를 최우선으로 삼아 신속하고 엄정한 수사를 통해 진실을 규명해 주길 촉구한다"고 밝혔다.특히 이들은 "가해 당사자는 당장 의원직을 사퇴하고 피해당사자에게 진심을 담아 사과할 것을 강력하게 촉구한다"며 "국민의힘 울산시당 시, 구,군여성의원과 여성위원회 일동은 울산 시민의 상식을 바탕으로 성범죄 없는 정치, 성범죄 없는 사회를 만들기 위해 앞으로도 흔들림 없이 싸워 나갈 것"이라고 강조했다.