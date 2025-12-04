대구독립운동역사관, 독립기념관 분원으로 추진

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 지난 2일 독립기념관 분원을 둘 수 있는 '독립기념관법' 개정안을 대표발의했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구독립운동역사관 건립 예산이 국회 문턱을 넘지 못한 가운데, 이를 독립기념관의 분원 형태로 추진하는 방안이 마련된다.정청래 더불어민주당 대표는 지난 2일 독립기념관에 분원을 둘 수 있도록 하는 내용의 '독립기념관법 일부개정법률안'을 발의했다.이번 개정안은 제12조에 "외침을 극복하고 민족의 자주와 독립을 지켜온 우리 민족의 국난 극복사와 국가 발전사에 관한 자료를 수집·보존·전시·조사·연구하기 위해 독립기념관 분원을 둘 수 있다"는 조항을 새로 추가했다.정 대표가 당 대표 취임 이후 처음으로 발의한 1호 법안으로, 김병기 원내대표를 비롯해 조승래 사무총장, 전현희·서삼석·황명선 최고위원, 한정애 정책위의장 등 지도부를 포함한 의원 21명이 공동 발의자로 참여했다.정 대표는 법안 제안 이유에 대해 "최근 근현대사 교육의 중요성이 높아지는 가운데, 독립과 민주 역사를 국민과 공유하는 교육의 장이 필요하다"며 "독립운동가들의 희생을 기리고 역사적 의미를 전승할 수 있는 시설 확충이 필요하다"고 설명했다.그는 또 "현행법상 충남 천안의 독립기념관 외에는 우리 민족의 국난 극복사와 발전사를 종합적으로 전시·연구할 수 있는 시설이 없다"며 법 개정의 필요성을 강조했다.정 대표가 분원 설치 근거를 마련한 이번 개정안은 대구를 염두에 둔 조치로 해석된다.허소 더불어민주당 대구시당위원장은 4일 기자들과 만나 "이번 법 개정은 독립운동역사관 사업이 보다 안정적으로 추진될 수 있는 제도적 기반을 마련하기 위한 것"이라며 "정청래 대표가 대구를 의식한 만큼, 대구에 분원이 들어설 가능성이 높다"고 말했다.허 위원장은 "법안이 통과되면 이를 근거로 사업을 본격화할 수 있을 것"이라며 "2027년 예산안에 반영해 이재명 정부 임기 안에 건립이 가능할 것"이라고 전망했다.앞서 대구시는 중구 대신동 옛 계성중학교 부지에 국립 '독립운동역사관(가칭)' 건립을 추진하며 총 2100억 원 규모의 예산을 세웠지만, 기획재정부의 반대로 용역비 5억 원조차 반영되지 못했다.이에 대해 허 위원장은 "기재부가 '사업비에만 집착하지 말고 접근하라'는 의견을 냈는데, 일정 부분 타당하다고 본다"며 "2100억 원 규모의 사업은 현실적으로 부담이 크다"고 말했다.그는 또 "대구시가 그동안 독립운동 기념사업에 다소 소홀했던 점도 이번 논의에 영향을 미친 것 같다"며 "대구·경북은 인구 대비 독립운동가 배출 비율이 가장 높은 지역이므로, 대구에 분원이 세워지는 것은 역사적으로도 의미 있는 일"이라고 강조했다.