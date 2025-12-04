박완수 "양산, 동남권 광역교통-미래 산업 거점으로 육성"

큰사진보기 ▲박완수 도지사, 4일 양산 중앙국민체육센터 '도민 상생대화'. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 양산시민들을 만나 "양산을 경남 발전의 핵심 축이자 동남권 광역 교통, 미래 산업 거점으로 육성하겠다"라고 밝혔다.박 지사는 4일 양산 중앙국민체육센터에서 나동연 양산시장을 비롯한 시민 450여 명이 함께하는 '도민 상생대화'를 열었다.박 지사는 행사 모두발언에서 "2022년 8월 양산을 찾아 시민 여러분 의견을 들은 이후 3년 만에 다시 방문하게 되었는데, 따뜻하게 환대해 주셔서 감사드린다"며 "최근 양산은 눈에 띄게 발전했다"라고 언급했다.이어 "양산은 통일신라 당시 9주 5소경 중 하나였던 '양주'의 위상을 현대적으로 다시 구현할 잠재력이 충분한 도시"라며 "창원·김해와 함께 인구·산업 측면에서 경남의 핵심 도시이자, 인구가 증가하고 있는 보배 같은 도시"라고 덧붙였다.양산의 최근 성과를 언급한 박 지사는 "양산은 소재·부품 산업 재구조화 사업, 바이오메디컬 산업 육성 등 미래산업 기반을 빠르게 갖추고 있다. 여기에 동남권순환 광역철도 등 광역 교통망이 더해지면 50만 거점도시로 성장할 역량이 충분하다"며 "경남도도 이러한 변화에 발맞춰 양산의 도약을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.참석자들은 복지, 교통, 도시개발 등 다양한 지역 현안에 대해 제안하거나 건의했다. 황산공원의 자원관광화 추진계획 관련한 질문에 박 지사는 "황산공원은 시민 휴식공간으로 잘 조성돼 있으며 '양산 방문의 해'와 연계한 프로그램 등 시가 추진하는 사업에 도도 적극 협력하겠다"고 답했다.시민들은 '증산지구 도시개발사업 지원', '2030 양산도시관리계획 재정비 신속 결정', '경남 청년축제의 양산 개최', '논타작물 재배 지원사업 확대' 등 다양한 의견을 제시했다.박 지사는 마무리 발언을 통해 "오늘 주신 의견은 적극 검토해 경남도민 모두가 희망을 품고 살아갈 수 있는 행복한 경남을 만들어 나가겠다"며, "앞으로도 도민의 목소리가 있는 현장을 찾아 지역 현안과 민생을 직접 챙겨 나갈 것"이라고 약속했다.